Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: RB Leipzig - FC Bayern München

Spitzenspiel: Der FC Bayern München ist in der Bundesliga bei RB Leipzig zu Gast.Goal erklärt, wie das Fußball-Topspiel heute LIVE übertragen wird.

In der Bundesliga wird es heute wieder intensiv: Im Topspiel muss der FC Bayern München bei RB Leipzig antreten. Anstoß in der Red Bull Arena in Leipzig ist heute um 18.30 Uhr.

Wir dürfen getrost von einem spannenden und hochklassigen Spiel ausgehen: Erster gegen Zweiten, Flick gegen Nagelsmann , zwei Champions-League-Halbfinalisten aus der vergangenen Saison - die Partie hat heute eine Menge zu bieten!

Vor allem die Spannung wird gegeben sein: Da RB Leipzig auf Rang zwei nur vier Punkte hinter den Bayern ist, könnten die Ostdeutschen bei einem Sieg bis auf einen Punkt an die Mannschaft von der Säbener Straße herankommen.

Schafft es Leipzig die Meisterschaft wieder spannend zu machen, oder kann der FC Bayern München die Verletzungspause von Robert Lewandowski erfolgreich kompensieren? Goal erklärt, wie das Topspiel heute übertragen wird.

Fußball heute LIVE: RB Leipzig vs. FC Bayern München im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. FC Bayern München Datum Samstag | 03.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag | Rückrunde Anstoß 18.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Red Bull Arena | Leipzig

Fußball heute LIVE: RB Leipzig vs. FC Bayern München im TV verfolgen - so läuft die Bundesliga im Fernsehen

Für das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München muss die Werbetrommel gar nicht erst gerührt werden - jeder, der sich auch nur ein Fünkchen für Fußball interessiert, weiß, dass dieses Duell mittlerweile das Maß aller Dinge in Fußball-Deutschland ist.

Fußball heute LIVE: Läuft RB Leipzig - FC Bayern München im TV?

Nicht ohne Grund schafft es RB Leipzig nur wenige Jahre nach dem Aufstieg, konstant in der Top 3 der Liga vertreten zu sein, und über den Erfolg des FC Bayern München muss gar nicht erst gesprochen werden.

Wie immer, wenn so ein Spitzenspiel ausgetragen wird, wollen viele Anhänger:innen das Spiel auf ihrem Fernseher verfolgen, gerade wenn die Stadien nach wie vor für Zuschauer geschlossen sind. Aber wird das Spiel heute überhaupt im TV übertragen?

Fußball heute LIVE im TV: RB Leipzig vs. FC Bayern München wird im Fernsehen übertragen!

Die Antwort wird alle Fans, die sich heute auf die Bundesliga gefreut haben, mehr als nur freuen: Ja, das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München läuft heute im TV!

Pay-TV-Sender Sky zeigt heute das Spiel, die zuständigen Sender sind Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Sky darf das Spiel ausstrahlen, weil der Sender als einziger in Deutschland sich die Übertragungsrechte der Begegnung gesichert hat.

Leipzig vs. München am Samstag LIVE im Fernsehen: So findet die Sky-Übertragung statt

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sendung : tipico Topspiel der Woche

: tipico Topspiel der Woche Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Sky Sport Bundesliga UHD

:

Die Zahlen und Fakten zum Spitzenspiel in Leipzig. 👇



🗞 https://t.co/4NICyUNpxf 🔴⚪ #RBLFCB — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 31, 2021

Bundesliga 2020/2021 im LIVE-STREAM und TV empfangen: So zeigen Sky und DAZN das Oberhaus in dieser Saison LIVE

Termin Übertragung Freitag, 20.30 Uhr DAZN (an diesem Spieltag ausnahmsweise am Samstag, um 20.30 Uhr) Samstag, 15.30 Uhr Sky Samstag, 18.30 Uhr Sky Sonntag, 13.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN Sonntag, 15.30 Uhr und 18.00 Uhr Sky Montag, 20.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN

Fußball heute LIVE: So teuer ist RB Leipzig vs. FC Bayern München auf Sky

Die Bundesliga wird heute LIVE im TV übertragen - für alle Fans schon einmal ein gutes Zeichen. Ganz so schön, wie sich das liest, ist es am Ende aber doch nicht: Ihr müsst nämlich für Sky bezahlen.

Sky ist ein Pay-TV-Sender, also ein Fernsehsender aus dem Bezahlfernsehen. Um das Spiel zu sehen, müsst ihr das kostenpflichtige Bundesliga-Paket buchen, alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Fußball heute LIVE? So läuft RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Sky überträgt heute das Topspiel zwischen Leipzig und den Bayern im TV, das haben wir bereits geklärt. Aber wie sieht es im Internet aus? Was machen Anhänger:innen, die für die Unterhaltung auf LIVE-STREAMS angewiesen sind?

Sky hat sich für diese Kund:innen für gleich zwei Portale entschieden, die beide das Spiel übertragen: Sky Go und Sky Ticket . Wir erklären in den nächsten Abschnitten, worin sich die beiden unterscheiden.

Fußball heute LIVE: So sehr ihr Leipzig gegen Bayern im LIVE-STREAM

Los geht es mit Sky Go : Schon seit zehn Jahren gibt es diese Plattform, die für alle Fans ist, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben. So könnt ihr die Inhalte, die sonst auf dem TV zu sehen sind, auch auf eurem mobilen Gerät verfolgen.

Ihr könnt das Spiel heute also auch problemlos auf dem Handy, Tablet, PC oder Laptop verfolgen. Je nach Gerät benötigt ihr dafür die SkyGo-App ( kostenlos im App Store und Play Store ).

Rein in den #April !

So sieht der Fahrplan für diesen Monat aus. 📆 pic.twitter.com/5NC4mzNp94 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 1, 2021

Fußball heute LIVE: So seht ihr #RBLFCB im LIVE-STREAM mit dem Sky Ticket

Als Alternative zu Sky Go besteht das Sky Ticket. Natürlich können auch Anhänger:innen sich das Spiel anschauen, die nicht auf ein langfristiges und kostspieliges Abonnement aus sind, sondern etwas flexibler bleiben wollen.

Ihr erhaltet mit dem Sky Ticket für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten, dabei ist das Ticket unverbindlich ist - ihr seid also nicht wie bei einem Knebelvertrag jahrelang gebunden. Auch hier gibt es eine kostenlose App ( App Store und Play Store ).

Bundesliga kostenlos auf DAZN - so seht ihr die Bayern-Highlights

Ihr wollt das Spiel heute nicht verpassen, möchtet aber auch nicht die hohen Kosten von Sky stemmen? Dann empfehlen wir folgende Kombi: Während des Spiels den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal , im Anschluss die Highlights auf DAZN!

Dabei könnt ihr den Zusammenschnitt des Topspiels bereits 40 Minuten nach Abpfiff kostenlos sehen: Mit dem gratis Probemonat erhaltet ihr auf alle Inhalte DAZNs Zugriff! Weiterer Vorteil: Der Probemonat ist nicht nur kostenlos , sondern auch unverbindlich !

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen vom FC Bayern München und RB Leipzig

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Orban, Upamecano, Klostermann - Adams - Haidara, Sabitzer - Olmo, Forsberg, Nkunku

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 26 78:35 61 2. RB Leipzig 26 48:21 57 3. VfL Wolfsburg 26 45:22 51 4. Eintracht Frankfurt 26 53:36 47 5. Borussia Dortmund 26 54:37 43

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Leipzig und Bayern München im Direktvergleich

RB LEIPZIG 9 Duelle bisher (Bundesliga) FC BAYERN MÜNCHEN 1 Siege 4 4 Remis 4 4 Niederlagen 1 10 Tore 16

Fußball heute LIVE: RB Leipzig - FC Bayern München im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga