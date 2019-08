FC Bayern München offenbar mit Marc Roca von Espanyol einig

Der FC Bayern steht wohl vor der Verpflichtung von Marc Roca. Voraussetzung für den Deal ist jedoch der Abgang von Renato Sanches zum OSC Lille.

Der ist sich offenbar mit dem defensiven Mittelfeldspieler Marc Roca von Barcelona über einen Wechsel einig. Das berichtet die L'Equipe.

Demnach ist der deutsche Rekordmeister bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro an den La-Liga-Klub zu bezahlen.

FC Bayern: Renato Sanches könnte Roca-Wechsel ermöglichen

Voraussetzung dafür sei lediglich, dass Renato Sanches an den verkauft wird. Dies gilt jedoch nur noch als Formsache, Sanches soll noch am Freitag den Medizincheck in Frankreich absolvieren.

Über ein Münchner Interesse an Roca wird schon seit mehreren Wochen spekuliert. Bislang war dem FCB die verankerte Ablösesumme aber wohl zu hoch - eine Tatsache, die sich mit den Einnahmen eines Sanches-Verkaufs erübrigen würde.

Roca wurde im Sommer mit Spaniens U21-Nationalmannschaft Europameister und überzeugte während des Turniers mit guten Leistungen. In Barcelona steht er eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag.