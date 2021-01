FC Bayern München heute: Coman spricht über kuriose Angst, Salihamidzic glaubt an Ära - News zum FCB

Kingsley Coman wird von seinen Teamkollegen wegen einer kuriosen Angst aufgezogen, Hasan Salihamidzic glaubt an eine Ära. Die News zum FC Bayern.

Der startet mit einem Heimspiel gegen in das Jahr 2021. Die Bundesligapartie steigt nach der kurzen Weihnachtspause am 3. Januar und die Vorbereitungen laufen dabei auf Hochtouren.

Geht es nach Sportvorstand Hasan Salihamidzic, kann die aktuelle Mannschaft des FCB nach dem sportlich extrem erfolgreichen Jahr 2020 eine Ära prägen. Indes kündigt Oliver Kahn an, dass Bayern-Star Thomas Müller doch noch einmal in die Nationalmannschaft zurückkehren könnte.

Und: Giovane Elber erzählt, wie ihn sein Kumpel Salihamidzic nach dem CL-Triumph in Lissabon zu einer langen Partynacht überredete.

Mehr Teams

Der FC Bayern München heute am Freitag: Hier in diesem Artikel findet Ihr heute alle Infos und News rund um den FCB. Wenn Ihr mehr wissen wollt, hier noch ein paar nützliche Links:

FC Bayern München - Kingsley Coman: Mitspieler scherzen über Angst vor Kopfbällen

Bayern-Star Kingsley Coman hat verraten, dass seine Mitspieler beim deutschen Rekordmeister ihn wegen seiner kuriosen Angst vor Kopfbällen regelmäßig aufziehen.

Bild: Getty Images

"Es ist halt so, dass ich bei Kopfbällen Angst habe und die Mitspieler darüber Scherze machen", sagte der französische Offensivspieler der Bild .

Kurioserweise erzielte er ausgerechnet per Kopf das Siegtor im Champions-League-Finale gegen PSG im August. "Man kann das auf den Bildern sehen. Beim Kopfball habe ich die Augen geschlossen. Das kommt instinktiv, es ist ein natürlicher Reflex", so Coman.

Oliver Kahn: Löw will noch einmal über Comeback von Bayern-Star Müller nachdenken

Oliver Kahn, Vorstandsmitglied des FC Bayern, hat sich für ein Comeback von Thomas Müller in der Nationalmannschaft eingesetzt . Der ehemaliger Weltklasse-Torhüter könnte sich vorstellen, dass Joachim Löw bis zur Europameisterschaft im Sommer seine Entscheidung nochmal überdenkt.

"Von seiner Qualität her könnte Thomas jederzeit in der Nationalmannschaft spielen", sagte Kahn der Bild. Müller sei für den 51-Jährigen "ein Phänomen", denn: "Er wird nicht müde, und man kann seine Führungsrolle mehr denn je sehen, vor allem kann man sie bei diesen Corona-Spielen ohne Zuschauer hören."

Bild: Getty Images

Müller war im März 2019 gemeinsam mit seinen damaligen Bayern-Kollegen Jerome Boateng und Mats Hummels aus dem Nationalteam aussortiert worden, nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 wollte Löw im Hinblick auf die Europameisterschaft einen Umbruch mit einem verjüngten Team einleiten.

"Jogi Löw hat Entscheidungen getroffen, die für Spieler des FC Bayern schmerzhaft waren", erklärte Kahn, glaubt aber, dass die Entscheidung vor allem im Fall Müller nicht in Stein gemeißelt ist. "Er will das im Frühjahr neu bewerten. Die Tür für eine Rückkehr ist nicht ganz zugeschlagen."

FC Bayern - Elber erzählt von langer Partynacht mit Salihamidzic nach CL-Triumph

Giovane Elber hat von der wilden Partynacht nach dem Champions-League-Triumph des FC Bayern im August in Lissabon berichtet . Der größte Fehler des Brasilianers: Er ließ sich von Sportvorstand Hasan Salihamidzic zum Bleiben überreden.

"Nach dem Spiel ging es für uns direkt ins Hotel, wo wir die Mannschaft empfingen. Danach fand die große Triple-Sause statt. Es war zwar schade, dass nicht die Familien aller Spieler dabei sein konnten, aber die Stimmung war trotzdem super", schrieb Elber, der die Münchner in seiner Funktion als Vereinsbotschafter nach begleitete, in einem Beitrag für die tz .

Bild: Getty Images / Suhaimi Abdullah

Um zwei Uhr morgens habe er sich eigentlich von der Sause zurückziehen wollen, berichtete der 48-Jährige. Doch dann grätschte "Brazzo" dazwischen.

"Hey, Brasilianer! Was ist los? Willst du schon ins Bett? So kenn ich dich gar nicht, hat mir Salihamidzic zugerufen und überredete mich zum Bleiben", so Elber: "Dann stieg ich von Weißbier auf Gin Tonic um - ein großer Fehler. Als ich das nächste Mal auf die Uhr geschaut habe, war es plötzlich schon fünf Uhr morgens."

Hasan Salihamidzic: Mannschaft von Bayern München kann eine Ära prägen

Sportvorstand Hasan Salihamidzic glaubt nach dem Gewinn des Triples im Jahr 2020 daran, dass die aktuelle Mannschaft des FC Bayern München eine große Zukunft vor sich hat.

Bild: imago images / poolfoto

"Diese Mannschaft ist in der Lage, eine Ära zu prägen", sagte Salihamidzic im Interview mit fcbayern.com. "Unsere Aufgabenstellung ist es, sie zu unterstützen und alles dafür zu tun, dass wir attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen.“

Bayern München: Niklas Süle nach Vaterfreuden zurück im Training

Niklas Süle hatte beim Trainingsstart des FC Bayern am Mittwoch noch gefehlt, weil seine Freundin Melissa am Dienstag ihren ersten gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht hat. Am Donnerstag war Süle aber wieder zurück im Training des Rekordmeisters.

Bild: imago images / FC Bayern München

Damit könnte der Innenverteidiger beim Start ins neue Jahr gegen Mainz am Sonntag mit von der Partie sein.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele auf einen Blick