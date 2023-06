Er wäre der zweite Neuzugang. Der deutsche Rekordmeister bastelt weiter an dem Kader für die kommende Saison.

WAS IST PASSIERT? Nachdem die Münchner bereits die Verpflichtung von Konrad Laimer (RB Leipzig) verkündet hatten, könnte noch in dieser Woche der zweite Neue vorgestellt werden.

Wie aktuelle Bilder zeigen, ist der Ex-BVB-Star Raphaël Guerreiro am heutigen Donnerstag zum Medizincheck in München am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder erschienen. Eine Verkündung des ablösefreien Wechsels des Portugiesen ist also nur noch eine Frage der Zeit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass der Wechsel längst vereinbart ist, hat derweil Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge am Rande des Champions-League-Finals in Istanbul gegenüber DAZN verraten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHTE ES WEITER?

Die Transferplanungen des FC Bayern dürften damit noch nicht abgeschlossen sein.

Ein Stürmer, ein Mittelfeldspieler und ein Verteidiger könnten noch an die Isar kommen.