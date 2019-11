FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alles zur Übertragung der Champions League

Champions League, Gruppe B: Am vierten Spieltag der Königsklasse empfängt der FC Bayern München die Mannschaft von Olympiakos Piräus in der heimischen Allianz Arena. Anstoß ist am Mittwochabend um 18.55 Uhr.

Das große Bayern-Beben gab es am vergangenen Sonntag: Nach der 1:5-Pleite (zum Spielbericht) in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt zog der FCB die Reißleine. Niko Kovac ist nicht mehr länger Bayern-Coach. Für ihn übernimmt Hansi Flick vorerst den Trainerposten bei den Münchnern. Der bisherige Co-Trainer soll es beim deutschen Rekordmeister wieder menscheln lassen.

Zu allem Übel muss Robert Lewandowski in der anstehenden Länderspielpause wohl operiert werden. Für das Duell gegen Piräus ist er allerdings einsatzfähig.

vs. Piräus: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Champions-League-Spiel heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER, den Aufstellungen und den Highlights bei DAZN.

Wer zeigt / überträgt die Gruppenphase der Champions League? In der Saison 2019/2020 haben sich erneut zwei Anbieter die Übertragungsrechte untereinander aufgeteilt: Sky und DAZN!

Im Free-TV wird die Champions League dagegen nicht übertragen - so auch nicht FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus. ARD, ZDF, RTL, Sport1 und Co. besitzen keinerlei Rechte, die es erlauben würden, die Königsklasse live im Free-TV zu zeigen.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute live im Pay-TV

Habt Ihr Lust, FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute live und in voller Länge zu verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky genau richtig! Nur der Bezahlsender zeigt das Bayern-Spiel gegen Piräus live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos und setzt stattdessen ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Nur so könnt Ihr Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute live im Pay-TV bei Sky sehen. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Ihr habt die Wahl, bei Sky entscheidet Ihr: Entweder Ihr genießt das Bayern-Spiel heute live im Einzelspiel oder Ihr erlebt die beiden CL-Partien, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden, in der Konferenz.

Einzelspiel: FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute live im TV bei Sky - Alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: 18.50 Uhr

18.50 Uhr Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Moderator: Sebastian Hellmann

Experten: Erik Meijer & Lothar Matthäus

Erik Meijer & Lothar Matthäus Gast: Kevin Trapp

Kevin Trapp Kommentator: Martin Groß

Konferenz: FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute live im TV bei Sky - Alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Konferenzschaltung Start: Vorberichte ab 18 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden

Vorberichte ab 18 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um angepfiffen werden Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Spiele der Konferenz: FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus und Lok. Moskau vs. Juventus Turin.

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Wer zeigt / überträgt Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM? Die Antwortet ist eindeutig: Sky! Der Bezahlsender ist auch im Internet heute Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr das CL-Spiel des FCB live und in voller Länge erleben wollt. In diesem Abschnitt bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung von Bayern vs. Piräus im LIVE-STREAM.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nummer 1: Der LIVE-STREAM bei Sky Go! Der Bezahlsender überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos, sondern setzt ein kostenpflichtiges Abo beim Pay-TV-Sender voraus. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, könnt Ihr Euch bei Sky Go anmelden und die Champions League im LIVE-STREAM genießen. Auch bei Sky Go könnt Ihr Bayern gegen Olympiakos live im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen.

Habt Ihr die kostenlose Sky-Go-App noch nicht? Dann holt sie Euch hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM

Möglichkeit Nummer 2: Der LIVE-STREAM bei Sky Ticket! Habt Ihr keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau richtig. Dieses Angebot des Bezahlsenders ermöglicht es Euch, die Sky-Dienste über einen deutlich kürzeren Zeitraum zu nutzen.

Natürlich zeigt heute auch Sky Ticket FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus in voller Länge im LIVE-STREAM. Um die Champions League live im Stream erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Dieses gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat // ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich // Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen

9,99 Euro im ersten Monat // ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich // Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen Das Tagesticket: Sky Ticket für 24 Stunden // einmalig 9,99 Euro

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus: So seht Ihr die Highlights

Das Bayern-Spiel gegen Olympiakos Piräus lief heute live im TV bei Sky sowie im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket. Doch Ihr habt das Champions-League-Duell verpasst? Kein Problem. Wir haben genau das richtige für Euch:

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München!

Wollt Ihr alle Tore, alle kritischen Szenen und alle Entscheidungen noch einmal sehen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau richtig! DAZN lädt Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights der Champions League auf seine Plattform.

Dabei habt Ihr die Wahl, auf welchen Geräten Ihr den Streamingdienst nutzen möchtet. Die kostenlose DAZN-App gibt es für Euer Handy, Tablet, Euren Smart-TV oder Eure PS4. Hier geht's zum Download:

Champions League: DAZN zeigt / überträgt alle Highlights und zahlreiche Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM!

Ihr denkt, die Highlights zu Bayern München vs. Olympiakos Piräus wären bereits schon alles? Falsch. DAZN zeigt alle Highlights der Champions League wenige Minuten nach dem Abpfiff. Außerdem könnt Ihr Euch zahlreiche Partien der Königsklasse noch einmal komplett im Re-Live beim Streamingdienst anschauen.

Und das ganze sogar kostenlos! Wie geht das? Ganz einfach. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat. Mit diesem erlebt Ihr die Champions League live und in voller Länge sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos.

Die Highlights der Königsklasse und den Großteil der CL-Spiele live sowie in voller Länge. DAZN zeigt Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Doch damit nicht genug: Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und die Europa League - all das und noch vieles mehr seht Ihr bei DAZN im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel:

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus heute im LIVE-TICKER verfolgen

Der FC Bayern München spielt heute gegen Olympiakos Piräus und Ihr könnt das Champions-League-Spiel weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem. Wir legen Euch folgende Empfehlung wärmstens ans Herz:

Während der gesamten 90 Minuten in der Champions League zwischen Bayern und Piräus bleibt Ihr mit unserem LIVE-TICKER voll auf Ballhöhe. Ihr verpasst keinen Treffer, keine kritische Szene und natürlich auch keine Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Unser LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus: Die Aufstellungen in der Champions League

Wen beordert Hansi Flick in seinem ersten Pflichtspiel als Bayern-Trainer in die Startelf? Wer beginnt in der Champions League bei Olympiakos Piräus? Die Aufstellungen beider Mannschaften präsentieren wir Euch knapp eine Stunde vor Spielbeginn an genau dieser Stelle.

FC Bayern München vs. Olympiakos Piräus: Champions League, die Tabelle der Gruppe B

