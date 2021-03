FC Bayern München vs. Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League empfängt Bayern München Lazio Rom, doch wo wird die Partie live im TV und LIVE-STREAM laufen?

Bayern München trifft im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League auf Lazio Rom. Die Partie wird um 21 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Nach dem 4:1-Auswärtserfolg im Hinspiel sollte dem Weiterkommen des FC Bayern im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Der amtierende Champions-League-Sieger muss allerdings aller Voraussicht nach auf Kapitän Manuel Neuer verzichten, Alexander Nübel steht als Ersatz bereit.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Champions League (Achtelfinale)

: Champions League (Achtelfinale) Datum : Mittwoch, 17. März 2021

: Mittwoch, 17. März 2021 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: München

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Die Königsklasse wird in dieser Saison ausführlich übertragen, Ihr bekommt jedes Spiel live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM zu sehen! Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte. Pro Spieltag werden beide Sender jeweils eine Partie exklusiv als Einzelspiel zeigen. Sky wird zudem die Konferenz übertragen.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV

Sky wird FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live und in voller Länge im Pay-TV übertragen. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz sehen möchtet. Sky geht ab 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 auf Sendung, Sebastian Hellmann ist Euer Moderator, Lothar Matthäus und Erik Meijer sind als Experten zu Gast. Das Einzelspiel bekommt Ihr auf Sky Sport 2 mit Kommentator Kai Dittmann zu sehen, die Konferenz wird auf Sky Sport 1 mit den Kommentatoren Wolff Fuss und Frank Buschmann laufen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im LIVE-STREAM

Wir haben weitere gute Nachrichten: Sky wird die Champions League auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Die Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Ohne Aufpreise könnt Ihr die Königsklasse von unterwegs aus streamen! Einzige Voraussetzung ist, dass Ihr über einen Sky-Receiver verfügt.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer spontan das Spiel schauen möchte, ohne Sky langfristig und ohne Receiver abonnieren zu wollen, der kann das auf Sky Ticket machen. Das Ticket ist (im Rahmen des Standardangebots) monatlich kündbar. Alle weiteren Infos dazu gibt’s unter diesem Link.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Bayern-Spiel und zur anderen Partie zwischen Chelsea und Atletico Madrid. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebene Chancen und verteilte Karten – schaut mal rein!

Quelle: Getty Images

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer am Mittwochabend - aus welchen Gründen auch immer - keine Zeit hatte, die Champions League live zu verfolgen, für den lädt DAZN die Highlights zu allen Spielen nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform hoch. Wer möchte, der kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live ansehen.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen – von der Champions League und Europa League bis hin zur NBA, zum Boxen oder Darts ist hier alles geboten. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Bayern München bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Lazio Rom 1 Siege 0 0 Remis 0 4 Tore 1 826,5 Mio. Euro Marktwert 354,4 Mio. Euro Joshua Kimmich (90 Mio. Euro) wertvollster Spieler Sergeij Milinkovic-Savic (70 Mio. Euro)

FC Bayern München gegen Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick