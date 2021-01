FC Bayern München heute: Flick übt indirekte Kritik an Pavard, Zirkzee vor festem Abgang? Alle News und Gerüchte zum FCB

Joshua Zirkzee könnte München offenbar fest verlassen, während Hansi Flick indirekt Benjamin Pavard kritisiert. Alle News zum FC Bayern.

Der ist erfolgreich in das Jahr 2021 gestartet. Beim 5:2-Erfolg gegen drehten die Münchner dank einer starken zweiten Hälfte einen 0:2-Rückstand.

Völlig zufrieden gab sich der Rekordmeister jedoch nicht. So kritisierte Trainer Hansi Flick indirekt Benjamin Pavard, der zur Halbzeit ausgewechselt worden war. Jerome Boateng haderte zudem mit einem vermeintlichen Foul des Mainzers Jonathan Burkardt.

Derweil beobachtet der FC Bayern auf dem Transfermarkt offenbar ein Talent aus den USA. Und: Joshua Zirkzee könnte den Rekordmeister verlassen.

FC Bayern: Verkauf statt Leihe? Joshua Zirkzee könnte FCB offenbar auf Dauer verlassen

Joshua Zirkzee könnte den FC Bayern offenbar in dieser Transferperiode verlassen. Zuletzt wurde der Niederländer bereits als möglicher Kandidat für eine Leihe gehandelt. Wie der kicker nun berichtet, ist jedoch auch ein Verkauf denkbar.

Zuletzt stand vor allem Eintracht Frankfurt als möglicher neuer Arbeitgeber Zirkzees im Raum . Die Hessen suchen nach dem Abgang seines Landsmanns Bas Dost zum Verstärkung für die Offensive. Daneben gelten auch der und der niederländische Erstligist Heracles Almelo als Interessenten.

Ob für die beiden letzteren Klubs ein Kauf Zirkzees finanziell stemmbar wäre, ist fraglich. Zudem könnten sich die Münchner im Falle eines dauerhaften Abgangs eine Rückkaufoption für den Angreifer sichern.

Bild: imago images / Lackovic

FC Bayern - "Klares Foul": Jerome Boateng kontert Jonathan Burkardt

Für Jerome Boateng gab es auch nach der glücklichen Wende zum Jahresauftakt noch reichlich Gesprächsstoff. Die Vorgeschichte zum 0:1-Treffer des FSV Mainz 05 beim 5:2 (0:2)-Arbeitssieg des FC Bayern lag dem Münchner Verteidiger schwer im Magen.

"Jeder, der die Szene nochmal anschaut, sieht, dass das ein klares Foul war, da gibt es keine zwei Meinungen", ärgerte sich Boateng über den Rempler des Mainzers Jonathan Burkardt vor dessen Führungstreffer (32.). Der Rio-Weltmeister schilderte die Szene so: "Ich will in der Situation zum Kopfball hochgehen, und in dem Moment springt der Gegenspieler in meinen Rücken. Da kommt es auch nicht auf den Größenunterschied an."

Bild: Getty Images

Boateng überragt Burkardt um neun Zentimeter - und "wiegt wahrscheinlich 20 Kilo mehr", wie der 05er bei Sky witzelte. "Meine Wahrnehmung war, dass es kein Foul und ein reguläres Tor war", hielt Burkardt dagegen, "ich habe ganz normal mit dem Körper gearbeitet."

Mehrere Bayern beschwerten sich lautstark über die Aktion, Boateng sah Gelb. Nach einem Foul an Burkardt kurz vor der Pause - das den Freistoß zur Folge hatte, der zum 0:2 durch Alexander Hack (44.) führte - musste er zur Halbzeit in der Kabine bleiben. "Ich bin aber froh, dass die Mannschaft das Spiel nach der Pause drehen konnte", sagte der 32-Jährige.

FC Bayern München: Hansi Flick übt indirekte Kritik an Benjamin Pavard

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat Benjamin Pavard indirekt kritisiert. Nachdem der 24-jährige Rechtsverteidiger zuletzt zweimal nur auf der Bank gesessen hatte, stand er gegen den FSV Mainz 05 (5:2) in der Startelf - und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

"Die Umstellungen haben uns gutgetan. Sie waren letztlich genau richtig", lobte sich Flick selbst. Zur Pause brachte er Leon Goretzka und Niklas Süle für Jerome Boateng und Pavard. Mittelfeldspieler Joshua Kimmich übernahm den Posten rechts hinten und bewies, "wie man einen Außenverteidiger interpretiert".

In der ersten Halbzeit habe der FC Bayern laut Flick "über die Außen, gerade über die rechte Seite nicht allzu viele Situationen gehabt, mit denen wir zufrieden waren. Gerade bei den Außenverteidigern ist es wichtig, dass wir weniger Fehler machen und dass wir nach vorne Impulse setzen. Wie es gemacht wird, hat Joshua Kimmich in der zweiten Halbzeit gezeigt."

Bild: Getty Images

Pavard sorgte in der ersten Halbzeit kaum für gefährliche Situationen. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung lag der FC Bayern mit 0:2 zurück. Kimmich erzielte das Tor zum 1:2 selbst und bereitete den Ausgleich vor. Am Ende siegte seine Mannschaft mit 5:2.

Nach einer starken Debütsaison für den FC Bayern steckt Pavard seit Wochen in einem Formtief. Bei den beiden Spielen kurz vor Weihnachten gegen den (2:1) und Bayer 04 Leverkusen (2:1) beorderte Flick den gelernten Innenverteidiger Süle auf die Rechtsverteidigerposition.

VIDEO-Highlights, : FC Bayern München - FSV Mainz 05 5:2

FC Bayern beobachtet US-Mittelfeldspieler

Bundesliga-Tabellenführer Bayern München wirft ein Auge auf einen weiteren Spieler aus den USA. Nach Informationen von ESPN hat der Triple-Gewinner den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Tanner Tessmann vom Kooperationspartner FC Dallas aus der nordamerikanischen Major League Soccer zum Probetraining nach München eingeladen .

Vom Klub aus Texas kam 2018 bereits Abwehrspieler Chris Richards (20) zu den Bayern: Er hat mittlerweile acht Einsätze für die Profimannschaft absolviert, darunter drei in der .

Bild: imago images / buzzi

