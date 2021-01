FC Bayern München heute: Salihamidzic sorgt sich um Lewy, Coman will "Ära prägen" - Alle News und Gerüchte zum FCB

Hasan Salihamidzic sorgt sich um Robert Lewandowski und die Münchner haben einen jungen Engländer auf dem Schirm. Alle News zum FC Bayern.

Der FC Bayern hatte auch gegen Anlaufschwierigkeiten, überrollte die Rheinhessen aber im zweiten Durchgang. Am Ende stand ein 5:2 auf der Anzeigetafel in der Allianz Arena.

Auch, weil Robert Lewandowski einmal mehr seinen Torriecher unter Beweis stellte und seine -Treffer 18 und 19 beisteuerte. Hasan Salihamidzic würde sich wünschen, dass der Pole nicht ständig über die volle Distanz zum Einsatz kommen muss. Brazzo sorgt sich um die Gesundheit des Torjägers.

Außerdem: Der FCB scheint sich mit einem jungen Engländer vom FC Reading zu beschäftigen und Kingsley Coman möchte eine Ära prägen.

Mehr Teams

Der heute am Dienstag: Hier in diesem Artikel findet Ihr heute alle Infos und News rund um den FCB. Wenn Ihr mehr wissen wollt, hier noch ein paar nützliche Links:

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic sorgt sich um Robert Lewandowski

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sorgt sich angesichts der aufreibenden Spielweise von Bayern München um Weltfußballer Robert Lewandowski. Wenn der Rekordmeister seine Spiele endlich frühzeitiger entscheiden würde, "kann er auch mal rausgehen", sagte Salihamidzic bei Sky: "Ich brauche ihn nicht in der 90. Minute auf dem Platz. Er muss gesund bleiben, das ist das Wichtigste!"

Beim 5:2 (0:2) zum Jahresauftakt gegen den FSV Mainz 05 mussten die Bayern zum achten Mal in Serie einem Rückstand hinterherlaufen. "Lewy" stellte den Sieg mit zwei späten Toren (76., Foulelfmeter und 82.) sicher. Zu den acht Aufholjagden (fünf Siege, drei Remis) steuerte der 32-Jährige neun Treffer bei.

Bild: Getty Images

FC Bayern hat wohl Reading-Profi Richards auf dem Zettel

Der FC Bayern hat offenbar Linksverteidiger Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading ins Visier genommen. Das berichtet The Telegraph.

Demnach habe der FCB bereits seit geraumer Zeit Scouts auf den 22-Jährigen angesetzt und dessen Arbeitgeber darüber informiert, mit Richards verhandeln zu wollen. Richards' Vertrag läuft am Saisonende aus, dementsprechend darf er seit Anfang des Jahres Gespräche mit anderen Klubs führen.

Bild: Getty Images

FC Bayern München: Coman glaubt an erfolgreiche Ära

Bayern Münchens Finalheld Kingsley Coman glaubt an die erfolgreiche Titelverteidigung in der mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister und weitere erfolgreiche Jahre auch international. "Mit dieser Mannschaft können wir eine Ära prägen", sagte der französische Nationalspieler der Sport Bild: "Wir sind jung oder im besten Alter, haben also noch Zeit! Wir können und wollen den Titel verteidigen."

Coman hatte die Bayern mit seinem Kopfballtreffer im August gegen Paris St. Germain (1:0) zum sechsten Triumph in der Königsklasse geführt. Der 24-Jährige ist sich "sicher", dass die Bayern wie zwischen 2016 und 2018 eine Erfolgsserie hinlegen können.

Außerdem nimmt der Flügelspieler, der nach einer Zerrung vor dem Comeback steht, seinen Kollegen Leroy Sane in Schutz. "Leroy ist sehr gut, wir spielen anders als City, er wird unsere DNA erst komplett verinnerlichen. Das ist keine Sache von ein paar Tagen", sagte er.

Quelle: SID

Bild: Getty Images

FC Bayern: Verpokert sich Alaba-Berater Zahavi auch bei Real?

Real Madrid zeigt Interesse an einer Verpflichtung David Alabas. Scheitern könnte ein Transfer jedoch an dessen Gehaltsforderungen.



Hier geht es zur kompletten Geschichte.

Bild: Eurosport / Getty Images

FC Bayern München: Die nächsten Spiele auf einen Blick