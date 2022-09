FC Bayern München: Lucas Hernández scharf kritisiert - "Er kann sich glücklich schätzen"

Rafael van der Vaart ist überhaupt nicht von den Hernández-Brüdern angetan. Sowohl Lucas als auch Theo kritisiert er hart.

Lucas Hernández und auch sein Bruder Theo sind im Rahmen einer TV-Berichterstattung scharf kritisiert und als "Durchschnittsspieler" betitelt worden. Urheber der Aussagen: Rafael van der Vaart.

"Theo Hernández ist ein Durchschnittsspieler. Bei seinem Bruder ist es genauso", sagte van der Vaart in seiner Rolle als TV-Experte beim Sender Ziggo Sport.

"Diese Zwei denken, dass sie wirklich gut sind. Ich denke, dass sie überhaupt nicht gut sind", stichelte der heute 39-Jährige weiter. Beide sollen "sich wirklich glücklich schätzen, bei solchen Klubs spielen zu dürfen".

Sowohl Theo bei der AC Milan als auch Lucas beim FC Bayern gelten in ihren Klubs als feste Größen in der Defensive. Besonders Lucas Hernández gab zuletzt den wohl sichersten Part in der Bayern-Verteidigung. Nun fällt der Weltmeister von 2018 jedoch wochenlang mit einem Muskelbündelriss aus.

Die Verletzung hatte er sich in den Schlusssekunden beim 2:0-Sieg der Bayern über den FC Barcelona am vergangenen Dienstag zugezogen. In der Partie hatte Hernández das 1:0 per Kopf erzielt und erneut eine gute Leistung gezeigt.

Auch Bruder Theo ist bei Milan in der Defensive einer der Besten. Besonders seine elf Scorerpunkte (fünf Tore, sechs Vorlagen) als Linksverteidiger in der vergangenen Saison auf dem Weg zu Milans erstem Scudetto nach zehn Jahren waren bemerkenswert.

Van der Vaarts Kritik an Maguire: "Ich bin so scheiße!"

Die Kritik von van der Vaart ist daher eher fragwürdiger Natur. Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Mittelfeldstar von Real Madrid und Tottenham gegen aktive Spieler kräftig austeilt. Besonders gerne knöpft der Niederländer sich Manchester-United-Kapitän Harry Maguire vor.

"Ich glaube, Maguire geht jeden Tag nach Hause und erzählt seiner Frau: 'Ich bin so scheiße im Fußball, aber ich verdiene so viel. Sie glauben wirklich, dass ich gut bin", sagte er einmal live im TV.