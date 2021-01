FC Bayern München heute: Musiala unterschreibt wohl Profivertrag, Talent zog Rostock dem FCB vor - alle News und Gerüchte

Musiala unterschreibt wohl einen langfristigen Profivertrag, derweil spricht ein Rostock-Talent über seine Absage an den FCB. Alle News zum FC Bayern.

Der FC Bayern hatte auch gegen Anlaufschwierigkeiten, überrollte die Rheinhessen aber im zweiten Durchgang. Am Ende stand ein 5:2 auf der Anzeigetafel in der Allianz Arena.

Nach dem erfolgreichen Start in das Jahr 2021 kümmert sich der Rekordmeister um seine Zukunft. So soll Talent Jamal Musiala zeitnah einen Profivertrag bis 2025 unterschreiben.

Ein weiteres Talent ging dem FCB hingegen bereits im vergangenen Jahr durch die Lappen: Rostock-Angreifer Lion Lauterbach bestätigte in einem Interview, ein Angebot der Bayern-Amateure ausgeschlagen zu haben.

Mehr Teams

Uli Hoeneß lobte derweil in einem Interview seinen Nachfolger Herbert Hainer.

Der heute am Mittwoch: Hier in diesem Artikel findet Ihr alle Infos und News rund um den FCB. Wenn Ihr mehr wissen wollt, hier noch ein paar nützliche Links:

FC Bayern: Jamal Musiala verlängert angeblich langfristig

Der FC Bayern plant weiter für die Zukunft. Wie Sky berichtet, sei man sich beim Rekordmeister mit Talent Jamal Musiala (17) über einen Profivertrag bis 2025 einig. "Alles ist ausgehandelt", heißt es beim Pay-TV-Sender.

Dem Bericht zufolge soll Musiala den neuen Kontrakt am 26. Februar, seinem 18. Geburtstag, unterschreiben. Erst dann ist ein solcher Vertrag in der möglich.

Der Offensivspieler, der im Vorjahr beim Drittligameister in der zweiten Mannschaft überzeugte, kam zuletzt immer wieder zu Einsätzen bei den Profis und spielte sich dort ins Rampenlicht. In mittlerweile 18 Pflichtspielen für das Team von Hansi Flick erzielte er bereits drei Tore.

Quelle: Getty Images

FC Bayern: Talent zog Rostock dem FCB vor

Stürmer Lion Lauterbach (22) wechselte vor kurzem von zu Hansa Rostock in die und will dort auf Torejagd gehen und sich weiterentwickeln. Doch auch der FC Bayern war im Vorjahr offenbar am Mittelstürmer interessiert. Die zweite Mannschaft sah ihn als möglichen Nachfolger für Kwasi Wriedt, der zu in die wechselte.

Das bestätigte Lauterbach nun in der Bild: "Richtig, es gab Interesse. Ich habe mich auch mit dem damaligen Trainer unterhalten, mir Gedanken gemacht, ob es passen würde. Bayern ist natürlich die Top-Adresse in . Aber man muss sehen, ob da die Perspektive irgendwann für die erste Mannschaft da gewesen wäre. Eher nicht so. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, wo man sich am besten entwickeln kann und Spielzeit bekommt."

FC Bayern - Uli Hoeneß lobt Nachfolger Herbert Hainer: "Glorreiche Idee"

Uli Hoeneß ist begeistert von der Entscheidung, den neuen FCB-Präsidenten Herbert Hainer zu seinem Nachfolger gemacht zu haben. Zudem äußerte sich der Ehrenpräsident des FC Bayern zu einer weiteren wichtigen Personalie beim Rekordmeister.

Hoeneß (69) trat Ende 2019 als Präsident des FC Bayern ab, fungiert jedoch weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG. Im Podcast Open Court des FC Bayern Basketball sprach er nun über seinen Nachfolger.

Eine weitere entscheidende Personalie beim Rekordmeister ist der Posten des Vorstandsvorsitzenden. Amtsinhaber Karl-Heinz Rummenigge wird seinen Platz Ende 2021 räumen und an Nachfolger Oliver Kahn übergeben. Hoeneß zeigte sich auch in dieser Sache optimistisch. Er habe "Hoffnung, dass das dann auch mit Oliver Kahn klappt und dann wäre das erreicht, was ich immer wollte: den FC Bayern rechtzeitig in die Zukunft zu führen."

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic sorgt sich um Robert Lewandowski

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sorgt sich angesichts der aufreibenden Spielweise von Bayern München um Weltfußballer Robert Lewandowski. Wenn der Rekordmeister seine Spiele endlich früher entscheiden würde, "kann er auch mal rausgehen", sagte Salihamidzic bei Sky: "Ich brauche ihn nicht in der 90. Minute auf dem Platz. Er muss gesund bleiben, das ist das Wichtigste!"

Beim 5:2 (0:2) zum Jahresauftakt gegen den FSV Mainz 05 mussten die Bayern zum achten Mal in Serie einem Rückstand hinterherlaufen. "Lewy" stellte den Sieg mit zwei späten Toren (76., Foulelfmeter und 82.) sicher. Zu den acht Aufholjagden (fünf Siege, drei Remis) steuerte der 32-Jährige neun Treffer bei.

Quelle: Getty Images

FC Bayern hat wohl Reading-Profi Richards auf dem Zettel

Der FC Bayern hat offenbar Linksverteidiger Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading ins Visier genommen. Das berichtet The Telegraph.

Demnach habe der FCB bereits seit geraumer Zeit Scouts auf den 22-Jährigen angesetzt und dessen Arbeitgeber darüber informiert, mit Richards verhandeln zu wollen. Richards' Vertrag läuft am Saisonende aus, dementsprechend darf er seit Anfang des Jahres Gespräche mit anderen Klubs führen.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Die nächsten Spiele auf einen Blick