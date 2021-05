FC Bayern München: Als Louis van Gaal in der Kabine die Hosen runter ließ

Louis van Gaal legte beim FC Bayern München den Grundstein für eine erfolgreiche Ära - und griff dabei zu unkonventionellen Methoden.

HINTERGRUND

Auf seinen zahlreichen Trainerstationen hinterließ Louis van Gaal stets Eindruck. Nicht nur sportlich verkörperten seine Mannschaften jenes Spiel, das dem niederländischen Fußballlehrer an einem gemütlichen Abend bei einem guten Glas Wein vorschwebte. Auch er selbst war mit seinem Auftreten und seinen Sprüchen immer wieder Gesprächsthema.

Im Sommer 2009 wurde van Gaal beim FC Bayern München als neuer Trainer vorgestellt, er sollte den Klub international wieder auf die große Bühne führen und selbst für ein gewisses Flair sorgen. Beides gelang auch gleich im ersten Jahr. In der Champions League erreichten die Münchner das Finale gegen Inter Mailand, das allerdings verloren ging.

FC Bayern - Luca Toni über Blankzieher van Gaal: "Es war total verrückt"

Für die Spieler der Bayern war die Ankunft van Gaals ein taktischer und menschlicher Kulturschock, der zweite binnen zwei Jahren, denn nur ein Jahr zuvor kam Jürgen Klinsmann mit einer ganz eigenen Mission. Dieses Missverständnis endete nach weniger als einem Jahr. Bei van Gaal sollte es nicht so schnell gehen. Damit er die Spieler auf seine Seite bekam, griff der Niederländer auch mal zu ganz eigenen Methoden.

"Der Trainer wollte uns klarmachen, dass er jeden Spieler auswechseln kann - egal, wie er heißt, weil er Eier hat. Um das zu demonstrieren, ließ er die Hosen runter", erinnerte sich der damalige Bayern-Stürmer Luca Toni einige Monate nach seinem Abschied aus München in einem Interview mit der Sport Bild.

Nicht nur Toni war völlig perplex. "So etwas habe ich noch nie erlebt, das war total verrückt", schilderte er, fügte aber mit einem Grinsen hinzu: "Ich habe aber nicht viel gesehen. Ich saß nicht in der ersten Reihe." Für Toni endete die Zeit bei den Bayern bereits ein halbes Jahr nach van Gaals Ankunft im Januar 2010. Nachdem der Italiener in der Saison zuvor noch 25 Bundesligatore geschossen hatte, kam er unter dem neuen Trainer kaum mehr zum Einsatz.

Die Beziehung zwischen beiden war nicht die beste, Toni kritisierte vor allem den menschlichen Part des Niederländers, der ähnlich wie Felix Magath gewesen sei. "Die Spieler wünschen sich einen Dialog mit ihrem Trainer, wollen von ihm motiviert werden. Das gibt es aber bei Magath und van Gaal nicht", erklärte er damals.

FC Bayern: Van Gaals Ära endete nach weniger als zwei Jahren

Die Ära, die sich die Bayern-Bosse mit van Gaal gewünscht hatten, kam daher auch nicht zustande. Nach nicht einmal zwei Jahren war im April 2011 Schluss, van Gaal wurde entlassen. Vor allem menschlich waren die Gräben zu tief. Fachlich hingegen war dem Coach nicht viel vorzuwerfen.

Für Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge war er sogar ein wichtiger Grundstein für das überaus erfolgreiche Jahrzehnt, was danach folgen sollte. "Das Leben war nicht immer einfach mit ihm, aber er war ein großartiger Trainer und ein wichtiger Teil der erfolgreichen zehn Jahre, die wir gerade erlebt haben. Er hat die Ära des holländisch/spanischen Fußballs bei Bayern eingeläutet. Er war ein wegweisender Trainer", sagte er erst jüngst in einem Interview mit The Athletic.