FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Die Aufstellungen in der Champions League

Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Roter Stern Belgrad. Hier erfahrt Ihr alle Infos zu den Startaufstellungen beider Teams.

Am ersten Spieltag der Gruppe B in der Champions League empfängt der FC Bayern München die Mannschaft von Roter Stern Belgrad in der heimischen Allianz Arena. Anstoß ist am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr.

Der ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Im DFB-Pokal kam der deutsche Rekordmeister eine Runde weiter. Und auch in der Bundesliga konnte noch keine Mannschaft den FC Bayern bezwingen. Während der FCB gegen Hertha BSC und RB Leipzig unentschieden spielten, siegten die Bayern gegen Mainz 05 und Schalke 04.

Nun bekommt es Bayern München in der mit zu tun. Ein Sieg vor heimischem Publikum ist Pflicht. Zumal die Bayern in einer Gruppe mit Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern zu den Favoriten aufs Weiterkommen zählen.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad - wer sitzt auf der Bank? Wer steht in der Startelf? In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zu den Aufstellungen in der Champions League.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Die Aufstellungen

Wen beordert Niko Kovac, Trainer des FC Bayern München, in die Startformation? Läuft Marko Marin für Roter Stern Belgrad von Beginn an auf? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn (gegen 20 Uhr) erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Das Duell in der Champions League im Detail

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: So ist die Personalsituation des FCB

Der FC Bayern München startet in die neue Champions-League-Saison. Wird das erste Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad direkt gewonnen? Und mit welcher Startelf soll der erste Dreier gelingen?

Sicher ist, dass Bayern-Trainer Niko Kovac auf zwei Spieler verzichten muss: David Alaba zog sich vor dem Duell gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Leon Goretzka musste sich zuvor schon einer OP am Oberschenkel unterziehen. Beide FCB-Akteure sind für das Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad keine Option.

Den verletzten und etatmäßigen Linksverteidiger David Alaba wird aller Voraussicht nach erneut Lucas Hernandez ersetzen. Der französische Weltmeister spielte bereits gegen Leipzig auf dieser Position. Weil Hernandez nach außen rückte, kam Jerome Boateng zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison. Gut möglich, dass der 31-Jährige erneut neben Niklas Süle auflaufen darf.

In der Offensive hat Niko Kovac die Qual der Wahl. Robert Lewandowski ist gesetzt. Doch dahinter entwickelt sich ein spannender Konkurrenzkampf. Philippe Coutinho (Kurzeinsatz gegen ) und Ivan Perisic wurden zuletzt geschont. Dass mindestens einer der beiden, wenn nicht sogar beide, für Serge Gnabry und Thomas Müller in die Startformationen rotieren, scheint wahrscheinlich.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München gegen Roter Stern Belgrad:

Die Startelf: Neuer - Hernandez, Boateng, Süle, Kimmich - Thiago, Tolisso - Perisic, Coutinho, Coman - Lewandowski

Voraussichtlich auf der Bank: Ulreich - Pavard, Cuisance, Javi Martinez, Davies, Gnabry, Müller, Arp

Nicht dabei: Alaba (Muskelfaserriss), Goretzka (OP am Oberschenkel)

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Die Bayern-Aufstellung in den letzten -Spielen

Das letzte Bundesliga-Spiel bestritt der FC Bayern München gegen RB Leipzig. Im Top-Spiel des vierten Spieltags trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Hernandez, Boateng, Süle, Pavard - Thiago, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Am dritten Spieltag der Bundesliga feierte der FC Bayern München einen Kantersieg gegen den 1. FSV Mainz 05. Der deutsche Rekordmeister siegte mit 6:1. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Alaba, Hernandez, Süle, Pavard - Kimmich, Thiago - Perisic, Coutinho, Coman - Lewandowski

Einen Spieltag zuvor konnte Bayern München den ersten Sieg der neuen Bundesliga-Saison bejubeln. Gegen den FC Schalke 04 gewann der FCB auswärts mit 3:0. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Alaba, Hernandez, Süle, Pavard - Kimmich, Tolisso - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Auftakt missglückt. Zum Start in die neue Spielzeit der Bundesliga kam der FC Bayern München nicht über ein 2:2 gegen Hertha BSC hinaus. Hier gibt's die Bayern-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Alaba, Pavard, Süle, Kimmich - Thiago, Tolisso - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: Die Bayern-Aufstellung in den letzten Champions-League-Spielen

Die letzten beiden Spiele in der Champions League bestritt der FC Bayern München im Frühjahr diesen Jahres. Im Achtelfinale traf der deutsche Rekordmeister auf den FC Liverpool. Während der FC Bayern im Hinspiel an der Anfield Road ein 0:0 erkämpfte, hatte der FCB im Rückspiel vor heimischem Publikum keine Chance. Nach einer 1:3-Niederlage gegen die Reds schieden die Münchner aus.

Hier gibt's die Hinspiel-Aufstellung des FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League gegen den (19.02.2019, 0:0)

Die Startelf: Neuer - Alaba, Hummels, Süle, Kimmich - Thiago, Javi Martinez - Coman, James Rodriguez, Gnabry - Lewandowski

Hier gibt's die Rückspiel-Aufstellung des FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool (13.03.2019, 1:3)

Die Startelf: Neuer - Alaba, Hummels, Süle, Rafinha - Thiago, Javi Martinez - Ribery, James Rodriguez, Gnabry - Lewandowski

FC Bayern vs. Roter Stern Belgrad: So wird das Duell in der Champions League übertragen