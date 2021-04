FC Bayern scheidet im Viertelfinale gegen PSG aus: "Waren in beiden Spielen besser"

Der FC Bayern scheitert trotz eines Sieges im Rückspiel im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain. Die Stimmen zum Spiel.

Der Traum von der Titelverteidigung ist geplatzt, der FC Bayern München muss trotz eines 1:0-Sieges bei Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Champions League die Segel streichen. Das sagten die Beteiligten nach dem Spiel.

Manuel Neuer (Torwart und Kapitän FC Bayern München, Sky ): "Das Ergebnis in München war einfach nicht gut, das ist ärgerlich. Wir haben im ersten Spiel zu viele Chancen liegen lassen. Wir pfeifen auch etwas aus dem letzten Loch, da ist es schwierig gegen so eine Topmannschaft."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München, Sky ): "Im Hinspiel in München hatten wir bei den vielen Chancen einfach zu wenig Tore gemacht. Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft. Wir hatten Pech, dass wichtige Spieler nicht dabei waren. Die Mannschaft hat alles probiert, war aber nicht ganz so entschlossen. Wir müssen das jetzt akzeptieren."

Neymar (Paris Saint-Germain, RMC Sport ): "Ich bin sehr glücklich, trotz der Niederlage. Wir haben gegen ein tolles Team gespielt. Aber wir sind auch ein gutes Team, das haben wir heute Abend gezeigt. Wir haben den Titelverteidiger rausgeworfen. Unsere Ziele sind klar, jetzt sind wir im Halbfinale und haben noch Arbeit zu erledigen."

Mauricio Pochettino (Trainer Paris Saint-Germain, RMC Sport ): "Zuerst müssen wir den Spielern gratulieren. Ich freue mich für sie, für den Staff, auch für den Präsidenten und für Leonardo. Ich habe dieses Adrenalin vermisst, als ich zu Hause war. Es ist der beste Klubwettbewerb. Wir haben viel daran gearbeitet, gerade die Außenpositionen zu verbessern. Wir haben viel weniger Chancen zugelassen. Es ist schade, dass wir nicht getroffen haben, aber ich bin glücklich."

Thomas Müller (FC Bayern München, Sky): "Wir haben ein Tor zu wenig erzielt, um weiterzukommen. Der Spielverlauf war anders als in München. Wir hatten nicht so viel Druck in der Anfangsphase. Wir hatten dann die Situation, die wir wollten, und machen kurz vor der Halbzeit das Tor. Wir hatten gerade vor der Halbzeit noch einige Chancen, die wir aus unterschiedlichen Gründen nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit war das Bemühen immer da, aber das Spiel war sehr zerfahren. Am Ende hat Paris eine tolle Offensive, aber es ist sehr enttäuschend, dass wir ausscheiden, obwohl wir in Paris gewinnen. Wir haben uns mit dem Hinspielergebnis keinen Gefallen getan. Die Enttäuschung ist groß."