FC Bayern München heute: Boateng natzt Müller nach Instagram-Post, Frankfurt baggert an Zirkzee - Die News zum FCB

Thomas Müller bedankt sich mit einem Instagram-Post bei seinem Style-Mentor, während Frankfurt an Joshua Zirkzee baggert. Alle News zum FC Bayern.

Heute geht das Jahr 2021 auch für den so richtig los. Der Rekordmeister trifft am Sonntagabend (18 Uhr im LIVE-TICKER ) auf und will sich die vorübergehend an Leipzig verlorene Tabellenführung zurückholen.

Thomas Müller wird dann vermutlich wieder hochmotiviert auf dem Platz stehen. Dass er auch außerhalb des Rasens eine gute Figur machen kann, bewies der 31-Jährige auf Instagram - und sein Mentor Jerome Boateng fand's lustig.

Derweil steht Sturmtalent Joshua Zirkzee bei hoch im Kurs und Leverkusens Trainer Peter Bosz glaubt, dass am Ende der Saison mal wieder die Bayern oben stehen werden.

FC Bayern München: Jerome Boateng natzt Thomas Müller nach Instagram-Post

Thomas Müller und Bayern-Kollege Jerome Boateng haben sich eine Frotzelei auf Instagram geliefert.

Müller postete auf seinem Profil ein Foto in ungewohnt schickem Outfit und dankte dabei seinem Mentor Boateng. Der Innenverteidiger kommentierte mit einem Augenzwinkern: "Ohlala Bavarian James Bond." Und auch Eric Maxim Choupo-Moting gab seine Meinung zu Müllers neuem Style preis: "Und dieser Blick erst ... ufffff", schrieb der Stürmer, der vor der Saison von PSG zum FCB kam.

FC Bayern München vs. Mainz 05: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - alle Infos zur Übertragung heute

Der erste Bundesligaspieltag im Jahr 2021 schließt mit dem Duell zwischen FC Bayern München und 1. FSV Mainz 05 ab. Angestoßen wird heute um 18 Uhr in der Allianz Arena - und Ihr könnt live zusehen!

Wie Ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr HIER in einem separaten Artikel auf Goal!

Bayern-Trainer Hansi Flick vor Duell mit Mainz: "Jeder brennt auf den Start"

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat betont, dass man beim Rekordmeister extrem heiß auf das Jahr 2021 ist.

Auf der Pressekonferenz vor dem Jahresauftakt gegen Mainz 05 am Sonntag sagte Flick: "Jeder brennt auf den Start. Wir haben das Jahr 2020 hervorragend abgeschlossen und uns in Leverkusen die Tabellenführung zurückgeholt. Auch wenn die Pause kurz war, war sie wichtig. In den letzten Tagen war sehr viel Freude im Training, die Qualität hat uns auch sehr zufriedengestellt. Deshalb blicken wir optimistisch auf die nächsten Wochen und das Spiel gegen Mainz. Die Mannschaft will einen guten Start ins Jahr 2021 hinlegen und wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben.“

FC Bayern - Frankfurt-Sportdirektor Fredi Bobic schwärmt von FCB-Talent Joshua Zirkzee

Stürmertalent Joshua Zirkzee vom FC Bayern München gehört bei Bundesligist Eintracht Frankfurt wohl zu den Ersatzkandidaten für den zum FC Brügge abgewanderten Bas Dost . SGE-Sportvorstand Fredi Bobic lobte den jungen Niederländer vor dem -Heimspiel gegen .

"Er ist ein sehr guter junger Spieler, hat unheimlich viel Potenzial. Es sind Spieler genau von diesem Profil, nach denen wir schauen", sagte Bobic Sky, angesprochen auf die Gerüchte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung brachte Zirkzee zuletzt mit den Frankfurtern in Verbindung.

Seit der Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting kommt Zirkzee in der Münchner Profimannschaft nur sporadisch zum Einsatz. Lediglich 102 Spielminuten durfte der 19-Jährige in der laufenden Saison für das Team von Trainer Hansi Flick machen.

Leverkusen-Trainer Peter Bosz überzeugt: Am Ende wird Bayern wieder Meister

Bei Trainer Peter Bosz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen schwinden die Hoffnungen im Titelrennen. "Eine Top-Mannschaft verliert nicht zweimal hintereinander", sagte der Niederländer im Aktuellen Sportstudio des ZDF nach dem 1:2 (1:1) der Rheinländer bei Eintracht Frankfurt: "Am Ende wird Bayern doch wieder die beste Mannschaft sein."

Die Werkself hatte bereits im letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen Rekordmeister Bayern München verloren (1:2) und dadurch die Tabellenführung abgegeben. Durch die zweite Saisonniederlage in Frankfurt hatte Leverkusen die Chance vertan, an die Spitze zurückzukehren. "Das war nicht gut. Wir haben gezeigt, dass wir es viel besser können", sagte Bosz.

