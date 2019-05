FC Bayern, News und Transfergerüchte: Leipzig-Boss Mintzlaff über Werner: "Vielleicht will er gar nicht nach München"

Der FC Bayern bereitet sich auf den Bundesliga-Showdown vor. Indes äußerte sich RB-Boss Mintzlaff zu einem möglichen Wechsel von Werner nach München.

Beim laufen die Vorbereitungen auf das letzte und entscheidende -Spiel auf Hochtouren. Am Samstag ist zu Gast in der Allianz Arena, während Titelkonkurrent auswärts bei antreten muss.

Neuer-Vertreter Sven Ulreich, der aufgrund der Verletzung des etatmäßigen Stammkeepers auch gegen die SGE wieder im Kasten stehen könnte, gibt sich vor dem Showdown selbstbewusst: "Der Psychokrimi wird von außen reingetragen. Für uns ist das ein ganz normales Spiel - weil wir zuhause spielen", erklärte er im Anschluss an den vergebenen Matchball in Leipzig am vergangenen Wochenende.

Indes ranken sich Gerüchte um Bayern-Talent Lukas Mai. Angeblich buhlt der bereits feststehende Absteiger um die Dienste des Innenverteidigers. Neuigkeiten gibt es auch in der Causa Timo Werner. Der Angreifer von wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht. Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer bei RB, brachte nun weitere mögliche Abnehmer für den Ex-Stuttgarter ins Spiel.

RB-Boss Mintzlaff: "Vielleicht will Timo Werner gar nicht nach München"

Seit Monaten gilt Timo Werner von RB Leipzig als potenzieller Neuzugang beim FC Bayern München. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geht nicht davon aus, dass der Nationalspieler auch weiterhin für die Roten Bullen auflaufen wird, bringt neben dem FCB aber weitere Kandidaten für ein Werner-Engagement ins Spiel.

"Vielleicht will er auch gar nicht nach München", sagte Mintzlaff bei Sky. Er ergänzte: "Vielleicht will er zu Tuchel nach Paris wechseln oder keine Ahnung wohin. Vielleicht zu Jürgen Klopp oder zu Lucien Favre."

FC Bayern: Lukas Mai rückt offenbar ins Visier des 1. FC Nürnberg

Lukas Mai feierte jüngst mit der Bayern-Zweitvertretung die Meisterschaft in der Regionalliga. Der Innenverteidiger, der regelmäßig mit den Profis trainiert und in der vergangenen Saison bereits zweimal über 90 Minuten in der Bundesliga zum Einsatz kam, scheint offenbar heiß begehrt.

Wie die Bild berichtet, hat der bereits als Absteiger feststehende 1. FC Nürnberg ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen. Demnach sei der Club allerdings nicht der einzige Interessent für den gebürtigen Dresdner. Im letzten Jahr wollte ihn der HSV holen.

Keeper Ulreich: "Der Psychokrimi wird von außen reingetragen"

Torwart Sven Ulreich vom FC Bayern sieht dem entscheidenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt gelassen entgegen. Der Neuer-Vertreter erklärte nach dem 0:0 in der Leipziger Red Bull Arena: "Der Psychokrimi wird mehr von außen reingetragen. Für uns ist es ein ganz normales Spiel - weil wir zuhause spielen."

Nach Mönchengladbach, wo am Samstag zeitgleich Borussia Mönchengladbach und der BVB aufeinandertreffen, wollen die Bayern ihm zufolge nicht schauen: "Wir wollen gewinnen, dann müssen wir auf niemanden schauen."

Bayern-Flügelflitzer Kingsley Coman will "provozieren": "Das ist mein Spielstil"

Kingsley Coman vom FC Bayern hat über seine Spielweise gesprochen. Trotz vieler Verletzungen wird er seinen Stil auch in Zukunft nicht umstellen.

"In den letzten beiden Jahren war ich oft verletzt", sagte der Franzose bei Canal+. "Wenn ich wieder bei 100 Prozent bin, werde ich wieder spielen wie vorher. Provozieren, das ist mein Spielstil."

Allein in der Saison 2018/19 verpasste der 22-Jährige 19 Spiele aufgrund von Verletzungen.

Salihamidzic weicht Bayern-Trainerfrage aus - Magath sieht Parallelen

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München ist der Trainerfrage erneut ausgewichen und hat Niko Kovac damit nicht den Rücken gestärkt.

"Das werden wir sehen", entgegnete er im ZDF-Sportstudio auf Fragen nach der Zukunft des Trainers. "Er hat volle Unterstützung von mir."

Ob es diese auch von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gebe, hakte Moderator Jochen Breyer daraufhin nach. "Ich kann nur für mich sprechen", ließ Salihamidzic Raum für Spekulationen.

Felix Magath, 2007 beim Rekordmeister entlassen, sieht in der Bild Parallelen zu seinem Ende damals.

"Ein Trainer ist immer nur so stark, wie die Vereinsführung ihn macht. Es ist nicht nur beim FC Bayern so, sondern inzwischen bei fast allen Vereinen: Trainer werden nicht gestützt, die Spieler sind viel zu mächtig geworden", sagte er und schob nach: "Bei mir hat sich das in der dritten Saison aufgebaut, nach zwei Double-Siegen in Folge. Es wurden Entscheidungen getroffen, über die ich nicht informiert wurde, sodass ich keinen Einfluss auf die Kader-Zusammenstellung hatte. In dem Punkt war Kovac’ Situation vor dieser Saison ähnlich."

Bayern-Routinier Robben über Zukunft: "eher nicht"

Die sportliche Zukunft von Bayern Münchens Altstar Arjen Robben ist nach wie vor offen. "Du bist die ganze Karriere gewohnt, immer für das Höchste zu spielen, um Titel. Ich weiß nicht, ob es in mir drin ist, in einer Mannschaft, die um Platz sechs oder acht spielt, zu stehen", sagte der 35-Jährige im kicker-Interview.

Es gebe nach seinem Abschied im Sommer nach zehn Jahren beim Rekordmeister "so viele Optionen, Europa, außerhalb von Europa", sagte Robben und bestätigte das Interesse von US-Klubs. Nach China ziehe es ihn dagegen "eher nicht. Alles hat sein Plus und Minus. Am Ende muss es aus voller Überzeugung kommen."