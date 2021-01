FC Bayern heute: Anonymer Spieler spricht über Motivationsprobleme, Leon Dajaku vor Abschied - alle News und Gerüchte zum FCB

Ein anonymer Spieler spricht über Motivationsprobleme beim FC Bayern, während diverse Transfergerüchte kursieren. Alle News zum FCB.

Nach der ist vor dem : Am Mittwochabend trifft der auf (20.45 Uhr, im LIVE-TICKER). Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung der Partie.

Unterdessen halten die Transfergerüchte um den deutschen Rekordmeister an. Während Gladbachs Florian Neuhaus weiterhin Thema ist, bahnt sich ein Abschied von Nachwuchssangreifer Leon Dajaku an. David Alaba soll bereits sogar mit sechs verschiedenen Vereinen gesprochen haben, während Robert Lewandowski den Bayern-Fans Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib macht.

Außerdem gibt es offenbar beim FCB ein Motivationsproblem.

Der FC Bayern München heute am Mittwoch: Hier in diesem Artikel findet Ihr alle Infos und News rund um den FCB.

FC Bayern München: Hat der FCB ein Motivationsproblem?

Beim FC Bayern München gibt es in der Mannschaft aktuell wohl Motivationsprobleme. Es sei inzwischen einfach "schwerer, eine Gänsehaut zu erzeugen", zitierte die Sport Bild einen anonymen Spieler. Es fehle der Adrenalin-Kick ohne Zuschauer und nach den großen Erfolgen im letzten Jahr.

Damals holte der FC Bayern das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und . In dieser Saison ist der FC Bayern zwar weiterhin in allen Wettbewerben vertreten, strauchelte aber vor allem in der Bundesliga enorm. Am vergangenen Spieltag setzte es ein 2:3 bei Borussia Mönchengladbach - die erste Niederlage seit 2011, bei der der FCB eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab.

Der Vorsprung auf Verfolger beträgt nur zwei Punkte. Im DFB-Pokal trifft der FC Bayern am Mittwoch auf Holstein Kiel.

Leon Dajaku vom FC Bayern München steht mit vier Klubs in Kontakt - Entscheidung noch in dieser Woche angedacht

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist an einem Leihgeschäft von Bayern Münchens Offensiv-Allrounder Leon Dajaku interessiert, doch auch die AC Milan, der und sind Informationen von Goal und SPOX zufolge am 19-Jährigen dran.

Genau wie Union streben auch die drei Klubs jeweils eine Leihe mit Kaufoption an. Dajaku und sein Management hielten in den vergangenen Tagen Videocalls mit Vertretern aller vier Klubs ab. Der Spieler will den FC Bayern unbedingt noch in dieser Transferphase per Leihe verlassen, um regelmäßig Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln.

Nach je zwei Bundesligaeinsätzen in den vergangenen beiden Saisons für seinen Ex-Klub und den FC Bayern kam Dajaku in dieser Saison für die Profis lediglich beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren für zehn Minuten zum Einsatz.

Was für die jeweiligen Interessenten spricht, erfahrt Ihr hier!

Holstein Kiel gegen FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - alles rund um die Übertragung der DFB-Pokal

Mit einiger Verspätung fährt der FC Bayern München zu Holstein Kiel. Goal erklärt, wie die Begegnung im DFB-Pokal heute übertragen wird.

FC Bayern angeblich mit Florian Neuhaus in Kontakt - Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro?

Nationalspieler Florian Neuhaus will Bundesligist im kommenden Sommer offenbar verlassen und könnte zum FC Bayern München wechseln. Laut Sky gibt es zwischen den beiden Parteien bereits Kontakt, aber noch keine konkreten Verhandlungen.

Der Sport Bild zufolge besitzt Neuhaus eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, die bis Mai gezogen werden kann und ihm einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag ermöglichen würde.

Angeblich beobachtet auch , das in der Gruppenphase der Champions League auf Gladbach getroffen war, den 23-jährigen Mittelfeldspieler. Am Wochenende gewann Neuhaus mit Gladbach gegen den FC Bayern und erzielte das Siegtor zum 3:2.

FC Bayern München: David Alaba angeblich in Kontakt mit sechs Klubs - Wunschziel soll weiterhin Real Madrid sein

Offenbar haben David Alabas Vater George und Berater Pini Zahavi bereits Kontakt mit sechs Klubs bezüglich eines möglichen Wechsels gehabt. Der 28-jährige Innenverteidiger vom FC Bayern München ist im kommenden Sommer ablösefrei.

Laut Sport Bild handelt es sich bei den Vereinen um den , , , sowie den und Real Madrid. Die Königlichen gelten weiterhin als Wunschziel Alabas. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein.

Robert Lewandowski plant langfristigen Verbleib beim FC Bayern München - Weltfußballer Joshua Kimmich?

Robert Lewandowski (32) plant seine langfristige Zukunft beim FC Bayern München und kann sich insofern auch eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags vorstellen.

"Ich fühle mich beim FC Bayern sehr gut, ich denke nicht über einen Wechsel oder eine Veränderung in meinem Leben nach", sagte Lewandowski der Sport Bild. "Mein Verein, der FC Bayern, ist der beste der Welt."

Vergangene Saison gewann der Pole mit den Münchnern das Triple sowie zahlreiche individuelle Auszeichnungen - darunter den Weltfußballer-Award. Einen Nachfolger könnte es laut Lewandowski aus den eigenen Reihen geben, nämlich Joshua Kimmich. "Ich traue das Jo zu", sagte er.

