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Äußerst ersatzgeschwächt hat der FC Bayern am fünften Spieltag der Champions League mit einem 1:2 beim OSC Lille die erste Niederlage dieser Saison kassiert. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

Vincent Kompany musste gegen Lille vor allem in der Offensive improvisieren. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies fehlten verletzt, genau wie Kapitän Manuel Neuer. Die gerade erst wiedergenesenen Jamal Musiala und Luis Diaz wurden erst in der Schlussphase eingewechselt.

Dayot Upamecano brachte die Münchner Rumpfelf in Führung (15.). Lilles vermeintlicher Ausgleich durch Ayase Ueda zählte nach VAR-Intervention wegen eines Fouls an Joshua Kimmich zurecht nicht (46.). In der 62. traf Ueda regelkonform zum 1:1, ehe Aleksandar Pavlovic seine Münchner per Eigentor in Rückstand brachte.

Nach fünf Spieltagen liegen die Münchner mit acht Punkten auf Platz 15. Der Rückstand auf Rang acht, der zur direkten Qualifikation für das Achtelfinale berechtigt, beträgt nun zwei Zähler. Es warten noch Heimspiele gegen Slavia Prag und Real Betis sowie ein Auswärtsspiel bei Manchester United.

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FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Jonas Urbig

Nach seiner Glanzleistung beim 1:1 gegen den 1. FC Köln erlebte Urbig einen unglücklichen Abend in Lille. Erst eine gute Parade gegen Ueda (23.), dann machtlos bei den beiden Gegentoren. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Josip Stanisic

Rückte in der Viererkette von links nach rechts. Zunächst etwas offensivfreudiger als zuletzt gegen Köln, bald baute er aber ab. Note: 4.

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FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Dayot Upamecano

Nach drei Toren in der Bundesliga netzte Upamecano nun auch in der Champions League, eine Bischof-Ecke verwertete er per Kopf zur frühen Führung. Dieses Tor war gleichbedeutend mit einem persönlichen Rekord: Vier Treffer in einer Saison hatte Upamecano zuvor noch nie geschafft. In der ersten Halbzeit verteidigte er auch sehr aufmerksam, nach dem Seitenwechsel begann Upamecano aber plötzlich zu wackeln. Großes Glück hatte er in Minute 46: Mit einer verunglückten Kopfball-Rückgabe verschuldete Upamecano Lilles vermeintlichen Ausgleich, der nach VAR-Intervention wegen eines Fouls von Ueda an Kimmich aber zurecht nicht zählte. Beim tatsächlichen Ausgleich verlor Upamecano den Torschützen in seinem Rücken aus den Augen. Was für ein Wechselbad. Note: 3.

FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Min-Jae Kim

Ersetzte Jonathan Tah und präsentierte sich grundsolide. Note: 3,5.

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FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Hiroki Ito

Kam links hinten zu seinem sechsten Einsatz in dieser Saison, dem zweiten in der Startelf. Die fehlende Spielpraxis war dem Japaner zunächst anzumerken. Im Laufe der Partie steigerte sich Ito aber und klärte beispielsweise in der 72. stark gegen Mbappe. Note: 3,5.

IMAGO

FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Joshua Kimmich

Engagiert gegen den Ball, aber ohne entscheidende Akzente in Ballbesitz. Note: 4.

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FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Tom Bischof

Gegen Köln agierte Bischof nach seiner Einwechslung phasenweise als Kane-Ersatz im Sturm, gegen Lille reihte er sich auf seiner Paradeposition neben Kimmich ein. Per Ecke bereitete er Upamecanos 1:0 vor, blieb ansonsten aber eher blass. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Lennart Karl

Als einziger gestandener Offensivspieler wirklich fit - und ausgerechnet er präsentierte sich völlig von der Rolle. Karl setzte auf dem rechten Flügel keinerlei Akzente. Vor Lilles Ausgleich verteidigte er den Assistgeber Nathan Ngoy viel zu halbherzig. Note: 5,5.

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FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Aleksandar Pavlovic

Rückte eine Reihe nach vorne und strahlte in ungewohnter Rolle als Zehner physische Präsenz aus. Seine beiden Distanzschüsse (14. und 27.) parierte Lille-Keeper Berke Özer, ehe Pavlovic den Ball doch noch im Tor unterbrachte - aber im falschen. Mit einer missglückten Klärung nach Pfostenschuss von Ethan Mbappe erzielte Pavlovic per Eigentor Lilles Siegtreffer. Note: 5.

IMAGO

FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Nathaniel Brown

Auf dem linken Flügel zwar durchaus bemüht, aber letztlich völlig wirkungslos. Note: 5.

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FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Konrad Laimer

Der Allrounder aus Österreich kann bekanntlich fast überall spielen, gegen Lille übernahm er überraschend Kanes Posten als Mittelstürmer und presste seine Gegenspieler wie aufgedreht. Anfang der zweiten Halbzeit geriet Laimer mit Alexsandro aneinander und ging nach einem angedeuteten Kopfstoß zu Boden. Sekunden später räumte er Ngoy mit Ansage um und sah dafür Gelb. Einmal tauchte Laimer auch gefährlich vor dem Tor auf, scheiterte aber freistehend an Özer (26.). Nach dem Dreifach-Wechsel in Minute 76 kehrte Laimer auf seine angestammte Position rechts hinten zurück. Note: 4.

FC Bayern, Noten gegen OSC Lille: Einwechselspieler

Jamal Musiala: Nach all den Diskussionen der vergangenen Tage wurde Musiala wie schon gegen Köln eingewechselt. Er kam in der 76. für Bischof und gab noch einen Schuss ab. Keine Bewertung.

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Luis Diaz: Ersetzte ebenfalls ab der 76. Stanisic. Keine Bewertung.

Tim Binder: Kam für Ito. Keine Bewertung.

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Noah Codjo-Evora: In der 81. für Karl eingewechselt. Keine Bewertung.

Jonathan Tah: Ersetzte in der Nachspielzeit Kim. Keine Bewertung.