FC Bayern München: So qualifiziert sich der FCB heute vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League

In der Champions League steht der 4. Spieltag auf dem Programm. In der Münchner Allianz Arena empfängt der FC Bayern München am heutigen Dienstag Benfica aus Lissabon.

Anstoß der Partie ist um 21 Uhr und die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kann bereits nach vier Partien das Ticket für das Achtelfinale buchen.

Goal erklärt Euch im folgenden Artikel, mit welchen Ergebnissen Bayern heute schon in die K.-o.-Phase einzieht.

So qualifiziert sich Bayern München heute vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League

Der FC Bayern steht derzeit mit neun Punkten aus drei Spielen souverän an der Tabellenspitze der Gruppe E. Auf Platz zwei rangiert der heutige Gegner Benfica mit vier Punkten, dahinter folgen der FC Barcelona (drei Punkte) und Dynamo Kiew (ein Punkt).

FC Bayern München qualifiziert sich mit Sieg gegen Benfica für das Achtelfinale

Sollte der deutsche Rekordmeister am Dienstag in der Champions League sein Heimspiel gegen Benfica gewinnen, ist der Einzug in die K.-o.-Phase bereits perfekt.

Benfica läge dann acht Punkte hinter den Münchnern und hätte in den zwei verbleibenden Spiele keine Chance, am FCB vorbeizuziehen.

Sollte Barca im Parallelspiel Dynamo Kiew nicht bezwingen, würde ein Sieg gegen Benfica sogar schon nach vier Spieltagen den Gruppensieg bedeuten.

FC Bayern München zieht auch mit Unentschieden gegen Benfica ins Achtelfinale ein

Sollten die Bayern gegen Benfica nur zu einem Remis kommen, würde das trotzdem den Einzug ins Achtelfinale bedeuten.

Grund dafür ist die Tatsache, dass sich Barca und Benfica in einem direkten Duell noch die Punkte abnehmen werden. Somit kann maximal einer der beiden noch an den Bayern vorbeiziehen. Auch Dynamo Kiew, das ebenfalls noch Chancen hat, müsste sich noch Zähler mit der Konkurrenz teilen.

Hinter den Bayern ist das Rennen also ziemlich offen, die Münchner hingegen haben eine komfortable Ausgangssituation. Eine Niederlage reicht logischerweise noch nicht zum Erreichen des Achtelfinales.

Champions League, Achtelfinale: Wie viele Teams kommen weiter?

Insgesamt sind 32 Teams am Start, wenn es um die UEFA Champions League in der Gruppenphase geht. Nach den sechs Spieltagen werden nur noch 16 Teams im Rennen sein und sich dann in acht Duellen um den Einzug in das Viertelfinale bemühen.

Das bedeutet, dass aus jeder der acht Gruppen die ersten beiden Mannschaften ins Achtelfinale einziehen werden.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die Opta-Fakten zum Champions-League-Spiel

Bayern München blieb in allen 11 Europapokal-Begegnungen mit Benfica ungeschlagen, acht davon endeten mit einem Sieg für die Münchner (3U). Gegen keinen anderen Gegner trat der FC Bayern im Europapokal so oft an, ohne ein einziges Mal zu verlieren.

Benfica kassierte in den 11 Europapokal-Begegnungen mit Bayern München 30 Tore, im Schnitt 2.7 pro Spiel. Gleichzeitig erzielten die Portugiesen selbst nur sieben Tore (0.6 pro Spiel).

Benfica gewann nur eines der letzten 13 Spiele gegen deutsche Gegner in der UEFA Champions League gewonnen (3U 9N), im Februar 2017 gegen Borussia Dortmund.

Für Bayern München ist es das 500. Europapokal-Spiel (289S 105U 105N). Damit sind die Münchner nach Barcelona (587) und Real Madrid (575) erst das dritte Team, das diesen Meilenstein erreicht.

Bayern München blieb seit der Saison 2014/15 in den letzten 22 Heimspielen in der Gruppenphase der UEFA Champions League ungeschlagen (21S 1U). Die Münchner erzielten in diesen Spielen 69 Tore und kassierten nur sieben Gegentore.

Benfica wartet auf den ersten Auswärtssieg in der UEFA Champions League seit Oktober 2018 (3-2 gegen AEK Athen), seitdem blieben die Portugiesen in sechs Auswärtsspielen in diesem Wettbewerb sieglos (2U 4N).

Robert Lewandowski von Bayern München könnte sein 100. Spiel in der UEFA Champions League absolvieren (derzeit 99). Der polnische Stürmer hat bisher 78 Tore in diesem Wettbewerb erzielt - das ist bereits jetzt Rekord für einen Spieler in seinen ersten 100 Einsätzen in der UEFA Champions League.

Darwin Nunez erzielte in seinen ersten beiden Startelf-Einsätzen für Benfica in der UEFA Champions League zwei Tore - nur ein Spieler hat in seinen ersten drei Startelf-Einsätzen für den Verein in diesem Wettbewerb mehr Tore erzielt (Claudio Caniggia, 3).

Leroy Sané hat für Bayern München in der UEFA Champions League in dieser Saison bereits drei Tore erzielt und drei Assists gegeben. Seine sechs direkten Torbeteiligungen sind bereits jetzt nur zwei weniger als in der Saison 2018/19, als er mit acht Torbeteiligungen für Manchester City seinen persönlichen Rekord aufstellte.

Bayern Münchens Thomas Müller war bei seinen letzten 33 Startelf-Einsätzen in der Allianz Arena in der UEFA Champions League an 28 Toren direkt beteiligt, erzielte dabei 19 Treffer und lieferte neun Vorlagen. Beim letzten Heimspiel der Bayern, einem 5-0-Sieg gegen Dynamo Kiew, bereitete Müller zwei Tore vor.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 3 +12 9 2. Benfica Lissabon 3 -1 4 3. FC Barcelona 3 -5 3 4. Dynamo Kiew 3 -6 1

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon, Gruppenphase: So liefen die Spiele bisher