FC Bayern München, News und Gerüchte: Lob für Neuer, platzt Upamecano-Transfer? Alles zum FCB

Manuel Neuer erhält Lob von FCB-Präsident Herbert Hainer, der Transfer von Dayot Upamecano droht zu platzen. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Die Länderspiele sind vorbei, der trifft am Samstag in der auf (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). In diesem Spiel wollen Robert Lewandowski und Co. die Tabellenführung ausbauen.

Obwohl 0:6 gegen verlor, gab es von FCB-Präsident Herbert Hainer Lob für Rekordtorhüter Manuel Neuer. Ein Transfer von Leipzigs Dayot Upamecano könnte derweil scheitern.

Und beim Spielplan muss der deutsche Rekordmeister einige Änderungen vornehmen, nachdem die von Dezember 2020 auf Februar 2021 vorschoben worden ist.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Mittwoch. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern droht bei Upamecano-Transfer erneut zu scheitern

Der FC Bayern München droht bei einem angedachten Transfer von RB Leipzigs Dayot Upamecano erneut zu scheitern. Das Interesse des Klubs ist bekannt und auch der 22-Jährige soll einem Wechsel offen gegenüber stehen, wie die Sport Bild berichtet. Für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro kann er im kommenden Sommer wechseln.

Das Problem: Da die Zukunft von David Alaba noch nicht geklärt ist, könnte der FC Bayern wichtige Zeit verlieren. Außerdem gibt es Corona-bedingt nur einen geringeren finanziellen Spielraum. Dem Bericht zufolge sind der , und an Upamecano interessiert und könnten den Deal bereits im Winter fix machen.

Bereits 2015 hatten die Bayern den Franzosen auf dem Zettel, damals spielte er noch in seiner Heimat. Statt eines Wechsels nach München entschied er sich aber für Red Bull Salzburg, um im Jahr 2017 schließlich zum Schwesterverein nach Leipzig zu kommen.

FC Bayern: Präsident Herbert Hainer adelt Manuel Neuer

Beim 0:6-Debakel der Nationalelf gegen Spanien löste Manuel Neuer Sepp Maier als Rekordnationaltorwart (96 Einsätze) ab. Bayern-Präsident Herbert Hainer adelte Neuer für diese enorme Leistung.

"Ich möchte Manuel Neuer herzlich zu seinem 96. Länderspiel gratulieren. Damit löst der aktuelle Kapitän des FC Bayern unseren früheren Spielführer und Bayern-Legende Sepp Maier als Rekordnationaltorhüter ab und ist nun alleiniger DFB-Rekordhalter", wird Hainer auf der Webseite des Rekordmeisters zitiert.

In seinen Augen habe Neuer "das Spiel zwischen den Pfosten revolutioniert" und sei "der beste Torhüter der Welt, dazu ein ausgezeichneter Kapitän sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Manuel ist auf wie neben dem Platz ein echtes Vorbild. Der deutsche Fußball kann stolz auf diese Persönlichkeit sein."

Klub-WM auf Februar verschoben! Zwei Bayern-Spiele vor Verlegung

Die Klub-WM mit Triple-Gewinner Bayern München und den weiteren kontinentalen Champions in Katar ist wegen der Corona-Pandemie von Dezember ins neue Jahr verschoben worden. Nach Angaben des Weltverbandes FIFA findet das Turnier nunmehr vom 1. bis 11. Februar im Land des künftigen WM-Gastgebers statt. München greift als Gewinner der europäischen am 8. Februar im Halbfinals ins Geschehen ein.

Münchens WM-Teilnahme wird Auswirkungen auf den Bundesliga-Kalender haben. Unter Berücksichtigung von Reiseterminen dürften die Punktspiele bei (20. Spieltag/5. bis 8. Februar) und gegen Arminia Bielefeld (21./12. bis 15. Februar) verschoben werden müssen. Dagegen sollte vor dem -Trip das Duell mit der TSG Hoffenheim (19. Spieltag/29. Januar bis 1. Februar) wie geplant stattfinden können.

