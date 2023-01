FC Bayern München: Julian Nagelsmann traut Sven Ulreich Rolle als Vertreter von Manuel Neuer zu

Der FC Bayern München sucht weiterhin die Vertretung von Manuel Neuer. Trainer Julian Nagelsmann würde auch auf Sven Ulreich vertrauen.

WAS IST PASSIERT? Trainer Julian Nagelsmann setzt auf der Torhüterposition bei Bayern München vorerst auf Sven Ulreich.

WAS WURDE GESAGT? "Ich traue es ihm zu", sagte er im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha. Der Stellvertreter des langfristig verletzten Manuel Neuer habe in dieser Saison "einige sehr gute Spiele gemacht, auch fußballerisch hat er sehr gute Leistungen gezeigt. Er hat sehr stabil gespielt." Ulreich (34) sei davon abgesehen "sehr entspannt, geht seinen Weg und kennt seine Position".

Zu einer möglichen Verpflichtung von Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach äußerte sich Nagelsmann nur ausweichend. Der Schweizer Nationaltorhüter will sofort wechseln, hat aber noch keine Freigabe. "Generell", sagte der Münchner Trainer, sei es "nicht leicht zu entscheiden, was man macht", aber: "Wir schauen, was möglich ist." Sollte kein neuer Torhüter kommen, "bin ich auch sehr guter Dinge, dass wir einen sehr guten zweiten Saisonteil spielen".

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der schweren Verletzung von Kapitän Neuer, der bis Saisonende ausfallen wird, suchen die Bayern nach einer neuen Nummer eins für die Rückrunde. Klarer Wunschkandidat ist Sommer, allerdings hatte sich Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Samstag klar gegen einen Verkauf des Schweizers positioniert. Ulreich hatte Neuer in der Vergangenheit bereits öfters vertreten.

DIE TRANSFERHISTORIE: Ulreich war 2015 vom VfB Stuttgart nach München gewechselt und blieb bis Sommer 2020. Anschließend spielte er ein Jahr beim Hamburger SV, ehe er zu den Bayern zurückkehrte. Insgesamt bestritt er bislang 86 Pflichtspiele für den Rekordmeister.