FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung – die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga spielt Tabellenführer FC Bayern München II gegen den MSV Duisburg. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

In der steht der 37. Spieltag an. Der II hat dabei ein Heimspiel. Um 19 Uhr empfangen die kleinen Bayern den .

Tabellenerster, jedoch nicht aufstiegsberechtigt. Die zweite Mannschaft der Münchner grüßt von der Tabellenspitze der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Auch wenn man nicht aufstiegsberechtigt ist, so will man dennoch die Saison als Meister abschließen.

Der MSV Duisburg stieg vergangenes Jahr aus der 2. ab, dass die Zebras sofort wieder aufsteigen, ist Stand jetzt schwierig. Auf Platz fünf liegend (58 Punkte) muss man noch den 04 überholen, um Vierter zu werden. Dafür muss in München ein Sieg her.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga heute. Und: Die Aufstellung beider Teams gibt es hier ebenfalls.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute in der 3. Liga: Auf einen Blick

Spiel : FC Bayern München II vs. MSV Duisburg

: FC Bayern München II vs. MSV Duisburg Wettbewerb : 3. Liga, 37. Spieltag

: 3. Liga, 37. Spieltag Datum : 01. Juli 2020, 19 Uhr

: 01. Juli 2020, 19 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live im TV sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Es geht um viel, zumindest für den MSV Duisburg. Will der Klub noch eine Chance auf den Aufstieg in die haben, muss man beim Tabellenführer FC Bayern München II gewinnen.

Ihr wollt unbedingt sehen, ob das gelingt? Dann stellen wir Euch hier die Optionen vor, wie Ihr die vollen 90 Minuten FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live im TV seht. Let's go!

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV schauen: Funktioniert das?

Ihr habt Lust auf die 3. Liga an diesem Mittwochabend? Dann müsst Ihr Euch eine Pay-TV-Alternative suchen und die vollen 90 Minuten FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute dort schauen.

Denn: Das Free-TV zeigt / überträgt keine Bilder von der Drittligapartie heute live. Normalerweise sind das BR, das MDR, das SWR oder WDR für die Übertragung dort zuständig, aber heute ist bei FC Bayern München II vs. MSV Duisburg leider kein solcher Sender befugt, zu übertragen.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live im TV bei MagentaSport

Dagegen wird das Spiel in voller Länge FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live im Pay-TV gezeigt. MagentaSport überträgt das ganze Spiel ab 18.45 Uhr live im Fernsehen. Um MagentaSport sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement.

Ihr habt bei MagentaSport gleich zwei Optionen, wie Ihr das Spiel FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live seht. Entweder Ihr schaut Euch das ganze Duell in voller Länge an oder Ihr schnappt Euch die Konferenz an.

Alternativen im Fernsehen gibt es leider nicht, wenn dann müsst Ihr die ganze Begegnung FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live im Stream anschauen. Wir stellen Euch die Optionen im nächsten Abschnitt vor.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM sehen

Es ist wie im Fernsehen: Die einzige Möglichkeit, wie Ihr die vollen 90 Minuten FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM anschauen könnt, ist bei Magenta Sport.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg: Hier gibt es ein paar Details, wie Ihr das Duell anschauen könnt.

Kanal für das Einzelspiel: Magenta Sport

Übertragungsbeginn: 18.50 Uhr

Kommentator: Oskar Heirler

Kanal für die Konferenz der 3. Liga: Magenta Sport

Übertragungsbeginn: 19 Uhr

Kommentar: Alexander Klich & Martin Piller

MagentaSport könnt Ihr im LIVE-STREAM auf mehreren technischen Geräten anschauen, wie Ihr Euch das wünscht.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute im LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt kein Abonnement bei MagentaSport und deswegen keine Option, wie Ihr FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute im TV oder LIVE-STREAM anschauen könnt?

Dann seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Bayern II vs. Duisburg am besten versorgt. Hier erfahrt Ihr bereits ab 18.40 Uhr alles Wissenswerte zur Ausgangslage und der Aufstellung der beiden Mannschaften.

Kostenlos erfahrt Ihr dann ab 19 Uhr, welche Mannschaft die Nase vorne hat und welche Spieler mit Gelben Karten bestraft werden. Hier könnt Ihr direkt zum LIVE-TICKER springen!

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live: Die Aufstellung

Um 18 Uhr gibt es hier ein Update mit den Aufstellungen beider Teams.

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live: Das Hinspiel in der 3. Liga

Im Hinspiel der 3. Liga verlor der FC Bayern München II beim MSV Duisburg mit 2:3. Hier gibt es einen kurzen Rückblick auf die Begegnung am 8. Dezember 2019.

Duell, Ergebnis : MSV Duisburg vs. FC Bayern München II, 3:2 (2:0)

: MSV Duisburg vs. FC Bayern München II, 3:2 (2:0) Spielort : Duisburg

: Duisburg Stadion : Schauinsland-Reisen-Arena

: Schauinsland-Reisen-Arena Zuschauer : 13.380

: 13.380 Tore: 1:0 Albutat (31.), 2:0 Vermeij (36.), 2:1 Wriedt (55.), 3:1 Scepanik (67.), 3:2 Wriedt (90.)

Aufstellung MSV Duisburg:

Weinkauf - Bitter - Gembalies - Sicker - Albutat - Balla - Daschner - Mickels - Scepanik - Stoppelkamp - Vermeij

Aufstellung FC Bayern. München II:

Früchtl - Feldhahn - Köhn - Mai - Richards - Rochelt - Singh - Welzmüller - Dajaku - Wriedt - Zirkzee

FC Bayern München II vs. MSV Duisburg heute live: Die Übertragung in der Übersicht