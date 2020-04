FC Bayern München, News und Gerüchte: Inter Mailand denkt über Corentin Tolisso nach, Neuer lobt Hansi Flick

Alle FCB-News am Freitag: Mittelfeldspieler Corentin Tolisso wird von Inter Mailand offenbar umworben. Manuel Neuer lobt Trainer Hansi Flick.

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso könnte den schon bald verlassen. Offenbar hat seine Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt.

Während der Ball in der weiter ruht, arbeitet man beim FC Bayern München weiter am Kader für die kommende Saison. Dabei gab der Klub eine Stellungnahme zu Alexander Nübel ab.

Außerdem: Manuel Neuer schwärmt von Hansi Flick.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Freitag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Inter Mailand offenbar an Corentin Tolisso dran

Der italienische Top-Klub Inter Mailand denkt offenbar über eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Corentin Tolisso nach. Dies berichtet Calciomercato.

Demnach sollen die Nerazzurri ihre Schaltzentrale im Mittelfeld umbauen wollen, Tolisso ist dabei einer von gleich mehreren Kandidaten.

Neben dem französischen Weltmeister von 2018 kommen auch Arturo Vidal vom , Sandro Tonali von Brescia Calcio und Manuel Locatelli von für einen Wechsel nach Mailand infrage.

Tolisso wechselte im Sommer 2017 für die damalige Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro von zum deutschen Rekordmeister.

VIDEO - UEFA Cup: Schmerzen für Mark van Bommel - Oliver Kahn rastet nach Last-Minute-Sieg gegen Getafe aus

Bayern Münchens Towart Manuel Neuer schwärmt von Hansi Flick: "Ein sehr sympathischer Typ"

Torhüter Manuel Neuer hat Bayern-Trainer Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt. "Er hat von Anfang an mit uns sehr mutig und offensiv gespielt", sagte der 34-Jährige im Leadership-Talk der DFB-Akademie: "Das liegt uns natürlich. Wir sind eine sehr dominante Mannschaft, die das Zepter gerne in die Hand nehmen möchte. Das hat uns von Anfang an zugesagt. Er versucht jeden einzelnen Spieler weiterzubringen."

Gerade Flicks Kommunikation mit den Spielern weiß der Kapitän des deutschen Rekordmeisters sehr zu schätzen. "Er ist sehr direkt, offen und ehrlich. Er ist ein sehr sympathischer Typ, dem man alles sagen kann und der auch selbst alles offen sagt. Er kann auch mal bestimmend etwas sagen. Er ist eine freundliche, nette und zugleich autoritäre Persönlichkeit", sagte der 92-malige Nationalspieler.

FC Bayern München gibt Stellungnahme zu Alexander Nübel ab

Der FC Bayern München hat in Person von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge eine Stellungnahme zum bevorstehenden Wechsel von Torhüter Alexander Nübel vom zum deutschen Rekordmeister abgegeben.

Der Transfer wurde zuletzt vermehrt kritisch gesehen, wobei sich dabei sowohl der Berater von Ersatzkeeper Sven Ulreich als auch der Berater des dritten Keepers Christian Früchtl negativ äußerten.