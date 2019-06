FC Bayern München, News und Gerüchte: Rafinha hat neuen Verein gefunden

Rafinha heuert nach seinem Bayern-Abschied in der brasilianischen Heimat an. Bei Leroy Sane ist dagegen noch alles offen. Alle FCB-News.

Rafinha hat nach seinem Abschied vom einen neuen Verein gefunden. Der 33-Jährige wechselt nach acht Jahren beim deutschen Rekordmeister in seine brasilianische Heimat zu Flamengo Rio de Janeiro.

Zudem stellt sich die Frage, wie sich Bayern in diesem Sommer weiter verstärken wird. Mit Lucas Hernandez ( ) und Stuttgarts Benjamin Pavard wurden zwei Verteidiger bereits verpflichtet. Vor allem um die künftige Besetzung der Offensive gibt es nun noch Spekulationen.

Während sich die Bayern bei Leroy Sane schon öffentlich positioniert haben, wurde ein Interesse an Weltmeister Antoine Griezmann bisher nicht bestätigt.

Derweil ist Miroslav Kloses U17 im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Köln ausgeschieden.

VfB Lübeck verpflichtet Ex-Bayern-Torwart Lukas Raeder

Ex-Bayern-Torhüter Lukas Raeder verlässt Rot-Weiß Essen und wird sich zur neuen Saison dem VfB Lübeck anschließen. Bei dem Vizemeister der Regionalliga Nord unterschreibt der 25-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Beim FC Bayern war Raeder in erster Linie für die zweite Mannschaft zum Einsatz gekommen und hatte nach seinem folgenschweren Patzer gegen Fortuna Köln 2014 den Aufstieg in die verpasst.

Rafinha wechselt zu Flamengo in die brasilianische Heimat

Der langjährige Bundesliga-Profi Rafinha heuert nach seinem Abschied vom deutschen Double-Gewinner Bayern München in seiner Heimat Brasilien beim Traditionsklub Flamengo Rio de Janeiro an. Der 33-Jährige unterzeichnet nach Angaben von Flamengos Vizepräsident Marcos Braz beim derzeitigen Tabellenfünften einen Vertrag bis 2021.

Wechsel zu Bayern München? City-Star Leroy Sane hat sich noch entschieden

Trotz seines Führungstreffers beim 2:0 (1:0)-Erfolg der DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation in Weißrussland wollte der vom FC Bayern München umworbene Leroy Sane nicht reden. Denn der Star von wusste genau: Die Fragen hätten sich weniger um sein viertes Tor im 20. Länderspiel gedreht, sondern um seine Zukunft. "Es wird manchmal schwer und nervig, wenn man die 50. Frage gestellt bekommt und immer wieder sagen muss: dazu sage ich nichts", sagte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff.

Sane soll sich noch nicht entschieden haben, ob er im Sommer nach München wechseln möchte. Das berichtet die Bild . Demnach sei der ehemalige Schalker sich "selbst noch nicht sicher, was der beste Schritt für seine Karriere ist".

Antoine Griezmann: "Ich weiß, wo ich kommende Saison spiele"

Frankreichs Superstar Antoine Griezmann hat betont, dass seine Zukunft bereits entschieden ist. Vor einigen Wochen hatte er verkündet, dass er Atletico Madrid verlassen wird, einen neuen Klub nannte er jedoch nicht. Auch weiterhin ist sein Ziel nicht klar, nach eigenen Angaben kennt er es aber bereits.

"Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde", sagte Griezmann am Samstag in der TV-Sendung Telematin . Er ergänzte: "Ich weiß auch, wo ich in sieben Jahren spielen werde." Ein Wechsel des Weltmeisters zum gilt als wahrscheinlich, aber auch dem FC Bayern München sowie PSG werden Interesse an dem 28-Jährigen nachgesagt.

FC Bayern: Kloses U17 im Halbfinale ausgeschieden

Bayern Münchens U17-Junioren sind im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen den ausgeschieden.

Nach einer 0:1-Heimniederlage am Mittwoch verloren die Bayern das Rückspiel in Köln mit 0:4. Der FC trifft nun im Endspiel auf Borussia Dortmund .