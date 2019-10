FC Bayern München: Jerome Boateng trennt sich von Berater Christian Nerlinger

Verteidiger Jerome Boateng vom FC Bayern wird ab sofort von einer neuen Berateragentur vertreten. Er denkt offenbar weiter über einen Wechsel nach.

Jerome Boateng hat sich von seinem Berater Christian Nerlinger (CN Sports) getrennt. Der Innenverteidiger des wird ab sofort von Lian Sports vertreten. Das verkündete die Agentur via Instagram.

Somit schließt sich der 31-Jährige der Firma des Serben Nikola Damjana an, in der auch Spielervermittler Fali Ramadani tätig ist. Der Nordmazedonier soll Boateng nach Bild-Informationen mit Angeboten von anderen Top-Klubs gelockt haben.

Demnach soll Boateng weiterhin ernsthaft darüber nachdenken, den Rekordmeister zu verlassen. Im vergangenen Sommer scheiterte ein Last-Minute-Wechsel des Ex-Nationalspielers zu Juventus Turin, Ex-Berater Nerlinger hatte bereits ernsthafte Gespräche mit den Verantwortlichen des italienischen Serienmeisters geführt - eine Einigung blieb allerdings aus. Darüber hinaus scheiterte in der Vorsaison ein Wechsel zu Tuchel-Klub Paris Saint-Germain.

FC Bayern: Jerome Boateng hat Vertrag bis 2021

Boateng spielt seit 2011 beim FC Bayern und hat noch einen Vertrag bis 2021. Nachdem er in der vergangenen Saison kaum eine Rolle unter Trainer Niko Kovac gespielt hatte, stand der Weltmeister von 2014 aufgrund der personellen Situation der Münchner zuletzt vier Mal in Folge in der Startelf.

Bei Boatengs neuer Agentur Lian Sports stehen unter anderem Filip Kostic ( ), Marko Grujic ( ), Miralem Pjanic ( ), Ante Rebic ( ) und Luka Jovic ( ) unter Vertrag.