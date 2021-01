FC Bayern heute: Philipp Lahm adelt Joshua Kimmich, Friedhelm Funkel glaubt an Neuhaus-Transfer - alle News und Gerüchte zum FCB

Während Friedhelm Funkel an einen Neuhaus-Transfer zum FC Bayern glaubt, hat Philipp Lahm Joshua Kimmich in den höchsten Tönen gelobt. Alles zum FCB.

Durch die 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach musste der einen Rückschlag im Kampf um den Titel einstecken. Allerdings bleibt der deutsche Rekordmeister Tabellenführer, da auch Verfolger RB Leipzig gegen den BVB verlor.

Einer der entscheidenden Spieler auf Seiten der Fohlen war Florian Neuhaus. Der Nationalspieler wird immer wieder mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht. Friedhelm Funkel glaubt jedenfalls an einen Transfer in die bayrische Landeshauptstadt.

Außerdem: Joshua Kimmich erntet großes Lob von Philipp Lahm und spricht über Probleme unter Ex-Trainer Niko Kovac.

Mehr Teams

Der FC Bayern München heute am Montag: Hier in diesem Artikel findet Ihr alle Infos und News rund um den FCB.

Wenn Ihr mehr wissen wollt, hier noch ein paar nützliche Links:

Gladbachs Florian Neuhaus zum FC Bayern? Friedhelm Funkel glaubt an Transfer

Seit einiger Zeit wird Gladbachs Florian Neuhaus immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Friedhelm Funkel, sein früherer Trainer aus Düsseldorfer Zeiten, glaubt jedenfalls fest an einen Transfer zum deutschen Rekordmeister.

"Ja! Ohne Wenn und Aber. Er wird für den FC Bayern spielen", zeigte sich der 67-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild überzeugt: "Ich habe ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet und er hat alle Voraussetzungen zu einem Klassespieler, er ist schon ein Klassespieler. Er wird noch besser werden, da wird die Erfahrung - auch in der - eine Rolle spielen“.

FC Bayern München: Philipp Lahm bezeichnet Joshua Kimmich als "Weltklassespieler"

Ex-Kapitän Philipp Lahm hat Joshua Kimmich gelobt und seinem Landsmann das Prädikat "Weltklasse" verliehen.

"Joshua macht von Jahr zu Jahr eine starke Entwicklung und hat sowohl für den FC Bayern als auch für die Nationalmannschaft einen hohen Wert", sagte Lahm im Gespräch mit dem kicker . Dabei betonte er die Wichtigkeit, dass Kimmich auf zwei unterschiedlichen Positionen - als Rechtsverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler - eingesetzt werden kann, genau wie Lahm selbst zu aktiven Zeiten.

"Für Joshua ist es erst einmal ein Segen. Es war Pep Guardiola, der ihn ins kalte Wasser geworfen und ihn auf den unterschiedlichsten Positionen eingesetzt hat. Dadurch hat er auf allerhöchstem Niveau Erfahrung gesammelt und konnte sich entwickeln. Jetzt, da er etabliert ist, ist es schon wichtig, dass man ihn mit einer Position identifiziert und dass er sich auf dieser Position zu einem Weltklassespieler entwickelt. Bei Joshua sehe ich diese Möglichkeit im zentralen Mittelfeld", sagte Lahm.



Bild: imago images / Hufnagel PR

Ex-Bayern-Talent Sinan Kurt: Vertragsauflösung bei Viertligist Straelen

Der SV Straelen aus der Regionalliga West hat den Vertrag mit Sinan Kurt aufgelöst. Das berichtet Reviersport . Dem Bericht zufolge sei der Klub mit den Leistungen des ehemaligen Bayern-Talents nicht zufrieden gewesen. Straelen hatte Kurt erst Ende September verpflichtet, nachdem der 24-Jährige zuvor ein Jahr lang vereinslos gewesen war. Die Trainingsleistungen von Kurt seien bei Straelen nicht überzeugend gewesen, in der Regionalliga kam er in insgesamt sieben Partien nur auf zwei Vorlagen.

Sinan Kurt wurde in der Jugend von ausgebildet und wechselte 2014 für eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro zum FC Bayern München. Mit dieser Summe ist er der drittteuerste Transfer eines deutschen Talents, das noch nicht 18 Jahre alt war.

Doch sowohl bei den Bayern als auch bei seinen weiteren Stationen und WSG Tirol in Österreich erfüllte Kurt die Erwartungen nicht.



Bild: Getty Images

FC Bayern München: Joshua Kimmich spricht über "Probleme" unter Niko Kovac

Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat zugegeben, dass er unter Ex-Coach Niko Kovac mit Blick auf seine wiederholten Positionswechsel zwischen Rechtsverteidiger und Mittelfeldspieler durchaus Probleme hatte.

"Früher, als es sich zeitweise Woche für Woche abgewechselt hat, hatte ich schon Probleme, in den Rhythmus zu kommen", verriet der 25-Jährige im Gespräch mit dem kicker . Dabei habe es "komplett unterschiedliche Anforderungsprofil" gegeben, was der Nationalspieler als "nicht einfach" empfand.

Dagegen habe Triple-Trainer Hansi Flick eine konstante "Achse" gebildet: "Thomas Müller hat bei ihm immer auf der Zehn gespielt, ich immer auf der Sechs, David Alaba immer als Innenverteidiger. Wir sind drei Spieler, die flexibel einsetzbar sind. Das kann Stärke und Schwäche sein. Jetzt gibt es zusammen mit Manuel Neuer und Robert Lewandowski eine klare Achse", betonte Kimmich. Das helfe der Mannschaft "enorm".



Bild: imago images / GEPA pictures

VIDEO-Highlights: Bayern verspielt 2:0-Führung gegen Borussia Mönchengladbach

FC Bayern München: Die nächsten Spiele auf einen Blick