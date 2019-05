FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthäus glaubt fest an Sane-Transfer, Jobgarantie für Niko Kovac

Lothar Matthäus ist sich sicher, dass Leroy Sane zu den Bayern wechselt. Alles Wichtige zur Double-Feier auf dem Marienplatz. Alle News zum FCB.

Der hat erstmals seit 2016 wieder das Double gewonnen. Eine Woche nach dem Triumph in der siegte der Rekordsieger auch im -Finale gegen mit 3:0.

Am Sonntag feierte das Team gemeinsam mit Tausenden Fans auf dem Marienplatz das Double. Uli Hoeneß gab dabei bekannt, dass Niko Kovac definitiv Trainer bleiben wird und dass Jerome Boateng in München wohl keine Zukunft mehr hat.

Die zweite Mannschaft der Bayern schaffte das Comeback gegen den und spielt in der kommenden Saison in der . Ex-Spieler des FC Bayern München haben indes zum Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Champions-League-Finals gegen an einem Legendenspiel teilgenommen, in dem auch der aktuelle United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer seine Qualitäten wieder unter Beweis stellte.

Auch auf dem Transfermarkt machen die Bayern ernst. Die Gerüchte um einen Wechsel von Leroy Sane werden konkreter. Auch Lothar Matthäus ist davon überzeugt, dass Sane in der kommenden Saison in München spielt.

Lothar Matthäus: "Bin mir sicher, Leroy Sane wechselt zum FC Bayern München"

Lothar Matthäus glaubt fest an einen Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern München. "Ein Spieler, der in meinen Augen nächstes Jahr die Bayern-Fans verzaubern wird, ist Leroy Sane. Ich bin mir sicher, dass er nach München wechselt", so der frühere Weltklassespieler in seiner Sky-Kolumne. "Wenn Uli Hoeneß öffentlich verrät, dass man sich um den Spieler bemüht, landet dieser in den allermeisten Fällen auch bei Bayern", fügte er hinzu.

"Es wäre ein fantastischer Transfer, denn Sane ist einer der besten Flügel-Stürmer, die es gibt. Trickreich, torgefährlich, schnell, auf beiden Flügeln einsetzbar und mit einer großen Zukunft versehen", so Matthäus weiter. "Guardiola ist nicht wirklich mit ihm zufrieden, der Spieler möchte regelmäßiger spielen und Bayern sucht nach dem Abgang von Robben und Ribery mindestens noch einen Mann für die Außenbahn. Es wäre ein Win-win-Transfer für alle Parteien", sagte er.

FC Bayern München verliert Legendenspiel bei Manchester United

Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Albtraum von Barcelona haben die FC Bayern Legends auch beim Wiedersehen mit Manchester United den Kürzeren gezogen. In Old Trafford unterlag die Mannschaft der Münchner um Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Sammy Kuffour und Carsten Jancker, die 1999 bei der bitteren Niederlage im Champions-League-Finale zur Startelf gehört hatten, mit 0:5 (0:2).

Vor 58.000 Zuschauern traf Bayern-Schreck Ole Gunnar Solksjaer früh zum 1:0 (4.). Der heutige ManUnited-Teammanager hatte am 26. Mai 1999 nach dem Ausgleich von Teddy Sheringham (90.+1) das 2:1-Siegtor für die Engländer erzielt (90.+3). Die weiteren Treffer markierten Dwight Yorke (30.), Nicki Butt (79.), Louis Saha (85.) und David Beckham (90.).

Bayern-Präsident Uli Hoeneß gibt Trainer Niko Kovac Jobgarantie: "Hundertprozentig"

Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Trainer Niko Kovac nach dem Gewinn des Doubles die zuletzt verweigerte Jobgarantie gegeben.

"Es ist ja wohl gar keine Frage, dass unser Trainer nächste Saison Niko Kovac heißt", sagte Hoeneß am Rande der Doublefeier bei Sky. Kurz darauf betonte Hoeneß auch am BR-Mikrofon auf die Frage, ob Kovac kommende Saison Bayern-Trainer sei: "Hundertprozentig, ja."

Uli Hoeneß rät Jerome Boateng zum Abgang vom FC Bayern München: "Er wirkt wie ein Fremdkörper"

Präsident Uli Hoeneß hat Randfigur Jerome Boateng nach dessen lustlosem Auftritt bei der Doublefeier von Bayern München den Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister nahegelegt. "Ich würde ihm als Freund empfehlen, den Verein zu verlassen. Er braucht eine neue Herausforderung, er wirkt wie ein Fremdkörper", sagte Hoeneß am Münchner Rathausbalkon der ARD/BR.

Boateng hatte nach dem 3:0 (1:0)-Sieg im Pokalfinale gegen RB Leipzig in seinem "Wohnzimmer" Berliner Olympiastadion wie bei der Meister-Krönung vor einer Woche darauf verzichtet, mit den Kollegen vor der Bayern-Kurve zu feiern. Stattdessen eilte er als erster Münchner in die Kabine.

Sause am Marienplatz: So feiert der FC Bayern München das Double

Mit dem Sieg im Pokalfinale machte der FC Bayern München das Double perfekt. Am Sonntag feierte der Rekordmeister am Marienplatz mit den Fans. Goal zeigte euch die Feier in Bildern.

FC Bayern München: Ribery, Alaba und Co. feiern Aufstieg der Bayern-Amateure in die 3. Liga

Die Amateure des FC Bayern München feiern den Aufstieg in die 3. Liga. Ribery, Alaba, Goretzka & Co. stürmen den Platz und feiern ausgelassen.

FC Bayern nach dem Doublesieg: Drei haben es allen bewiesen

Zunächst stand er nur im Hintergrund. Während die Spieler des FC Bayern direkt nach Abpfiff vor ihrer Kurve tanzten und sich besingen ließen, ging Trainer Niko Kovac erst zur vierten Offiziellen Bibiana Steinhaus und schüttelte ihr die Hand. Dann machte er das gleiche mit einigen Mitgliedern des Trainerteams von RB Leipzig, ehe er Kevin Kampl herzte, mit dem er einst bei RB Salzburg zusammengearbeitet hatte.

Als sich seine eigenen Spieler zur Siegerehrung in der Spielfeldmitte aufmachten, ging Kovac schließlich alleine in die entgegengesetzte Richtung. Zur Fankurve, die seinen Namen sang. Knapp innerhalb des Strafraums hielt er inne, weit und breit war kein anderer Mensch. So stand Kovac im schwarzen Anzug da, klatschte ein paar Mal seine beiden Hände über dem Kopf zusammen und verbeugte sich. Es war ein Moment wie ein Gemälde.

So feierten die Bayern den Pokalsieg

Kurios: Kingsley Comans Mutter sieht Pokalfinale wohl in Münchner Bar und gibt üppiges Trinkgeld

Die Mutter von Bayern-Profi Kingsley Coman hat das DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig (3:0) offenbar in der Münchner Bar "Stadion an der Schleissheimer Straße" geschaut, weil ihr Fernseher defekt war. Anschließend hat Frau Coman die Mitarbeiter wohl mit einem üppigen Trinkgeld glücklich gemacht. Das legt ein Facebook-Post der Kneipe nahe.

Demnach stand kurz vor Spielbeginn plötzlich eine Frau vor der Tür. "Es gibt so Gäste...eigentlich ist kein Platz mehr frei...aber wenn eine Dame kurz vor Spielbeginn vor der Tür steht und sagt "It´s my son, it´s my son!" Da fragen wir schon: "Ja is ja gut, wo sitzt er denn?" Wenn die Antwort dann aber lautet, dass er da spielt und Kingsley heißt und der Fernseher kaputt ist, kann man die Mama auch an die Bar quetschen, sich freuen, wenn sie sich freut und sich (bei einem Hellen) über 46,10 € Trinkgeld freuen", heißt es auf Facebook.