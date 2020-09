FC Bayern München: Brozovic-Transfer wohl kein Thema, Saisonstart gegen Schalke vor Zuschauern - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Ein Transfer von Marcelo Brozovic ist angeblich kein Thema und der Saisonstart gegen Schalke kann vor Zuschauern stattfinden. Alle News zum FC Bayern.

Für den FC Bayern steht am Freitagabend der Saisonstart gegen Schalke 04 auf dem Programm. Auch in München darf die vor Zuschauern ausgetragen werden, das hat ein Austausch zwischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Oberbürgermeister Dieter Reiter und dem deutschen Rekordmeister ergeben.

FC Bayern München, News und Gerüchte - alle FCB-Infos der vergangenen Tage findet Ihr hier:

"Nicht bayerntauglich"? Transfer von Marcelo Brozovic wohl kein Thema

Marcelo Brozovic von Inter Mailand ist offenbar kein Kandidat für einen Transfer zum FC Bayern. Wie die Sport Bild berichtet, sei der Mittelfeldspieler als "nicht bayerntauglich" eingeschätzt worden. Der 27-Jährige war in den letzten Wochen mehrfach mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

Bild: Getty Images

Stattdessen vertraue Bayern auf eine interne Lösung, sollte Thiago (29) den Verein im laufenden Transferfenster verlassen: Demnach könnte Corentin Tolisso (26) die entstandene Lücke im Mittelfeld schließen. In seiner vierten Saison beim Bundesligisten werde ihm der Durchbruch zugetraut, so die Sport Bild .

FC Bayern: Hasan Salihamidzic schließt Verrücktheiten in Verhandlungen mit David Alaba aus

Nach den klaren Worten von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zum Thema David Alaba und dessen Berater Pini Zahavi äußert sich nun Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Sache. Demnach werde es Verrücktheiten wie in anderen Klubs beim FC Bayern nicht geben.

Uli Hoeneß (68) hatte David Alabas (28) Spielerberater Pini Zahavi (77) im Rahmen des "Doppelpass" von Sport1 als "geldgierigen Piranha" bezeichnet und erklärt, dass Hasan Salihamidzic (43) in Gesprächen mit dem Israeli "völlig ausgeflippt" sei - offene Worte, die den Verantwortlichen des Rekordmeisters im Übrigen übel aufgestoßen waren.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Der Sportvorstand des FC Bayern machte nun gegenüber dem kicker zumindest mal keinen Hehl daraus, dass Hoeneß immerhin die Wahrheit gesagt habe: "Uli hat gesagt, was Pini Zahavi längst weiß", sagte Salihamidzic und legte nach: "Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen."

Zahavi allerdings denke in anderen Dimensionen, "das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen. Verrücktheiten, wie er das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen. Und schon gar nicht in einer Zeit, in der Umsätze und Gewinne einbrechen, im Fußball wie überall im Wirtschaftsleben", betonte Salihamidzic.

FC Bayern: Budapest vor Super Cup zum Risikogebiet erklärt

Eigentlich war klar, dass beim UEFA Super Cup am kommenden Donnerstag (21 Uhr live auf DAZN ) Zuschauer in der Puskas-Arena zugelassen sein sollen. Je 3000 Karten wurden den Teilnehmern FC Bayern und zugesichert. Doch nun könnte es zumindest aus deutscher Sicht zu Problemen kommen.

Die Bundesregierung erklärte Budapest nämlich zum Corona-Risikogebiet und sprach eine Reisewarnung für die ungarische Hauptstadt aus. Die Infektionszahlen seien dort laut Robert-Koch-Institut deutlich angestiegen in den vergangenen sieben Tagen.

Was das genau für Konsequenzen für die Fans des deutschen Rekordmeisters hat, ist allerdings noch unklar.

Für den FC Bayern selbst stellt dies aber auch ein Problem dar, denn für Reisende, die aus einem Risikogebiet kommen, gilt, dass sie sich innerhalb von 72 Stunden nach Rückkehr in testen lassen und bis zum negativen Ergebnis in Quarantäne verbleiben müssen. Der FC Bayern allerdings spielt keine 72 Stunden nach dem Super Cup schon wieder in der Bundesliga - am 2. Spieltag bei am Sonntag.

Bundesliga: FC Bayern gegen Schalke 04 vor 7500 Fans in der Allianz Arena

Trotz der erhöhten Corona-Infektionszahlen in München wird das Eröffnungsspiel der Bundesliga vor Zuschauern ausgetragen. Der deutsche Rekordmeister Bayern München stimmte vor dem Duell mit Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr auf DAZN und im LIVE-TICKER ) einem Kompromiss zu, demnach dürfen 7500 Fans die Partie in der Allianz Arena verfolgen. Dies entspricht einer Auslastung der Stadionkapazität von zehn Prozent.

Eine entsprechende Einigung erzielten am Mittwoch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gemeinsam mit dem deutschen Meister, der unter anderem durch seinen Präsidenten Herbert Hainer vertreten wurde.

Bild: Getty Images

Die Bundesländer hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, dass die Stadionkapazitäten wieder bis zu 20 Prozent ausgeschöpft werden dürfen - allerdings nur, wenn das Infektionsgeschehen vor Ort es zulässt. Der Durchschnitt der COVID-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner darf 35 nicht überschreiten.

In München liegt der Wert laut Angaben des Robert Koch-Instituts bei 34, das bayerische Landesamt für Gesundheit gibt mit 45,54 jedoch einen deutlich höheren Inzidenzwert an.

FC Bayern: Transferkandidat Melvin Bard verlängert bei Olympique Lyon

Der französische Junioren-Nationalspieler Melvin Bard hat seinen Vertrag beim Champions-League-Halbfinalisten Olympique Lyon vorzeitig verlängert. Ein Wechsel zum angeblich konkret interessierten FC Bayern ist damit zumindest für diesen Sommer vom Tisch.

Linksverteidiger Bard, der bei OL noch bis 2022 unter Vertrag stand, unterschrieb am Mittwoch ein neues Arbeitspapier, das ihn bis 2024 an den Klub bindet, bei dem er seit gut vier Jahren spielt.

"Für mich ist es eine Ehre, meinen Vertrag hier zu verlängern", sagte Bard. "Lyon ist mein Lieblingsverein, ich wollte schon immer hier erfolgreich werden. Ich hatte im Sommer einige Anfragen von anderen Klubs, aber meine erste Wahl war immer OL."

Bild: Imago Images / Frederic Chambert / Panoramic

Eine dieser Anfragen soll vom FC Bayern gekommen sein. Sky hatte im Juli gemeldet, der 19-Jährige habe eine Offerte aus München akzeptiert, ein Wechsel hänge einzig noch an einer Einigung zwischen den beiden Vereinen. Als mögliche Ablösesumme wurden damals zwei bis drei Millionen Euro genannt.

Bard sollte in München zunächst für die zweite Mannschaft zum Einsatz kommen und sich dort für höhere Aufgaben empfehlen.