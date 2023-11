FC Bayern München: "Richtig, richtig schlecht!" Sportdirektor Christoph Freund findet deutliche Worte

Die Bayern blamieren sich im Pokal. Anschließend spart der Sportdirektor nicht mit Kritik.

WAS IST PASSIERT? Nach dem peinlichen Aus des FC Bayern in der zweiten DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) hat Christoph Freund schonungslose Kritik an den Münchner Profis geübt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben eine richtig, richtig schlechte erste Halbzeit gespielt, das darf einfach nicht passieren", sagte der Sportdirektor bei Sport1. Die Bayern waren zwar durch Thomas Müller (16.) in Führung gegangen, ließen aber einige Torchancen zu, weshalb Saarbrücken noch vor der Pause durch Patrick Sontheimer (45.+1) zum verdienten Ausgleich kam.

"In der zweiten Halbzeit nehmen die Dinge ihren Lauf, es geht nichts rein", meinte Freund. Der deutsche Rekordmeister war am Drücker, lief in der Nachspielzeit in einen Konter und kassierte den Treffer zum 1:2-Endstand durch Marcel Gaus (90.+6).

"Wir dürfen einfach nicht so eine erste Halbzeit spielen, ohne Aggressivität, ohne Mumm. Das war einfach viel zu wenig", schimpfte der 46-jährige Österreicher: "Wir müssen uns das selbst zuschreiben, das ist eine riesige Enttäuschung."

