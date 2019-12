FC Bayern München, News und Gerüchte: Effenberg rät Nübel zu Leih-Wechsel, Tillman nennt Pogba als Vorbild

Stefan Effenberg sieht für Alexander Nübel kurzfristig keine gute Perspektive bei Bayern und rät dem Torwart, sich ausleihen zu lassen. Alle FCB-News.

Bevor es für den am 4. Januar ins Trainingslager nach Doha ( ) geht, ist für die Profis Urlaub angesagt. Aktuell wird an der Säbener Straße nicht trainiert und die Stars verbringen die freien Tage mit ihren Familien.

Auf dem Transfermarkt hat sich beim Rekordmeister ebenfalls noch nicht viel getan. Lediglich der derzeit ausgeliehene Adrian Fein hat seinen Vertrag verlängert. Die Verpflichtung von Torwart Alexander Nübel könnte wohl auch bald offiziell verkündet werden, glaubt man Medienberichten aus den vergangenen Tagen und Wochen.

Sollte Nübel tatsächlich zum FC Bayern wechseln, rät Vereinslegende Stefan Effenberg ihm, sich zunächst verleihen zu lassen. Hinter Manuel Neuer auf der Bank zu sitzen, wäre aus Sicht des 51-Jährigen ein großer Fehler.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Sonntag.

Bayern-Talent Malik Tillman: "Mein Spielstil ähnelt dem von Pogba"

U19-Talent Malik Tillman zählt zu den größten Talenten im Nachwuchs des FC Bayern. In einem Interview mit der Bild hat er nun verraten, dass er sich in seinem Spiel an Paul Pogba von orientiert.

"Ich mag Pogba gern, sein Spielstil ähnelt meinem, wenn ich Zehner oder Achter spiele. Was er macht, finde ich richtig stark. Er ist schon so eine Art Vorbild", erklärte der 17-jährige Offensivspieler.

Bayern-Legende Stefan Effenberg rät Alexander Nübel zu Leihe

Sollte Torwart Alexander Nübel tatsächlich zum FC Bayern München wechseln, rät Vereinslegende Stefan Effenberg dem 23-Jährigen, sich zunächst ausleihen zu lassen.

"Für mich ist klar: Wenn Nübel in der kommenden Saison bei Bayern auf der Bank sitzt, hat er definitiv die falsche Entscheidung getroffen mit dem Wechsel. Für seine Weiterentwicklung ist jeder Monat, den er draußen sitzt, ein verschenkter Monat", schreibt der 51-Jährige in seiner Kolumne bei t-online. " Für die kommenden Jahre kann es deshalb eigentlich nur eine Lösung geben. Bayern muss Nübel ausleihen, damit er anderswo Spielpraxis sammelt und am besten auch international spielt. Wenn er auf der Bank sitzt, stagniert er in seiner Entwicklung."

FC Bayern München - will Trainer Erik ten Hag im Sommer nicht ziehen lassen

Der niederländische Meister Ajax Amsterdam plant weiter mit Trainer Erik ten Hag . Trotz des Interesses internationaler Topklubs hat Sportdirektor Marc Overmars nun betont, dass er den Coach im Sommer nicht gehen lassen will.

"Ich kann mir vorstellen, dass ten Hag noch eine weitere Saison bleibt", sagte Overmars der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf. "Ich werde ihn mit Sicherheit nicht gehen lassen, obwohl ich weiß, dass einige wichtige europäische Klubs ihn auf dem Zettel haben. Die Tür bleibt vorerst geschlossen."

Ten Hag wird seit der Entlassung von Niko Kovac immer wieder als Trainer beim FC Bayern gehandelt.

Adrian Fein: Was ihn so stark macht - und warum er beim FC Bayern eine Perspektive hat

Nach guter Hinrunde bei Leih-Klub HSV verlängerte der FCB mit Fein bis 2023. Im Sommer soll er nach München zurückkehren und hat durchaus Perspektive.

FC Bayern München - Manuel Neuer: Robert Lewandowski "ist der beste Stürmer auf dieser Welt"

Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern hält seinen Teamkollegen Robert Lewandowski für den besten Stürmer der Welt . Das verriet der 33-Jährige in einem Interview mit dem kicker. Angesprochen auf den erklärte Neuer: "Er ist der beste Stürmer auf dieser Welt."

Lewandowski erzielte in diesem Jahr 54 Tore in 58 Pflichtspielen für die Münchner und die polnische Nationalmannschaft. Damit ist der 31-Jährige im Kalenderjahr 2019 europaweit der beste Torjäger.