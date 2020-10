FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

2. Spieltag in der Champions League: Bayern trifft auf den russischen Vertreter Lok Moskau. Goal erklärt, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream seht.

Der trifft auf . Das Spiel wird um 18.55 Uhr in Moskau angepfiffen.

Die Münchner haben Ihr erstes Gruppenspiel als amtierender Champions-League-Sieger gegen den vermeintlich stärksten Gegner, , überragend mit 4:0 gewonnen. Der Gastgeber aus hat sich in seiner ersten Partie mit 2:2 unentschieden von Red Bull Salzburg getrennt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : (2. Spieltag)

: (2. Spieltag) Datum : Dienstag, 27. Oktober 2020

: Dienstag, 27. Oktober 2020 Uhrzeit : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Ort: Moskau

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen.

In dieser Saison teilen sich erneut der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte der Königsklasse. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass es das Spiel nicht im Free-TV zu sehen gibt. Sky hat das Erstwahlrecht, was die Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung angeht. Heute wird Sky jedoch Gladbach gegen zeigen, weshalb Bayern gegen Lok Moskau live im Stream bei DAZN laufen wird.

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im LIVE-STREAM

DAZN geht ab 18.40 Uhr auf Sendung und zeigt die Partie heute über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM! Marco Hagemann ist heute Euer Kommentator, an seiner Seite wird Ex-Bayern-Spieler Sandro Wagner als Experte fungieren. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel sogar kostenlos sehen.

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr den Stream über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores gibt. Welches mobile Endgerät Ihr zum Streamen verwendet, ist fast egal, es benötigt lediglich einen Internetzugang.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele, für die der Sender keine Übertragungsrechte am Einzelspiel hat, in der Konferenz. Ab 18.55 Uhr bekommt Ihr auf Sky Sport 1 HD Lok Moskau gegen Bayern München und gegen in der Konferenz zu sehen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Alle Infos zu den Angeboten von Sky findet Ihr hier.

Wer das Einzelspiel in voller Länge auf dem TV-Gerät sehen, muss auf DAZN zugreifen und den Stream via Smart-TV, Spielekonsole oder Fire-TV-Stick abrufen.

FC Bayern München bei Lok Moskau in der Konferenz heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky wird die Konferenz heute über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket streamen. Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, Sky Ticket ist hingegen für Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben und nur das Spiel sehen möchten. Die Apps werden unter diesem Link näher erläutert.

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Ergänzung zum Stream. Dort erfahrt Ihr alles Wissenswerte über das Spiel, gepaart mit interessanten Statistiken lohnt es sich, einen Blick auf das Angebot zu werfen.

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch die Highlights der Champions League auf DAZN an. Wer will, der kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live reinziehen.

Auf DAZN gibt es aktuell ein riesiges Angebot an Sportübertragungen. Neben der Champions League bekommt Ihr unter anderem die , , , , , NFL, NBA, NHL, MLB, UFC, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis zu sehen. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Lok Moskau bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Bayern München 1 Siege 1 0 Remis 0 1 Tore 5 84,2 Mio. Euro Marktwert 874,6 Mio. Euro Grzegorz Krychowiak (16 Mio. Euro) wertvollster Spieler Serge Gnabry (90 Mio. Euro)

FC Bayern München bei Lok Moskau heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick