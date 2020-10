FC Bayern München II - Waldhof Mannheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – so läuft die 3. Liga heute live

In der 3. Liga treffen am Sonntag der FC Bayern München II und Waldhof Mannheim aufeinander. Alle Informationen zur Begegnung bekommt Ihr hier.

Am Sonntag treffen der FC Bayern München II und Waldhof Mannheim im Stadion an der Grünwalder Straße in München aufeinander. Anstoß ist um 14.00 Uhr.

Der II ist in der letzten Saison noch Meister geworden und liegt aktuell nur im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Die Bayern tun sich schwer in der 3. Liga und konnten bisher nur gegen Aufsteiger Dynamo Dresden gewinnen. Im letzten Spiel musste sich die FCB-Reserve knapp Viktoria Köln mit 2:3 geschlagen geben.

Auch Waldhof Mannheim lässt noch etwas an Performance vermissen. Das Team von Trainer Patrick Glöckner befindet sich in der Tabelle mit einem Sieg, einer Niederlage und vier Remis nur einen Punkt vor den Bayern.

Alle Informationen zur Übertragung der Partie könnt Ihr in diesem Artikel finden.

FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim

Wettbewerb: , 7. Spieltag

Datum: Sonntag, 25. Oktober 2020

Anstoß: 14.00 Uhr

Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live: Die Übertragung der 3. Liga

Die Übertragung der 3. Liga ist nicht immer klar ersichtlich. Das liegt daran, dass die Rechte nicht nur bei einem Anbieter liegen. Mit MagentaSport und der ARD mischen gleich zwei Anbieter mit. Dabei unterscheiden sich die Ansätze grundlegend: MagentaSport ist ein Pay-TV-Sender, wohingegen die ARD im Free-TV empfangbar ist.

Wo Ihr das Spiel heute sehen könnt, erfahrt Ihr detailliert im nächsten Abschnitt.

WIR sind bunt, wir sind vielfältig, wir sind ein Team.

WIR sind vereint gegen Rassismus, Hass und Diskriminierung.

WIR sind die #3Liga! 🤜🏻🤛🏿#zeigtsuns #fu3ball pic.twitter.com/18JYuDGtDF — 3. Liga (@3_liga) October 15, 2020

FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live: So seht Ihr das Spiel im TV

Obwohl die Rechte der 3. Liga bei zwei Anbietern liegen, ist nur die Übertragung bei MagentaSport sicher. Das liegt daran, dass die ARD nur 86 Partien pro Saison zeigen darf. So wird auch das Spiel zwischen FC Bayern München II und Waldhof Mannheim nur bei Magenta Sport gezeigt.

Beginnen wird die Übertragung bereits um 13:45 Uhr mit den Vorberichten. Anpfiff ist dann um 14:00 Uhr. Begleiten werden Euch Kommentator Alexander Kunz und Moderator Basti Schwele.

FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live: So funktioniert Magenta

Möchtet Ihr das Spiel heute live sehen und auch alle anderen der 3. Liga, dann benötigt Ihr ein Abonnement bei MagentaSport. Dabei unterscheidet der Anbieter zwischen Kunden mit Telekom-Vertrag und solche ohne einen bestehenden Telekom-Vertrag.

Seid Ihr bereits Telekom-Kunde könnt Ihr MagentaSport für 4,83 Euro im Monat dazu buchen. In den ersten zwölf Monaten ist das Angebot sogar völlig kostenlos. Seid Ihr noch nicht Kunde bei der Telekom könnt Ihr MagentaSport entweder für 9,70 Euro im Monat erwerben, aber bindet Euch dann mindestens für ein Jahr. Oder Ihr zahlt 16,53 Euro im Monat und könnt monatlich kündigen.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Abonnements bekommt Ihr hier auf der Homepage von Magenta.

FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern II und Waldhof Mannheim auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dazu benötigt Ihr keinen TV und müsst Euch nicht einmal zu Hause aufhalten. Mit Smartphone, Tablet oder Laptop könnt Ihr das Spiel auch unterwegs live verfolgen. Inhalt und Bedingungen sind identisch zur TV-Übertragung, sodass auch für den LIVE-STREAM ein Abonnement benötigt wird.

Den LIVE-STREAM findet Ihr hier auf der Webseite von Magenta.



FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel heute nicht bei MagentaSport verfolgen? Dann schaut auf jeden Fall im LIVE-TICKER von Goal vorbei. Hier bekommt Ihr das komplette Spielgeschehen geschildert und mit blitzschnellen Aktualisierungen seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Den LIVE-TICKER findet Ihr hier kostenlos auf der Goal-Homepage.

FC Bayern München II gegen Waldhof Mannheim heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern II:

Hoffmann - Richards, Stanisic, Lawrence, Vita - Dantas, Stiller, Kern - Kühn, Zirkzee, Arp

Aufstellung Waldhof Mannheim:

ℹ️ So spielen die Gäste aus Mannheim: #FCBSVW pic.twitter.com/bcxhilUnkn — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) October 25, 2020

Bartels - Marx, Verlaat, Hofrath, Donkor - Costly, Ferati, Christiansen, Gouaida - Boyamba, Martinovic