FC Bayern, News heute: Süle hat sich wohl zu Abschied entschlossen

Nationalspieler Niklas Süle will den FC Bayern nach seinem Vertragsende im kommenden Sommer wohl verlassen. Das berichtet Sky. Demnach sei der Abschied des Innenverteidigers "so gut wie besiegelt". Der 26-Jährige wolle eine neue Herausforderung angehen, es sei "schwierig bis unmöglich", ihn noch einmal umzustimmen.

Vor allem aus England soll es Medienberichten zufolge Interesse an Süle geben, laut Guardian hat neben Newcastle United inzwischen auch der FC Chelsea seine Fühler ausgestreckt. Aus Italien soll es zudem Interesse seitens der AC Mailand geben. Das melden spanische Medien.

Zuletzt hatte Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn in der Sendung Sky90 angekündigt, im Winter noch einmal das Gespräch mit Süle zu suchen. Allerdings gebe es "gewisse Grenzen", die der Verein gehaltstechnisch nicht überschreiten werde.

FC Bayern, News heute: Tolisso kann sich Wechsel zu Real Madrid vorstellen

Die Zukunft von Bayern Münchens Mittelfeldspieler Corentin Tolisso könnte womöglich bei Real Madrid liegen. Laut dem spanischen Radiosender Cadena SER hat der 27-Jährige großes Interesse an einem Wechsel zu den Königlichen, auch das Umfeld des Franzosen rechnet dem Bericht zufolge damit, dass Tolisso ab der kommenden Saison seine Schuhe für den Champions-League-Rekordsieger schnürt. Allerdings soll auch ein Klub aus England Interesse zeigen.

Tolissos Vertrag bei den Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt war er aufgrund der Corona-Erkrankung von Joshua Kimmich wieder zu mehr Einsatzminuten gekommen, ehe er verletzungsbedingt für die beiden abschließenden Spiele in der Hinrunde beim VfB Stuttgart und gegen den VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung stand.

Ohnehin sind Verletzungen bei Tolisso das große Thema, seit er 2017 für mehr als 40 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Säbener Straße gewechselt ist. Am schlimmsten erwischte es ihn in der Saison 2018/19, als er wegen eines Kreuzbandrisses ein halbes Jahr lang ausfiel. Aber auch danach musste er immer wieder pausieren, meist mit Muskelverletzungen. In den viereinhalb Jahren beim FCB kommt Tolisso gerade einmal auf 64 Bundesligaspiele.

Allerdings, so berichtet die Bild, will der Klub einen ablösefreien Wechsel des Weltmeisters von 2018 unbedingt verhindern. Sollten die Bayern also keine Vertragsverlängerung anstreben, wäre das kommende Wintertransferfenster die letzte Gelegenheit, noch eine Ablösesumme für ihn zu kassieren.

FC Bayern, News heute: Matthäus kürt Sane zum besten Bayern-Spieler der Hinrunde

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Leroy Sane aus einer ohnehin starken Bayern-Mannschaft noch einmal hervorgehoben und die Entwicklung des Offensivspielers gelobt. "Die Mischung aus dem Druck, der auf dem Jungen lag, der schwierigen Anfangsphase mit den Pfiffen der eigenen Fans und der jetzigen Entwicklung ist schon herausragend", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Sane stand in jedem einzelnen Pflichtspiel der Bayern in der Hinrunde auf dem Platz, in den 26 Partien war er an 22 Toren beteiligt. Zu Saisonbeginn durchlebte Sane allerdings eine schwierige Phase und wurde zwischenzeitlich sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen. Der 25-Jährige steigerte sich danach aber extrem. "Das liegt in erster Linie an ihm, aber mit Sicherheit auch am Zuspruch, der Unterstützung und den wichtigen Gesprächen seiner Trainer Julian Nagelsmann und Hansi Flick", meinte Matthäus.

Für ihn steht fest: "Sane ist jetzt ein Leistungsträger, geht vorne weg und ist zu einem der wichtigsten Spieler des FC Bayern geworden."

FC Bayern, News heute: Rummenigge überrascht mit Manager-Lob

Für Karl-Heinz Rummenigge ist überraschend der weitgehend unbekannte Luis Campos der beste Manager des Jahres im europäischen Fußball. Der Ex-Vorstandsboss des FC Bayern verfolge Campos "schon seit geraumer Zeit", sagte Rummenigge bei Bild Live. Campos hatte ab 2014 zunächst die AS Monaco zum französischen Meister geformt, ab 2017 dann die OSC Lille. Ende des vergangenen Jahres hatte der Portugiese die Doggen im Rahmen einer Neustrukturierung an der Vereinsspitze verlassen.

"In der großen Zeit des AS Monaco hat er Spieler geholt wie Mbappé, Falcao, Fabinho, Martial, Bernardo Silva – alles Spieler, mit denen er damals den AS Monaco zum Meister gemacht hat. Und danach hat man diese Spieler, die er für relativ überschaubares Geld eingekauft hat, für ganz teures Geld an Top-Klubs in Europa verkauft und damit den Klub auch finanziell auf hervorragende Beine gestellt", meinte Rummenigge.

In Lille habe "er das analog gemacht. Er ist dann nach Lille gegangen, hat Renato Sanches, Yilmaz, Fonte, Osiem, der bei Wolfsburg vielleicht noch bekannt ist, geholt und hat auch in Lille die Leute ein gehöriges Stück auf normales Niveau gebracht und hat sie dann zum Teil auch verkauft." Als wahrscheinlichste Option für Campos' Zukunft sieht Rummenigge Olympique Lyon. Er scheint ein Faible für französische Klubs zu haben und auch Klubs, die man wieder hochbringen kann", sagte er.

