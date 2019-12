FC Bayern München, News und Gerüchte: Ten Hag soll bei Ajax bleiben, Fein mit guter Perspektive?

Ajax will Bayern-Trainerkandidat Erik ten Hag halten und Adrian Fein hat wohl eine Perspektive in München. Alle News zum FCB am Samstag.

Die Hinrunde positiv beendet stehen nun auch beim ein paar besinnliche Tage an, ehe es Anfang Januar 2020 mit der Vorbereitung auf die Rückrunde losgeht.

In der Rückrunde wird weiterhin Hansi Flick als Trainer an der Seitenlinie stehen - vielleicht sogar darüber hinaus. Mit Erik ten Hag soll ein weiterer gehandelter Kandidat auf den Posten im Sommer womöglich nicht verfügbar sein.

In trockenen Tüchern ist derweil die Vertragsverlängerung von Mittelfeld-Talent Adrian Fein. Das Münchner Eigengewächs ist derzeit an den HSV ausgeliehen, hat jedoch eine langfristige Perspektive beim Rekordmeister.

FC Bayern München - will Trainer Erik ten Hag im Sommer nicht ziehen lassen

Der niederländische Meister Ajax Amsterdam plant weiter mit Trainer Erik ten Hag . Trotz des Interesses internationaler Topklubs hat Sportdirektor Marc Overmars nun betont, dass er den Coach im Sommer nicht gehen lassen will.

"Ich kann mir vorstellen, dass ten Hag noch eine weitere Saison bleibt", sagte Overmars der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf. "Ich werde ihn mit Sicherheit nicht gehen lassen, obwohl ich weiß, dass einige wichtige europäische Klubs ihn auf dem Zettel haben. Die Tür bleibt vorerst geschlossen."

Ten Hag wird seit der Entlassung von Niko Kovac immer wieder als Trainer beim FC Bayern gehandelt.

Adrian Fein: Was ihn so stark macht - und warum er beim FC Bayern eine Perspektive hat

Nach guter Hinrunde bei Leih-Klub HSV verlängerte der FCB mit Fein bis 2023. Im Sommer soll er nach München zurückkehren und hat durchaus Perspektive.

FC Bayern München - Manuel Neuer: Robert Lewandowski "ist der beste Stürmer auf dieser Welt"

Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern hält seinen Teamkollegen Robert Lewandowski für den besten Stürmer der Welt . Das verriet der 33-Jährige in einem Interview mit dem kicker. Angesprochen auf den erklärte Neuer: "Er ist der beste Stürmer auf dieser Welt."

Lewandowski erzielte in diesem Jahr 54 Tore in 58 Pflichtspielen für die Münchner und die polnische Nationalmannschaft. Damit ist der 31-Jährige im Kalenderjahr 2019 europaweit der beste Torjäger.

FC Bayern: Adrian Fein verlängert Vertrag vorzeitig

Der FC Bayern München hat den Vertrag des aktuell an den Hamburger SV verliehenen Mittelfeld-Talents Adrian Fein vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert . Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell bekannt.

"Adrian durfte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der 2. viel Spielpraxis sammeln und konnte dadurch große Fortschritte in seiner Entwicklung machen. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden", wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung der Bayern zitiert.

Bayern-Talent Oliver Batista-Meier: "Hansi Flick spricht oft mit uns"

Oliver Batista-Meier gilt als eines der größten Nachwuchstalente beim FC Bayern München. Im Interview mit der Bild erklärte der 18 Jahre alte Offensiv-Allrounder, was Profi-Trainer Hansi Flick so besonders macht .

"Ich mag ihn sehr, ich glaube schon, dass er den Jungen sehr weiterhelfen kann. Man braucht einen, der die Jungen fördert, ich glaube, er ist so jemand. Er spricht sehr oft mit uns, führt auch Einzelgespräche und sagt, was gut und was schlecht war", sagte Batista-Meier.

Bayern München: schließt Transfer von Leroy Sane im Winter offenbar aus

Bayern-Wunschkandidat Leroy Sane wird wohl noch mindestens bis zum kommenden Sommer bei Manchester City bleiben. Das berichtet der Daily Star . Demnach habe sich Trainer Pep Guardiola dafür eingesetzt, dass der verletzte Offensivmann die Cityzens in diesem Winter nicht verlassen darf.

Sane erholt sich derzeit weiterhin von einem Kreuzbandriss aus dem Community Shield gegen den FC Liverpool im August und ist wohl noch mindestens bis kommenden März außer Gefecht gesetzt. Zuletzt wurde jedoch darüber spekuliert, ob der deutsche Nationalspieler die Nordengländer trotz seiner Kreuzbandverletzung bereits im Januar in Richtung München verlassen könnte .

Während ein Sane-Abgang in der kommenden Transferperiode nun wohl vom Tisch ist, bleibt ein Wechsel des 23-Jährigen nach der hingegen laut dem Bericht wahrscheinlich. So könnte Sane ManCity dann angeblich für eine Summe knapp unter 100 Millionen Euro verlassen.