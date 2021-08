Kurz vor Saisonbeginn trifft der FC Bayern München in einem Turnier auf PSG (Paris Saint-Germain). Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Auch in der Bundesliga der Frauen geht bald die neue Saison los, vorher gibt es für alle Fußballanhänger:innen noch ein echtes Top-Spiel: In Louisville treffen heute der FC Bayern München und Paris Saint-Germain aufeinander.

Der FC Bayern München befindet sich aktuell auf der "Allianz Women's Tour USA 2021" - eine Reise in der Saisonvorbereitung, die einerseits zur sportlichen Vorbereitung, andererseits auch aus Marketinggründen veranstaltet wird.

Bei dieser Gelegenheit hat Racing Louisville zu einem Turnier mit vier Mannschaften, dem Women's Cup, eingeladen, wobei neben Louisville, dem FCB und Paris Saint-Germain auch die Chicago Red Stars anwesend sind.

Der FC Bayern München und PSG (Paris Saint-Germain) gehören zu den besten Mannschaften im europäischen Frauenfußball. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie ihr die Begegnung verfolgen könnt.

Women's Cup: FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain)

Begegnung FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain) Datum Mittwoch, 18. August 2021 Uhrzeit 17 Uhr | Ortszeit 23 Uhr | Deutsche Zeit Ort Lynn Family Stadium | Louisville | USA

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute LIVE im Fernsehen: Free-TV oder Pay-TV?

Anderthalb Wochen vor Saisonstart steigt die Vorfreude bei den Anhänger:innen immer mehr. Bald gibt es wieder jede Woche Action, Drama und Qualität zu sehen - allerdings ist das auch schon heute der Fall.

Bei einem solchen Spitzenspiel wie dem zwischen dem FCB und PSG verwundert es nicht, dass viele Fans einschalten wollen. Aber gibt es die Begegnung überhaupt LIVE im TV zu sehen?

Top-Spiel im Free-TV: FC Bayern vs. PSG

Es gibt durchaus gute Nachrichten als Antwort auf diese Frage: Ja, das Spitzenspiel ist heute LIVE zu sehen! Nicht nur das, man kann die Begegnung sogar kostenlos verfolgen!

Obwohl es keiner der Fernsehsender ist, die ihr Programm kostenlos ausstrahlen (Sport1, Eurosport, DAZN mit dem Probemonat ...), wird es die kostenlose Möglichkeit geben: MagentaSport überträgt heute die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und PSG (Paris Saint-Germain)!

MagentaSport überträgt FC Bayern gegen PSG heute LIVE!

Eigentlich ist MagentaSport ein Fernsehsender, für welchen bezahlt werden muss, der rosarote Fernsehsender der Telekom hat schließlich ein großes Angebot an Wettbewerben. Ausnahmsweise ist die Begegnung heute aber umsonst zu sehen!

Die Übertragung beginnt heute um 22.55 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anpfiff. Ihr könnt natürlich ein MagentaSport-Abonnement abschließen, mit welchem ihr auch die 3. Liga, Basketball etc. sehen könnt - Pflicht ist das aber nicht. Alles, was ihr für Bayern vs. PSG benötigt, ist dieser Link.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM: Die Übertragung im Internet

MagentaSport überträgt heute also den Women's Cup zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. Der Anbieter ist noch nicht ewig im Sportgeschäft dabei, dürfte sich aber gerade in diesem Sommer einen guten Ruf erarbeitet haben.

MagentaTV, wozu MagentaSport ebenfalls gehört, konnte sich schließlich die Rechte an jedem einzelnen EM-Spiel sichern - teilweise wurden die Länderspiele exklusiv auf der Plattform gezeigt. Man merkt: Die Telekom hat in dem Bereich Großes vor.

Basketball, Eishockey, Fußball: Das zeigt MagentaSport

Obwohl man eigentlich für das Programm bezahlen muss, bietet MagentaSport seinen Zuschauer:innen immer wieder Leckerbissen an, die kostenlos genossen werden können - so auch das Top-Spiel in der heutigen Nacht.

Neben Fußball (3. Liga) hat MagentaSport noch jede Menge zu bieten: Sei es Eishockey, Basketball oder FC Bayern TV - hier gibt es mehr als genug Sport im Angebot.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): TV, LIVE-STREAM, Highlights - die Übertragung des Women's Cup heute