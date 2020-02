FC Bayern München vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern empfängt RB Leipzig zum Top-Duell der Bundesliga. Wir erklären Euch, wie das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV übertragen wird.

In der bietet sich den Fans kurz nach Beginn der zweiten Saisonhälfte das gewohnte Bild: Ganz oben in der Tabelle steht der . Der Serienmeister der vergangenen Jahre ist also auf dem besten Weg, auch in diesem Jahr die Meisterschale zu gewinnen. Aber die Konkurrenz ist noch am FCB dran.

In die Winterpause ging als Spitzenreiter. Die Sachsen blieben allerdings in ihren beiden vergangenen Bundesliga-Duellen ohne Sieg - und das kostete sie den ersten Platz, den sie an die Bayern abgeben mussten.

RB unterlag zunächst in Frankfurt mit 0:2 und kam dann vor eigenem Publikum nicht über ein 2:2 gegen hinaus. Die Münchner hingegen holten aus ihren drei Duellen des Jahres 2020 die Optimalausbeute von neun Zählern.

In der Tabelle liegt Bayern nun einen Punkt vor den Leipzigern - und das direkte Duell am Wochenende ist somit ein echtes Spitzenspiel. Anstoß in der Allianz Arena ist am Sonntag um 18 Uhr .

In diesem Artikel sagen wir Euch, wie Ihr das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem Verfolger RB Leipzig heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Zusätzlich nennen wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften und klären Euch bezüglich Übertragung der Highlights und LIVE-TICKER auf.

FC Bayern München gegen RB Leipzig live: Die Infos zum Bundesliga-Top-Spiel

Duell FC Bayern München - RB Leipzig Datum Sonntag, 09.02.2020, 18 Uhr Ort Allianz Arena, München Kapazität 75.021 Plätze

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im TV sehen - so geht's!

Am schönsten ist es natürlich, das Bundesliga-Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig im Stadion in München zu sehen. Doch wer das nicht kann, der möchte die 90 Minuten natürlich live im Fernsehen verfolgen. Damit das klappt, benötigt man ein Abo des Pay-TV-Senders Sky . Der Sender aus Unterföhring besitzt die Live-Rechte an den Sonntagsspielen der Bundesliga, die um 15.30 Uhr und 18 Uhr angepfiffen werden.

Die Sky-Übertragung beginnt am Sonntag bereits um 17.30 Uhr. Ihr bekommt dann im Rahmen der Vorberichterstattung alle wissenswerten Informationen zum Bundesliga-Kracher, der dann um 18 Uhr los geht.

Als Einzelspiel: Sky zeigt / überträgt FC Bayern München gegen RB Leipzig heute live im TV

Da das Duell zwischen den Bayern und den Roten Bullen das einzige Bundesliga-Spiel ist, das um 18 Uhr am Sonntag stattfindet, gibt es nur die Option, das Ganze als Einzelspiel auf dem Sender Bundesliga 1 beziehungsweise Bundesliga 1 HD zu schauen. Als Kommentator begleitet Euch Wolff Fuß durch die 90 Minuten.

Wird FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im Free-TV gezeigt?

Sky hält in die Exklusiv-Rechte an den Bundesliga-Spielen, die sonntags um 18 Uhr laufen. Deshalb ist die Begegnung zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig auch nicht im Free-TV zu sehen.

Wollt Ihr das Spiel schauen, so benötigt Ihr, wie schon erwähnt, ein Abonnement bei Sky. Nur dann könnt Ihr Euch den Bundesliga-Kracher am Sonntagabend anschauen. Wie viel ein solches Abo kostet und welche Optionen es gibt, könnt Ihr auf der Homepage des Senders erfahren.

FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr am Sonntagabend unterwegs seid und deshalb das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig nicht im Fernsehen verfolgen könnt, gibt es noch eine andere Alternative für Euch.

Denn wenn Ihr schon ein Sky-Abo habt, dann besteht mit Sky Go die Möglichkeit, die Partie in der bayrischen Landeshauptstadt im LIVE-STREAM zu schauen.

Wenn Euer Vertrag die Sky-Go-Option beinhaltet, könnt Ihr alle Sky-Inhalte Eures Abos auch im LIVE-STREAM verfolgen. Alles, was Ihr braucht, ist die Sky-Go-App, die kostenfrei in allen Stores (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) zur Verfügung steht.

Die Übertragungszeiten des LIVE-STREAMS sind dieselben wie die der TV-Übertragung. Auch bei Sky Go beginnt die Vorberichterstattung zu Bayern München vs. RB Leipzig deshalb um 17.30 Uhr.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live mit Sky Ticket sehen

Nicht nur mit Sky Go könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern und Leipzig sehen, sondern auch mit Sky Ticket – und das ganz ohne Sky-Abo. Sky Ticket ist jederzeit kündbar und kostet Euch mit dem "Supersport-Ticket" im ersten Monat aktuell 14,99 Euro im Monat (ab dem zweiten Monat 29,99 Euro pro Monat).

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Die Aufstellungen der beiden Teams

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff geben Hansi Flick und Julian Nagelsmann ihre Aufstellungen bekannt. Ihr bekommt sie dann an dieser Stelle präsentiert.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel FC Bayern gegen Leipzig im LIVE-STREAM oder TV zu schauen, dann könnt Ihr immer noch auf einen LIVE-TICKER zurückgreifen, mit dem Ihr alle wichtigen Infos zum Geschehen aus der Allianz Arena erhaltet.

Goal bietet Euch genau solch einen Ticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig an . Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights versorgt Euch der Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams und dem Spielverlauf.

FC Bayern München gegen RB Leipzig heute: Die Opta-Fakten vor dem Anpfiff

Der FC Bayern München verlor nur eines der sieben Bundesliga-Spiele gegen RB Leipzig (vier Siege, zwei Remis): mit 1:2 auswärts am 27. Spieltag 2017/18.

Der FC Bayern München gewann seine ersten drei Bundesliga-Heimspiele gegen RB Leipzig ohne Gegentor. Gegen kein Team gewann der FCB in seiner BL-Historie die ersten vier Heimspiele ohne Gegentor.

RB Leipzig verlor all seine drei Bundesliga-Gastspiele beim FC Bayern München. Bei keinem anderen Team, bei dem die Sachsen öfter als einmal antraten, blieben sie sonst ohne Punkt.

Der FC Bayern München gewann die letzten sechs Bundesliga-Spiele allesamt. So viele BL-Siege in Folge gelangen dem FCB zuletzt im Februar/März 2019.

Der FC Bayern München legte mit drei Siegen und 12:1 Toren den besten Bundesliga-Rückrundenstart seiner Vereinshistorie hin. Nur Dortmund erwischte aktuell mit drei Siegen und 15:4 Toren in der BL-Historie einen besseren. Münchens Robert Lewandowski erzielte an den ersten 20 Bundesliga-Spieltagen 22 Tore. Nur Gerd Müller 1972/73 hatte zu diesem Zeitpunkt ebenso viele Treffer auf dem Konto.

RB Leipzig ist seit zwei Bundesliga-Spielen sieglos (ein Remis, eine Niederlage). Zwei oder mehr sieglose BL-Partien hatte es für die Sachsen in dieser Spielzeit zuvor nur vom 6. bis zum 9. Spieltag gegeben (damals vier in Folge).

RB Leipzig holte in dieser Bundesliga-Saison bereits 13 Punkte nach Rückstand – alleiniger Höchstwert im Oberhaus.

Kein anderes Team erzielte in dieser Bundesliga-Saison so viele Tore in der Schlussviertelstunde wie RB Leipzig (16). Auf dem geteilten zweiten Platz folgt der FC Bayern München mit 13.

Leipzigs Patrik Schick erzielt im 10. Bundesliga-Spiel sein 5. Tor, genauso viele waren ihm in 46 Spielen in der für die AS Roma gelungen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute: Wie sieht die Bilanz zwischen Bayern und Leipzig aus?