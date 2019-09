FC Bayern: Neuer glaubt nicht an klärendes Telefonat mit ter Stegen, CL-Duell mit Roter Stern - alle News und Gerüchte zum FCB

Manuel Neuer hat sich ein weiteres Mal zum Duell mit ter Stegen geäußert. Und: Für den FC Bayern wird es am Mittwoch in der CL ernst. Alle FCB-News.

Der hat am Abend in der UEFA zu Gast. Hier erfahrt Ihr auch, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Auch wenn das CL-Spiel der Mannschaft von Trainer Niko Kovac im Zentrum des Interesses steht, spielt auch das DFB-Torwartduell zwischen Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen eine Rolle. Der Bayern-Schlussmann glaubt nicht, dass die Diskussion zwischen ihm und Barca-Torwart ter Stegen mit einem Telefonat ein Ende findet.

Renato Sanches, der mittlerweile für kickt, hat insgesamt positiv auf seine Zeit beim FCB zurückgeblickt. Dennoch gestand sich der Portugiese eigene Fehler ein, die vor allem im ersten Jahr in München zu Schwierigkeiten führten.

Außerdem: Neuer und 2014er-Weltmeister Per Mertesacker äußern sich zu den Chancen des FC Bayern München in der UEFA Champions League.

Der FC Bayern München am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

DFB-Team: Manuel Neuer glaubt nicht an klärendes Telefonat mit Marc-Andre ter Stegen

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer glaubt trotz der jüngsten Aufregung nicht, dass er in den kommenden Tagen mit seinem Konkurrenten Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona telefonieren werde. "Davon gehe ich nicht aus", sagte der 33-Jährige von Bayern München bei Sky Sport auf eine entsprechende Frage: "Ich gehe davon aus, dass wir uns beim nächsten Lehrgang sehen und ganz normal miteinander reden. Da ist alles in Ordnung."

Neuer betonte, dass die Beziehung zum Ex-Gladbacher total in Ordnung sei. "Wir haben ein gutes Verhältnis", betonte die deutsche Nummer eins, "es geht um unsere Mannschaft. Um alles andere geht es nicht. Ich bin ein totaler Teamplayer."

Renato Sanches über erstes Jahr beim FC Bayern: "Ich kam nicht klar"

Renato Sanches von OSC Lille hat sich zu seiner schwierigen Zeit beim FC Bayern München geäußert. Besonders nach seinem Wechsel 2016 von in die bayrische Landeshauptstadt habe er Probleme gehabt.

"Im ersten Jahr kam ich nicht klar. Ich war nicht vorbereitet, weil es eine plötzliche Veränderung für mich war", sagte der Portugiese im Interview in der RMC-Sendung "Breaking Foot". Er führte aus: "Ich war erst sechs Monate lang Profi bei Benfica und ging auf einmal zu einem der besten Klubs der Welt und als ich dort ankam, war alles ganz anders. Aber ab dem zweiten Jahr passte ich mich an, ich wollte bleiben, aber es ist leider nicht so gekommen, wie ich es wollte. Trotzdem war es wichtig, bei Bayern zu spielen, ich habe viel gelernt. Dort bin ich reifer geworden."

Manuel Neuer vor CL-Start des FC Bayern: "Wollen mindestens ins Halbfinale"

Die Botschaft, die Karl-Heinz Rummenigge schon vor Wochen verbreitet hatte, war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. "Dieser Klub lechzt nach der Champions League", sagte der Vorstandschef von Bayern München mit Nachdruck: "Das ist die Königsklasse, der wichtigste Titel. Davon hängt alles ab." Wohl auch die Zukunft von Niko Kovac in München.

Der Trainer des deutschen Rekordmeisters muss nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in der vergangenen Saison international liefern. Die Kür in der Königsklasse wird für den 47-Jährigen nach dem nationalen Double zur Pflicht.

Doch Kovac will sich vor dem Auftakt in Gruppe B am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Roter Stern Belgrad nicht verrückt machen lassen. "Wir hatten letztes Jahr Lospech, dass wir gegen den Sieger ausgeschieden sind. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück", sagte der Kroate am Dienstag und fügte kämpferisch an: "Ich bin überzeugt, dass wir weiterkommen werden als letztes Jahr."

Der frühe K.-o. gegen den nagt immer noch an den Bayern. Das sei "deutlich zu früh" gewesen, betonte Kapitän Manuel Neuer. Deshalb sei diesmal "die Motivation besonders hoch, weiter zu kommen. Wir wollen mindestens ins Halbfinale. Wir sind hungrig. Ich glaube an uns", sagte der 33 Jahre alte Torwart.

FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Champions League

Bayern München trifft in der Champions League auf Roter Stern Belgrad. Wer zeigt das Duell live im TV und LIVE-STREAM? Wir geben die Antworten.

Champions League, 1. Spieltag, Gruppe B: Der FC Bayern München empfängt Roter Stern Belgrad zum Auftakt in die neue Saison der Königsklasse. Anstoß in der Allianz Arena ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

Per Mertesacker vor CL-Start: "Bayern kommt ins Finale"

Der frühere deutsche Nationalspieler und jetzige DAZN-Experte Per Mertsacker hat im Interview mit Goal und DAZN vor dem CL-Start auf die neue Saison in der Königsklasse vorausgeblickt. Dem FC Bayern traut er dabei Großes zu.

"ManCity gewinnt die Champions League - aber Bayern kommt auch ins Finale", prognostizierte Mertesacker.

Belgrad-Profi Marko Marin vor Bayern-Spiel: FCB ist der Favorit

Vor dem Champions-League-Auftakt seines Klubs Roter Stern Belgrad am Mittwoch beim deutschen Rekordmeister Bayern München (21.00 Uhr) bleibt der 30 Jahre alte Kapitän des serbischen Meisters realistisch.

"Wir haben uns gerade erst das zweite Jahr in Folge für die Champions League qualifiziert, schon das ist für den Verein und für ganz eine Riesensache. Die Bayern haben dagegen das Ziel, die Champions League zu gewinnen. Daran sieht man ja schon, wer der Favorit ist", sagte Marin, der sich bei seinem Klub pudelwohl fühlt, im Interview mit t-online.de. "Im Moment wäre ich nirgendwo lieber als hier."