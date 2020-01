FC Bayern München, News und Gerüchte: Robert Lewandowski ist im Plan, City will Joao Cancelo nur verkaufen

Der bereitet sich seit aktuell in auf die Rückrunde vor. Torjäger Robert Lewandowski trat die Reise nach Doha am vergangenen Wochenende nicht mit an, gibt aber nun aus der Heimat Entwarnung, was seinen Gesundheitszustand angeht.

Oliver Kahn wurde am Dienstag als neues Vorstandsmitglied beim deutschen Rekordmeister vorgestellt und er äußerte sich auch zur Diskussion um Manuel Neuer und Neuzugang Alexander Nübel.

Außerdem: Philippe Coutinho präsentiert seine überschaubaren Gesangskünste und bei Manchester Citys Rechtsverteidiger Joao Cancelo deuten sich schwierige Verhandlungen an.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Mittwoch.

Entwarnung bei Bayerns Torgarant Robert Lewandowski: Wie der Stürmer gegenüber der Sport Bild bestätigte, steht einem Einsatz zum Start der Rückrunde bei am 19. Januar nichts im Wege: "Die Operation ist gut verlaufen, es hat keine Probleme gegeben. Für mich war es zu diesem Zeitpunkt besser, individuell zu trainieren. Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles weiter nach Plan läuft, fit sein."

Nach dem letzten Vorrundenspieltag gegen den unterzog sich der Pole einer Leisten-OP, in der ihm ein Kunststoffnetz eingesetzt wurde. Entgegen des eigentlichen Planes, mit der Mannschaft ins Winter-Trainingslager nach Katar zu fliegen, setzte Lewandowski seine Reha auch im neuen Jahr in München fort.

Lewandowski, der den Champions-League-Sieg mit den Münchnern als seinen großen Traum bezeichnete, spielt eine überragende Saison und hat bereits 30 Pflichtspiel-Tore auf seinem Konto. Dennoch steht in der nur Platz drei hinter Leipzig und Gladbach zu Buche. Auch der Borussia traut der 31-Jährige Großes zu, warnt aber: "Die Frage ist, wie die Mannschaft bei Rückschlägen reagiert. Wenn sie auch damit gut umgehen können, werden sie ein Konkurrent für uns."

Der FC Bayern München hat den englischen Meister Manchester City wegen eines Januartransfers von Abwehrspieler Joao Cancelo kontaktiert. Dies berichtet die tz . Allerdings sei ein Wechsel des Portugiesen unwahrscheinlich, da der FCB und die Citizens unterschiedliche Vorstellungen von einem Deal hätten.

Die Bayern, so heißt es, strebten ein Ausleihgeschäft Cancelos an. City dagegen möchte den Rechtsverteidiger im Falle eines Abgangs verkaufen. Ein Modell, dass eher für einen Wechsel Cancelos zum spricht. Denn die Spanier möchten ihren ehemaligen Schützling gerne dauerhaft zurückholen.

Zwei Jahre lang sollte Oliver Kahn eigentlich als einfaches Vorstandsmitglied behutsam von Karl-Heinz Rummenigge auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München vorbereitet werden, den er anschließend von ihm erben wird. Aber schon bei seinem allerersten öffentlichen Auftritt in neuer Rolle wurde Kahn von Rummenigge anders als ursprünglich angedacht einfach alleine gelassen.

