FC Bayern München: Wechsel oder Verbleib? Das ist der Stand bei Boateng - Alle News und Gerüchte zum FCB heute

Geht er oder bleibt er? Ein Verbleib von Jerome Boateng soll nun doch nicht vom Tisch sein. Zudem: Tolisso steht vor dem Comeback. Alle FCB-News.

Der FC Bayern hat am Mittwoch den Gruppensieg in der fixiert. Nach einem 3:1 gegen Red Bull Salzburg sind die Münchner nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Medial dreht sich derzeit alles um die FCB-Verteidigung: Nachdem Jerome Boatengs Abgang von der Bild-Zeitung bereits als beschlossene Sache vermeldet worden war, rudert das Blatt nun zurück. Ein Verbleib scheint offensichtlich doch möglich.

Außerdem: Xabi Alonso schwärmt von Ex-Bayern-Star Thiago Alcantara - und Corentin Tolisso dürfte am Wochenende wieder eine Option für Hansi Flick sein.

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum vom Donnerstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

FC Bayern: Verlässt Jerome Boateng München? Das ist der Stand

Bleibt er oder geht er? Beinahe täglich machen Gerüchte um die Zukunft von Jerome Boateng die Runde. Nachdem die Bild-Zeitung Anfang November noch berichtet hatte, der Abschied des 32-jährgien Innenverteidigers im kommenden Sommer sei beschlossene Sache, ruderte sie am Donnerstag zurück und stellte eine mögliche Wende in Aussicht.

Grund dafür sei Hansi Flick, der dem Spieler in einem persönlichen Gespräch sein Vertrauen ausgesprochen habe. Goal und SPOX wissen: Der Bayern-Trainer wäre einem Verbleib von Boateng (Vertrag bis 2021) tatsächlich alles andere als abgeneigt. Er ist mit der aktuellen Form des Weltmeisters von 2014 sehr zufrieden und sieht in ihm weiterhin einen wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

Bild: imago images / Poolfoto UCL

Eine verlässliche Aussage darüber, ob nun mehr für einen Verbleib als für eine Trennung spricht, lässt sich sieben Monate vor Vertragsende aber nicht treffen. Viel hängt auch davon ab, wie es mit David Alaba weitergeht. Da mit Javi Martinez im kommenden Sommer ein weiterer (potenzieller) Innenverteidiger gehen dürfte und Niklas Süle wie momentan nicht immer den fittesten Eindruck erweckt, könnte ein Verbleib von Boateng für den FCB sogar erforderlich sein.

Boateng selbst kann sich eine Vertragsverlängerung gut vorstellen - unabhängig von den derzeitigen Spekulationen.

"Ich fühle mich richtig gut und topfit und habe in den letzten Monaten abgeliefert und meine Leistungen gebracht. Das ist auch das Feedback, das ich von Hansi Flick und meinen Mitspielern bekomme. Das ist das Wichtigste für mich. Mein Fokus liegt zu 100 Prozent darauf, mit dem Verein die fünf Titel aus der letzten Saison zu verteidigen. Wenn der Tag kommt, an dem die Wege sich trennen, werde ich stolz auf die Jahre und viele Erfolge mit diesem Verein zurückblicken. Nicht viele Fußballer dürfen so etwas erleben", sagte Boateng am 19. November im Interview mit Goal und SPOX.

FC Bayern München: Xabi Alonso schwärmt von Ex-Münchner Thiago

Xabi Alonso hatte während seiner Zeit beim FC Bayern (2014-2017) so einige hoch veranlagte Mitspieler. Besonders beeindruckt war der Baske nach eigenen Angaben aber von seinem Landsmann Thiago Alcantara.

"Ich habe es geliebt, ihm zuzusehen. Die Art und Weise, wie er mit den angreifenden Spielern in Kontakt kam, und mit seinen besonderen Qualitäten bei der Verteidigung half", sagte der heutige Trainer von Real Sociedads zweiter Mannschaft über den mittlerweile beim unter Vertrag stehenden Mittelfeldspieler.

Bild: N/A

Weiter meinte der 39 Jahre alte Alonso: "Thiago liebt Fußball. Das zeigt er mit seiner Persönlichkeit und mit der Art, wie er spielt. Er ist in der Lage, sehr leicht mit seinen Mannschaftskameraden in Kontakt zu treten. Er hat es bei Bayern fantastisch gemacht."

FC Bayern München: Corentin Tolisso winkt Comeback gegen

Zuletzt fehlte Corentin Tolisso dem FC Bayern mit muskulären Problemen. Am Donnerstag konnte der 26-jährige Franzose jedoch vollumfänglich mit der Mannschaft des deutschen Rekordmeisters trainieren.

Eine Rückkehr in den Kader für das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr im Liveticker) ist somit wahrscheinlich.

Bild: Getty Images

FC Bayern München: Boss Rummenigge auf Protestplakat als Pippi Langstrumpf

Der ein oder andere Münchner stutzt dieser Tage auf dem Weg zur Arbeit. "Ist das nicht Karl-Heinz Rummenigge?", dürften sich die Bewohner beim Anblick eines der roten Plakate fragen, die jetzt in der bayerischen Landeshauptstadt hängen, "oder doch Pippi Langstrumpf?"

Die Poster, über die zuerst der Münchner Merkur/tz berichtete, zeigen tatsächlich den Vorstandschef von Triple-Gewinner Bayern München; allerdings mit den legendären roten Zöpfen der schwedischen Kinderbuch-Heldin. Dazu die Zeile in Anlehnung an einen ihrer berühmtesten Sprüche: "Ich verteil das Fernsehgeld, wie es mir gefällt!"

Die Teekanne macht den Tee, Rummenigge verteilt das Fernsehgeld. pic.twitter.com/dGFdjrY1IS — Nino Duit (@just_Duit_) November 26, 2020

Rummenigge scheint das Ziel einer Fan-Aktion zu sein. Zwar ist über die Urheberschaft der Plakate nichts bekannt. Die Gruppierung "Südkurve München" veröffentlichte allerdings auf ihrer Internetseite eine "Stellungnahme der Fanszenen Deutschlands zur zukünftigen Verteilung der TV-Gelder". Darin wird "eine deutlich gleichmäßigere" Distribution der Erlöse angemahnt.

Die Bayern mit Rummenigge an der Spitze lehnen wie das Gros der anderen Bundesligisten eine Reform des Verteilungsschlüssels ab. Der deutsche Rekordmeister kassiert seit Jahren den größten Anteil aus dem TV-Topf.

Quelle: SID

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick