FC Bayern München vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellung - so wird die Bundesliga übertragen

Der FC Bayern München und der FC Schalke 04 spielen am 1. Spieltag der Bundesliga die Eröffnungspartie. Hier gibt's alle Infos zur Live-Übertragung.

Die Allianz Arena stellt den Schauplatz für das Eröffnungsspiel der 2020/21 dar. Der und der spielen heute Abend um 20.30 Uhr gegeneinander.

Der deutsche Rekordmeister hat in der vergangenen Spielzeit das Triple gewonnen und ist nun mit Neuzugang Leroy Sane mit einem Star mehr in seinem Kader versorgt. Deswegen gilt: Das Team von Trainer Hansi Flick ist auch in der kommenden Saison der absolute Top-Favorit auf den Titel in .

Der FC Schalke 04 hingegen steht vor einer schwierigen Saison. Die Mannschaft von Trainer David Wagner wird sich schwertun, in dieser Spielzeit im oberen Drittel der Tabelle mitzuspielen. Das Eröffnungsspiel in München bestreiten zu müssen, ist für Burgstaller, Harit und Co. sicherlich kein Genuss.

Mehr Teams

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga an diesem Freitag. Und: Hier erfahrt Ihr auch alles rund um die Aufstellung der beiden Teams.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04: Die Bundesliga am 1. Spieltag

Duell FC Bayern München vs. FC Schalke 04 Datum Freitag, 18. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live im TV sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Es ist das erste Spiel der neuen Saison und jeder, der sich für die Bundesliga interessiert, will natürlich wissen, wo die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live im TV zu sehen sein werden. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, ob die Partie heute live im Pay-TV oder im Free-TV gezeigt wird.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live im TV beim ZDF sehen

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München bittet den FC Schalke 04 zum Tanz. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) strahlt heute die vollen 90 Minuten des Freitagsspiels aus und das geht natürlich dadurch kostenlos.

Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung im Zweiten und um 20.30 Uhr ertönt dann auch schon der Anpfiff zur neuen Saison 2020/21. Hier gibt's ein paar Übertragungsdetails:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

Anpfiff: 20.30 Uhr

Moderator: Katrin Müller-Hohenstein

Experte: Per Mertesacker

Kommentatorin: Claudia Neumann

Sky, der Unterföhringer Pay-TV-Sender, der ebenfalls Bundesliga-Fußball live im TV ausstrahlt, ist heute Abend kein Faktor für die Übertragung von FC Bayern München vs. FC Schalke 04. Das ZDF ist mit dieser beauftragt, da es sich um das Saison-Eröffnungsspiel handelt.

Im LIVE-STREAM hat dagegen ein anderer Sender das Sagen, solltet Ihr Euch FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live im Internet anschauen wollen.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Im Fernsehen könnt Ihr ganz bequem das ZDF einschalten, wenn Ihr Fußball heute live anschauen wollt. Im Internet dagegen schwingt am heutigen Freitag ein anderer Sender das Zepter.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält auch in der kommenden Saison 2020/21 die Rechte an der Übertragung der Freitagsspiele der Bundesliga. Das ist gleichbedeutend damit, dass FC Bayern München gegen Schalke 04 heute auch dort in voller Länge ausgestrahlt wird.

DAZN beginnt mit seiner Übertragung um 20 Uhr, hier melden sich dann Jan Platte, Ralph Gunesch und Lukas Schönmüller zu Wort. Mit dem Gratismonat von DAZN kostet Euch das Eröffnungsspiel der neuen Saison keinen Cent, denn mit 30 Probetragen lässt sich das DAZN-Abonnement ganz feierlich kostenlos eröffnen.

Einfach vor Beginn der Begegnung bei DAZN (hier geht's direkt zur Seite) registrieren und den entsprechenden LIVE-STREAM auswählen. Auch hier noch ein Überblick über die Übertragung von Bayern gegen Schalke im DAZN-LIVE-STREAM.

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

Anpfiff: 20.30 Uhr

Moderator: Lukas Schönmüller

Experte: Ralph Gunesch

Kommentator: Jan Platte

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM des ZDF verfolgen

Ihr wollt Euch nicht bei DAZN anmelden, aber dennoch die ganze Partie FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM anschauen? Dann seid Ihr in der ZDF-Mediathek richtig.

Dort wird das erste Spiel der Bundesligasaison ebenfalls in voller Länge live im Stream gezeigt. Ohne Kosten, ohne Aufwand! Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM.



Quelle: Imago Images / Team 2

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live verpasst? Der Highlightclip auf DAZN

Der FC Bayern München und der FC Schalke 04 haben ihre Begegnung bereits beendet und Ihr habt keine Sekunde davon live im TV oder LIVE-STREAM gesehen? Dann könnt Ihr bei DAZN dennoch die besten Szenen und sogar das Re-Live anschauen.

DAZN hat also nicht nur die vollen 90 Minuten der Bundesliga am Freitag parat, sondern zeigt auch die Highlights aller Bundesligaspiele im Nachgang. Es gilt auch hier: Mit dem Gratismonat seht Ihr bei DAZN alle Inhalte für 30 Tage lang gratis, ehe dann ein reguläres Abo fällig ist.

Monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro für das Jahresabo - wie Ihr bei DAZN Kunde werdet, ist ganz Euch überlassen. Jetzt die Highlights von Bayern gegen Schalke sehen!

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER verfolgen: Goal regelt

Alle Tore, Highlights, Wechsel, Karten, und, und, und ... - FC Bayern München gegen FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen! Seid kostenlos mit dabei!

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live: Die Aufstellung

Um 19.30 Uhr gibt's hier die Aufstellung des FC Bayern und des FC Schalke.

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live ... im TV ZDF, DAZN im LIVE-STREAM DAZN, ZDF-Mediathek im LIVE-TICKER bei Goal in den Highlights bei DAZN

FC Bayern München vs. FC Schalke 04 heute live: Die letzten fünf Duelle