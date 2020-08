Der Schiedsrichter im Champions-League-Finale: Wer pfeift FC Bayern München gegen PSG?

Der FC Bayern München steht im Finale der Champions League! Doch wer ist heute der Schiedsrichter? Goal klärt Euch auf.

Finale in der Champions League! PSG spielt gegen den . Die Partie wird um 21 Uhr im Estadio Da Luz in Lissabon angepfiffen.

Während im Vorfeld des Endspiels nur über Spieler wie Neymar, Mbappe und Lewandowski geredet wurde, ist eine Personalie ganz wichtig: die des Schiedsrichters. Heute wird Daniele Orsato das Finale der leiten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr mehr über den heutigen Schiedsrichter und seinen Erfahrungen mit beiden Mannschaften.

Champions-League-Finale zwischen PSG und Bayern: Die Details

Wettbewerb : UEFA Champions League (Finale)

: UEFA Champions League (Finale) Datum : Sonntag, 23. August 2020

: Sonntag, 23. August 2020 Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Stadion : Estadio Da Luz (Lissabon)

: Estadio Da Luz (Lissabon) Schiedsrichter: Daniele Orsato ( )

Champions-League-Finale zwischen PSG und Bayern: Das ist Schiedsrichter Daniele Orsato

Orsato wurde 1975 im italienischen Vicenza geboren. Seit 2006 ist er als Schiedsrichter in der und Serie B aktiv, zusammen hat er dort seitdem schon 268 Spiele geleitet. Ab 2010 wurde Orsato UEFA-Schiedsrichter, primär kommt er in der Champions League zum Einsatz.

In der diesjährigen CL-Saison ist das Finale bereits sein sechster Einsatz, allerdings pfeift er zum ersten Mal unter den Rahmenbedingungen in .



Quelle: Imago Images / Simone Ferraro

In dieser Saison hat Orsato bislang weder Bayern noch Paris gepfiffen. An das letzte Spiel von Bayern, dass der Italiener gepfiffen hat, können sich einige von Euch vielleicht erinnern: Es war die letzte Niederlage des FCB in der Champions League, das 1:3 im Achtelfinale gegen den späteren Sieger .

PSG hat nur gute Erinnerungen an den Referee. Bislang pfiff er die Pariser zwei Mal, in beiden Matches konnten die Pariser als Sieger vom Platz gehen.

Der Schiedsrichter im CL-Finale Die bisherigen Spiele von Orsato in dieser CL-Saison

02.10.2019 (Gruppenphase) vs. Amsterdam 22.10.2019 (Gruppenphase) vs. 27.11.2019 (Gruppenphase) Zenit St. Petersburg vs. 11.12.2019 (Gruppenphase) vs. Roter Stern 11.02.2020 (Achtelfinale) Real Madrid vs. Machester City

Der Schiedsrichter im CL-Finale: Diese Spiele leitete Orsato von Bayern und PSG