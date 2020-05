FC Bayern: Michael Cuisance bereut Wechsel nach München nicht

Trotz bisher geringer Einsatzzeiten bei den Profis bereut Michael Cuisance seinen Wechsel von zum nicht. "Warum sollte ich bereuen, zum besten Klub der Welt gewechselt zu sein?", entgegnete der 20-Jährige im Interview mit Eurosport auf eine entsprechende Frage.

Im vergangenen Sommer entschied sich der Franzose für einen Wechsel zum FCB, Gladbach kassierte eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro. Beim deutschen Rekordmeister konnte sich der Mittelfeldspieler bisher aber nicht durchsetzen.

Bei den Profis kam er 2019/20 gerade einmal auf vier Kurzeinsätze. Bei den Bayern-Amateuren stand er in fünf Spielen auf dem Rasen und erzielte zwei Treffer. Dennoch fühle er sich in München sehr wohl, bei den Bayern an der Seite von zahlreichen Stars zu spielen sei "ein Traum".

Thanks to @Eurosport_FR @Eurosport_DE for having me in their interview ! Here are some of my answers about my physical condition, why I’ve signed with Bayern, my place in the locker room next to @Thiago6 and some jokes about my bro @BenPavard28 pic.twitter.com/1tkksLOopG