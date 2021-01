Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen den SC Freiburg LIVE? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Ein sehenswertes Spiel in der Bundesliga kündigt sich an: Der FC Bayern München empfängt den SC Freiburg. Goal zeigt, wie das Spiel übertragen wird.

Sonntag, 15.30 Uhr, Spitzenspiel in der : Der empfängt das heißeste Team der Liga, den . Austragungsort ist die Allianz Arena in München.

Wenn ein Spiel die Überschrift "Topspiel" verdient hat, dann wohl dieses: Fünf Siege in Folge konnte der SC Freiburg mit Kulttrainer Christian Streich in der Bundesliga feiern, nun geht es gegen den Rekordmeister von der Säbener Straße.

So erfolgreich wie die Freiburger waren die Bayern in den letzten Wochen zwar nicht, trotzdem steht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick ganz oben in der Tabelle. Allerdings stottert der Motor des FC Bayern: Gegen setzte es am vergangenen Spieltag eine 2:3-Niederlage.

Ist das der ideale Zeitpunkt für die Freiburger, um dem Favoriten Punkte abzuknöpfen? Oder kommen die Bayern zurück in die Spur? Goal erklärt, wie das Spiel übertragen / gezeigt wird.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg live? Der Überblick zur Bundesliga-Partie

Begegnung FC Bayern München - SC Freiburg Datum Sonntag | 17. Januar 2021 Anstoß 15.30 Uhr Ort Allianz Arena

FC Bayern München - SC Freiburg: Wer überträgt / zeigt die Bundesliga LIVE im TV?

Für viele Fans ist dieses Spiel ein Muss: Auf der einen Seite der Rekordmeister, amtierende Meister und aktuelle Spitzenreiter, auf der anderen Seite das Team mit fünf Bundesligasiegen am Stück. Vielleicht schafft es Freiburg ja sogar, das Bayern-Loch nach der Mönchengladbach-Niederlage zu vergrößern.

Wenig verwunderlich also, dass viele Fans das Spiel LIVE im TV verfolgen wollen. Nicht nur Bayern- und Freiburg-Anhänger:innen, sondern auch neutrale Fans von anderen Vereinen werden sich dieses Spiel nicht entgehen lassen.

Bundesliga: Wird FCB vs. SCF LIVE im TV gezeigt / übertragen?

Allerdings stellt sich da die berechtigte Frage, ob das Spiel überhaupt übertragen wird - es passiert schließlich nicht selten, dass Fans sich auf ein Spiel freuen, daraufhin allerdings enttäuscht werden, weil dieses nicht im TV zu sehen ist.

Dem ist am Sonntag aber nicht so: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg wird LIVE im TV übertragen! Fernsehsender Sky hat sich die Übertragungsrechte des Spiels gesichert und wird dieses auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ausstrahlen.

FC Bayern München gegen den SC Freiburg: So läuft die Bundesliga-Übertragung auf Sky ab

Los geht die Übertragung bereits um 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff. In dieser Zeit versorgt euch Sky mit Vorberichten, Analysen und Interviews. Kommentieren wird das Spiel Wolff Fuss.

Beginn der Übertragung: 14.30 Uhr

Anstoß: 15.30 Uhr

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 Sky Sport Bundesliga 1 HD

Kommentar: Wolff Fuss

SC Freiburg beim FC Bayern München: So teuer ist die Bundesliga auf Sky

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss man bezahlen, um die Bundesliga LIVE verfolgen zu können. Dabei gibt es unterschiedliche Angebote und Pakete, aus denen man das richtige auswählen muss. Für die Bundesliga benötigt ihr, logischerweise, das "Bundesliga-Paket".

Dieses könnt ihr einzeln oder in Kombination mit anderen Paketen buchen. Unter anderem bietet sich das "Sport-Paket" an, hier seht ihr zusätzlich , , Premier League und Formel 1. Einen Überblick zu den unterschiedlichen Preisen, Angeboten und Paketen findet ihr auf der Website von Sky. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg: So wird die Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Nun hätten wir also bereits erklärt, wie die Bundesliga am Sonntag im TV übertragen wird - allerdings dürfte das vielen Fans herzlich egal sein, schließlich befindet sich in immer mehr Haushalten kein Fernseher. Gibt es also auch eine Möglichkeit, das Spiel auf einem anderen Medium als einem TV-Gerät zu verfolgen?

Ja, die gibt es: Sky bietet mit seinen Portalen Sky Go und dem Sky Ticket gleich zwei Varianten an, um das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. So können auch Fans ohne Fernseher das Spiel LIVE verfolgen. Goal erklärt die Unterschiede zwischen den beiden Möglichkeiten.

FC Bayern - SC Freiburg: So seht ihr die Bundesliga im LIVE-STREAM dank Sky Go

Sky Go bietet sich besonders an, wenn man bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen hat. Wer also normalerweise am TV das Sky-Programm verfolgt, der kann dieses auch auf anderen Geräten streamen.

Je nachdem welche Sky-Pakete man gebucht hat, sind diese nach Anmeldung bei Sky Go zu sehen. Dafür benötigt ihr die SkyGo-App, welche unter anderem im App Store und Play Store zum Download verfügbar ist.

FC Bayern München gegen den SC Freiburg: So funktioniert das Sky Ticket

Im Gegensatz zu Sky Go ist das Sky Ticket für alle Fans, die noch kein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben. Wenn euch also das Buchen eines Pakets abschreckt und ihr keinen langfristigen Vertrag eingehen wollt, ist das Sky Ticket eher für euch geeignet.

Mit diesem schaltet ihr für kurze Zeit bestimmte Inhalte frei und könnt diese verfolgen. Die App des Sky Ticket ist ebenfalls kostenlos und unter anderem im Play Store und App Store zu finden.

Highlights statt LIVE-STREAM: So seht ihr die Bundesliga kostenlos

Der Streamingdienst DAZN, der ebenfalls Bundesliga-Spiele im LIVE-STREAM überträgt, hat für das Bayern-Spiel keine Übertragungslizenzen erwerben können. Allerdings könnt ihr hier bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Begegnung sehen.

Dabei ist DAZN wesentlich günstiger als Sky. Mit dem DAZN Probemonat besteht sogar die Möglichkeit, auf das gesamte DAZN-Programm kostenlos zuzugreifen! Interessiert? Hier findet ihr mehr zu DAZN.

