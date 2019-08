FC Bayern: Interesse an "neuem Robben" Chong, Sanches geht nach Lille - alle News und Transfergerüchte zum FCB

Talent Tahith Chong ist wohl ein Thema beim deutschen Rekordmeister. Zudem ist Renato Sanches gewechselt. Alle News zum FC Bayern München.

Der gastiert am Samstagabend beim . Das Spiel gibt es sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM zu sehen. Alle Infos dazu erhaltet Ihr bei uns.

Nach vielen Spekulationen ist es nun offiziell: Renato Sanches verlässt den FC Bayern und wechselt zum nach . Gleichzeitig könnte Marc Roca ihn ersetzen, mit ihm sollen sich die Bayern einig sein.

Weitere Themen beim Bundesligisten: Die Vertragsverlängerung mit Robert Lewandowski steht kurz bevor, zudem buhlt der FCB wohl um die Dienste eines jungen Niederländers.

Der FC Bayern München am Samstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Bericht: FC Bayern buhlt um Oranje-Juwel Tahith Chong

Der FC Bayern München hat offenbar seine Fühler nach Manchester Uniteds Tahith Chong ausgestreckt. Dies berichtet die tz .

Demnach gehört der deutsche Rekordmeister zu den vielen Interessenten am 19-Jährigen, der in den Niederlanden als Langzeitnachfolger für Arjen Robben gesehen wird.

Sein Berater Erkan Alkandas bestätigte zuletzt, dass mehrere Klubs um Chong buhlen. In der vergangenen Saison stand der Flügelspieler gleich viermal für die Profis der Red Devils auf dem Rasen.

Offiziell: Renato Sanches wechselt vom FC Bayern zum OSC Lille

Mittelfeldspieler Renato Sanches wechselt vom FC Bayern München zum OSC Lille . Das verkündeten die beiden Klubs am Freitagabend. Beim Ligue-1-Klub unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag bis 2023. Über die Ablöse machten beide Klubs zunächst keine Angaben. Wie der kicker berichtet, sollen die Franzosen eine Summe von rund 20 Millionen Euro für Sanches an den FC Bayern überweisen.

Ursprünglich war Sanches als fester Bestandteil des Bayern-Kaders eingeplant, doch nach dem einem Kurzeinsatz beim Bundesligaauftakt gegen äußerte der der Portugiese seinen Wechselwunsch. Daraufhin schwänzte Sanches zudem das Training der Münchner und bekam eine Geldstrafe auferlegt.

Bericht: Robert Lewandowski verlängert beim FC Bayern bis 2023

Angreifer Robert Lewandowski steht wohl kurz vor der Verlängerung beim FC Bayern. Wie die Sport Bild berichtet, wird der Pole noch im August bis 2023 verlängern.

Demnach haben ihn die jüngsten Transfers von einer langfristigen Zukunft an der Säbener Straße überzeugt.

Vor allem die Leihe von Barca-Star Philippe Coutinho kam bei Lewandowski sehr gut an, weshalb er nun einen Rentenvertrag in München unterzeichnen wird.

Philippe Coutinho: Kovac schließt Startelf-Einsatz gegen Schalke aus

Bayern Münchens Topstar Philippe Coutinho steht am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) im Bundesligaspiel bei Schalke 04 vor seinem mit Spannung erwarteten Debüt, ein Einsatz von Beginn an ist aber nicht vorgesehen . "Er ist noch nicht auf dem Fitnessniveau, das er braucht, um von Beginn an oder 90 Minuten zu spielen. Wir wollen kein Risiko eingehen, wir müssen ihn aufbauen", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

Der 27 Jahre alte Brasilianer, der am Dienstag beim Rekordmeister sein erstes Training absolviert hatte, habe noch "Nachholbedarf. Wir werden ihn nicht verheizen, auch wenn viele wollen, dass er gleich spielt", ergänzte Kovac. Coutinho hatte durch seine Teilnahme an der Copa America beim FC Barcelonagroße Teile der Vorbereitung verpasst und war erst vor gut zwei Wochen in die Saison gestartet.

Marc Roca weiter Kandidat beim FC Bayern? Berater heizt Abgangsgerüchte an

Marc Roca von Barcelona ist trotz der jüngsten Neuverpflichtungen offenbar weiterhin ein heißer Kandidat beim FC Bayern. Das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo . Laut Sky hat zudem ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen.

Rocas Berater Juan Mata Rodriguez heizte die Gerüchte indes an. "Nach wie vor sind sehr große europäische Klubs an Marc interessiert. Ein Wechsel ist weiter möglich, aber auch ein Verbleib bei Espanyol“, so der Agent im Interview mit Sky . Zuletzt scheiterte ein Wechsel nach München vor allem an der Ablösesumme .

