FC Bayern München: Sadio Mane verrät Geschichte hinter weißem Streifen in seinen Haaren

Sadio Mane ist ein zurückhaltender Typ. Bei seiner Frisur gibt sich der Neuzugang des FC Bayern München allerdings extravagant.

Neuzugang Sadio Mane vom FC Bayern München hat die Geschichte hinter dem weißen Streifen in seinen Haaren erzählt. Er habe ihn seit etwa zehn Jahren, wie der 30-jährige Stürmer in einem Interview auf der Website des FC Bayern verriet: "Ich wollte etwas machen, was sonst keiner hat. Die Idee hatte dann mein Friseur. Zuerst wollte ich es nicht machen, weil ich wusste, dass meine Eltern nie damit einverstanden sein würden."

Letztlich entschied er sich doch zu dem Schritt, weil "meine Eltern ja weit weg waren. Natürlich haben sie sofort angerufen, nachdem sie es gesehen hatten: 'Sadio, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Es sieht nicht schön aus. Mach es weg!'"

Mane gibt Versprechen für Champions-League-Sieg ab

Vor genau zehn Jahren wechselte der Senegalese von seinem ersten Klub in Europa FC Metz zu RB Salzburg. Über den Zwischenschritt FC Southampton kam er 2014 zum FC Liverpool, ehe er diesen Sommer für 32 Millionen Euro zum FC Bayern wechselte.

Im Vorfeld seiner Heimatbesuche habe er den weißen Streifen zunächst immer kurzzeitig entfernt. "Zurück in Europa habe ich den Streifen aber wieder gefärbt", sagte er. "Inzwischen haben sich auch meine Eltern daran gewöhnt und es akzeptiert."

Demnächst müssen sie sich womöglich an etwas Neues gewöhnen. "Wenn wir die Champions League gewinnen, färbe ich ihn rot", versprach Mane.