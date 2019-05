FC Bayern München, News und Gerüchte: Klose soll aufrücken, Hoeneß legt gegen Boateng nach

Miroslav Klose soll beim FC Bayern eine neue Aufgabe übernehmen, Präsident Uli Hoeneß legt gegen Jerome Boateng nach. Alle News zum FCB.

Der hat erstmals seit 2016 wieder das Double gewonnen und kann zufrieden in die Sommerpause gehen.

Von jetzt an geht es darum, den Kader für die neue Spielzeit zu finalisieren, logischerweise werden immer neue Spieler mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Auch Abgänge stehen wohl an. WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose hingegen soll in der Bayern-Jugend eine noch wichtigere Rolle einnehmen.

Der FC Bayern München am Dienstag: Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

FC Bayern: Miroslav Klose soll zur U19 aufrücken

DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose soll im Nachwuchsbereich beim deutschen Rekordmeister Bayern München aufrücken. "Miro Klose wurde angeboten, dass er unsere sehr wichtige U19 übernimmt. Auf die Antwort warten wir noch", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic der tz/Münchner Merkur . Derzeit betreut Klose die U17 der Bayern, mit der er in seinem ersten Trainerjahr auf Anhieb süddeutscher Meister wurde.

Geplatzte Vertragsverlängerung: FC Bayern, BVB und wollen City-Talent Noah Ohio

Sturmtalent Noah Ohio von Manchester City hat eine Vertragsverlängerung beim englischen Meister abgelehnt. Sky Sports News berichtet, dass mehrere Top-Klubs an dem 16-Jährigen interessiert sind, auch drei deutsche Vereine gehören dazu.

Bayern-Präsident Hoeneß legt bei Boateng nach: "Kommt damit nicht klar"

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat bekräftigt, dass es für Innenverteidiger Jerome Boateng besser wäre, den deutschen Double-Sieger vorzeitig in diesem Sommer zu verlassen. Am Rande des "Retterspiels" der Münchner am Montagabend beim sagte Hoeneß zu Sport1 : "Wir bekommen im nächsten Jahr Hernandez und Pavard dazu. Zudem haben wir Hummels und Süle. Jerome hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er kein Mann für die Bank ist. Damit kommt er nicht klar."

Bericht: rechnet mit Bayern-Angebot für Mario Hermoso

-Klub Espanyol rechnet mit einem Angebot des FC Bayern München für seinen Innenverteidiger Mario Hermoso. Das schreibt die spanische Sportzeitung As . Demnach sei der 23-Jährige in München ein Kandidat für den Umbau der Defensive. Auch und der gelten als Interessenten. Von PSG werde ebenfalls eine Offerte erwartet.

Hinter Hermoso liegt eine bärenstarke Saison. Er lief in 35 Pflichtspielen auf (drei Tore), entwickelte sich in Barcelona zum Nationalspieler und hat mittlerweile zwei Einsätze für die Furia Roja absolviert. Wechselgerüchte um ihn halten sich seit Wochen, auch sein Ex-Klub wird immer wieder mit dem Defensivspieler in Verbindung gebracht. Die Blancos halten nach wie vor 50 Prozent der Transferrechte an ihm und besitzen zudem eine Rückkaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Hermoso, der auch auf der linken Abwehrseite aufgeboten werden kann, kam 2017 für 400.000 Euro aus Madrid zu Espanyol und steht dort noch bis 2020 unter Vertrag. Seine festgeschriebene Ablöse liegt bei 40 Millionen Euro.

FSV verpflichtet Bayern-Talent Jonathan Meier

Bundesligist FSV Mainz 05 hat Jonathan Meier aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Meister Bayern München verpflichtet. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb am Bruchweg einen Vertrag bis 2022. Der Defensivspieler hatte zuletzt mit der U23 des Rekordmeisters den Aufstieg in die Dritte Liga gefeiert.

"Jonathan Meier hat in den Nachwuchszentren des TSV und des FC Bayern München eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder: "Er ist schnell und dynamisch, verkörpert den modernen Linksverteidiger und interpretiert ihn in offensiver Ausrichtung. Jonathan ist darüber hinaus ein Top-Charakter mit großem Ehrgeiz, sich auf höchstem Niveau weiterentwickeln zu wollen – das passt genau in unser Profil."

🚨 #Mainz05 hat Jonathan Meier aus dem Nachwuchsleistungszentrum des @FCBayern verpflichtet. Der 19-jährige Linksverteidiger hat am Bruchweg einen Profivertrag über drei Jahre bis 2022 unterschrieben. ✍ pic.twitter.com/BjhAD0Ht4i — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 27. Mai 2019

Lothar Matthäus: "Bin mir sicher, Leroy Sane wechselt zum FC Bayern München"

Lothar Matthäus glaubt fest an einen Wechsel von Leroy Sane zum FC Bayern München. "Ein Spieler, der in meinen Augen nächstes Jahr die Bayern-Fans verzaubern wird, ist Leroy Sane. Ich bin mir sicher, dass er nach München wechselt", so der frühere Weltklassespieler in seiner Sky -Kolumne. "Wenn Uli Hoeneß öffentlich verrät, dass man sich um den Spieler bemüht, landet dieser in den allermeisten Fällen auch bei Bayern", fügte er hinzu.

"Es wäre ein fantastischer Transfer, denn Sane ist einer der besten Flügel-Stürmer, die es gibt. Trickreich, torgefährlich, schnell, auf beiden Flügeln einsetzbar und mit einer großen Zukunft versehen", so Matthäus weiter. "Guardiola ist nicht wirklich mit ihm zufrieden, der Spieler möchte regelmäßiger spielen und Bayern sucht nach dem Abgang von Robben und Ribery mindestens noch einen Mann für die Außenbahn. Es wäre ein Win-win-Transfer für alle Parteien", sagte er.