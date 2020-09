FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Münchner Derby zum Saisonauftakt der 3. Liga: Die Bayern Amateure empfangen Türkgücü. Wo wird das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Der amtierende Meister II empfängt den Aufsteiger aus der Regionalliga Bayern, Türkgücü München. Das Derby wird am Samstag um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Da die Amateure des FC Bayern nicht in die 2. Liga aufsteigen durften, spielen sie also nun erneut in der . Zum Start der Saison steht das erste Stadtderby in dieser Spielzeit an. Neben Türkgücü spielen auch noch Unterhaching und 1860 in der Landeshauptstadt Bayerns.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (1. Spieltag)

: 3. Liga (1. Spieltag) Datum : 19. September 2020

: 19. September 2020 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße

: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße Zuschauer: Keine

FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute live im TV

Der Pay-TV-Sender MagentaSport von der Telekom überträgt alle Spiele der 3. Liga live, einige davon auch exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD zeigen auch einige Drittligaspiele, allerdings gibt es Bayern II gegen Türkgücü heute ausschließlich auf Magenta zu sehen. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz anschaut. Magenta geht ab 13.45 Uhr auf Sendung. Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben. Als Telekom-Kunde ist das Abonnement im ersten Jahr kostenlos, danach kostet es 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde ist Magenta etwas teuer: Hier verlangt die Telekom 16,95 Euro monatlich für ihre Dienste.

ℹ Nach aktuellem Stand muss der #3Liga-Saisonauftakt weiterhin ohne Zuschauer stattfinden.



🎫 Für alle anderen #FCBAmateure-Heimspiele haben wir folgende Ticketinformationen zusammengestellt: https://t.co/v0xsOzQqAB pic.twitter.com/q9bi8QgIei — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) September 14, 2020

FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute im LIVE-STREAM

Wer unterwegs ist oder keinen Magenta-Receiver besitzt, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Für den Stream gelten die gleichen Bedingungen wie für die TV-Übertragung, der Inhalt ist auch derselbe. Hier haben wir einen Link direkt zur Übertragung.

FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier haben wir die Aufstellungen beider Teams für Euch, sobald diese offiziell sind.

FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute im LIVE-TICKER

Über den kostenlosen Live-Ticker von Goal bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand, was die Ereignisse aus der 3. Liga betrifft – schaut mal rein!

FC Bayern München II gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich