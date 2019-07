FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der 3. Liga

Der FC Bayern München II trifft auf den KFC Uerdingen. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie der 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Zum Auftakt des zweiten Spieltags der 3. Liga empfängt der FC Bayern München II den KFC Uerdingen. Anstoß der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße ist am heutigen Freitagabend um 19 Uhr.

Während die Bundesliga noch im Sommerschlaf steckt und die 2. Bundesliga erst am Abend startet, hat die den Spielbetrieb schon längst wieder aufgenommen. Für beide Mannschaften ist das Duell am Freitagabend bereits das zweite Spiel der diesjährigen Saison.

Während die zweite Mannschaft des das Auftaktspiel gegen die Würzburger Kickers mit 1:3 verlor, sicherte sich der KFC Uerdingen gegen den Halleschen FC dank eines 1:0-Erfolgs die ersten drei Zähler der neuen Saison.

FC Bayern München II oder KFC Uerdingen - wer sichert sich drei Punkte am zweiten Spieltag? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der 3. Liga heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER und beiden Mannschaftsaufstellungen.

FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen: Die Partie der 3. Liga im Detail

FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen heute live im TV verfolgen - So geht's!

Der FC Bayern München II und der KFC Uerdingen machen am heutigen Freitagabend den Auftakt zum zweiten Spieltag der 3. Liga. Doch wird das Duell überhaupt im TV übertragen? Und wenn ja: Läuft die Begegnung im Bezahlfernsehen oder im Free-TV?

MagentaSport zeigt / überträgt FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen heute live im TV

Gute Nachricht für alle Kunden der Telekom: MagentaSport zeigt / überträgt das Duell zwischen dem FC Bayern München II und dem KFC Uerdingen heute live im TV. Mit dem hauseigenen Sender der Telekom verpasst Ihr keine Sekunde des Aufeinandertreffens im Stadion an der Grünwalder Straße.

Ab 18.30 Uhr geht MagentaSport auf Sendung und beginnt mit einem halbstündigen Vorbericht. Die Moderation übernimmt Sascha Bandermann. Als Kommentator ist Franz Büchner heute Abend tätig, als Experte ist Martin Lanig im Einsatz.

MagentaSport empfangt Ihr über das Sat-Signal Eures Telekom-Receivers. Um MagentaSport nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen dazu erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website des Senders oder im nächsten Abschnitt zum LIVE-STREAM.

Zeigen / übertragen WDR, BR und Co. FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen heute live im Free-TV?

Die ARD ist seit etlichen Jahren dafür bekannt, ausgewählte Spiele der 3. Liga regelmäßig im Free-TV zu zeigen. Zu sehen sind die Spiele meist auf den Dritten Programmen der ARD. Doch das Duell FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen findet keinen Platz im Free-TV.

Stattdessen zeigen die Dritten Programme folgende Spiele am zweiten Spieltag live im Free-TV:

Samstag, 27.07., 14 Uhr: SC Preußen Münster vs. Carl Zeiss Jena live bei MDR und WDR

Samstag, 27.07., 14 Uhr: Eintracht Braunschweig vs. live bei NDR und BR

FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen dem FC Bayern München II und dem KFC Uerdingen live zu verfolgen. Denn das Duell wird zusätzlich zum TV-Programm auch im LIVE-STREAM übertragen. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zum LIVE-STREAM zu FCB II vs. Uerdingen.

MagentaSport zeigt / überträgt FC Bayern München III vs. KFC Uerdingen heute im LIVE-STREAM

MagentaSport ist auch in puncto LIVE-STREAM heute Abend Eure erste Anlaufstelle. Der Sender überträgt FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung funktioniert analog zum TV-Programm.

Um das Angebot allerdings nutzen zu können, müsst Ihr Euch bei MagentaSport anmelden. Ein Abonnement des Online-Dienstes kostet 9,95 Euro pro Monat. Mehr Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von MagentaSport.

Eines sei Euch noch gesagt: Für Fans der 3. Liga ist MagentaSport besonders interessant. Der Anbieter ist die einzige Möglichkeit, alle 380 Spiele der Liga live und in voller Länge zu sehen - MagentaSport überträgt sie alle.

FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und könnt das Duell heute Abend nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Macht nichts. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen verpasst Ihr keine entscheidende Szene der Partie.

Wie gewohnt versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen relevanten Spielszenen und vermitteln Euch mit unserem LIVE-TICKER das Gefühl, hautnah dabei zu sein.

Übrigens: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Nutzt den LIVE-TICKER auf unserer Website www.goal.com oder ladet Euch die kostenlose Goal-App schnell und einfach herunter:

FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen: Die Aufstellungen

Wenn beide Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anpfiff, der um 19 Uhr erfolgen wird, die Startformationen veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München II vs. KFC Uerdingen? Die Übertragung der 3. Liga im Überblick