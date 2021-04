FC Bayern München II vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der 3. Liga

Abstiegskampf trifft auf Aufstiegshoffnungen: Alle Infos zur Drittligapartie zwischen der Bayern-Reserve und Hansa Rostock.

In der 3. Liga trifft der abstiegsbedrohte Vorjahresmeister FC Bayern München II auf Hansa Rostock. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ist heute um 19.00 Uhr.

Im vergangenen Jahr mischte die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters die Liga auf und wurde nach einem überragenden Endspurt Meister, in dieser Saison droht der Abstieg in die Regionalliga. Nur ein Punkt trennt Bayern II von den Abstiegsplätzen. Die Partie gegen Rostock ist auch das zweite Spiel für das neue Trainergespann Martin Demichelis und Danny Schwarz, die beim Debüt in der Vorwoche immerhin ein 2:2 beim FC Ingolstadt holten.

In Rostock hingegen lebt die Hoffnung auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der zuletzt komfortable Vorsprung der zweitplatzierten Rostocker auf Rang vier ist nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen allerdings auf vier Punkte zusammengeschmolzen. Allmählich gerät die Hansa-Kogge also unter Druck.

FC Bayern München II empfängt Hansa Rostock. Goal liefert die Infos zum Spiel.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Bayern München II vs. Hansa Rostock WETTBEWERB 3. Liga | 32. Spieltag ORT Stadion an der Grünwalder Straße | München ANSTOSS 19.00 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 28. November 2020 | Hansa Rostock vs. FC Bayern München II 2:0 (0:0)

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt wissen, wie Ihr das Spiel heute Abend im TV oder LIVE-STREAM sehen könnt? Dann liefern wir Euch hier alle Infos zur Übertragung.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: So wird die 3. Liga übertragen

Die 3. Liga ist ganz in Magenta gehüllt: Die Deutsche Telekom zeigt über MagentaSport alle 380 Spiele der dritthöchsten Spielklasse live und wenn möglich auch in der Konferenz.

Im Gegensatz zu den Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga sind in der 3. Liga aber regelmäßig auch Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die ARD darf über ihre dritten Programme an jedem Wochenende ausgewählte Spiele live zeigen.

Die negative Nachricht folgt aber gleich: Freitagsspiele gehören in aller Regel nicht dazu, deshalb ist auch das heutige Spiel zwischen Bayern II und Rostock nur bei MagentaSport zu sehen.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei MagentaSport

Bereits um 18.30 Uhr beginnt MagentaSport mit der Übertragung des Spiels. Sascha Bandermann moderiert die Sendung, Kommentator der Partie ist Franz Büchner.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: Das kostet MagentaSport

MagentaSport ist ein Angebot der Deutschen Telekom, mit dem sich der Kommunikationsriese im Segment der Sportübertragungen platziert hat. Die 3. Liga gehört dabei ebenso zum Portfolio wie die Frauen Bundesliga sowie die Basketball-Bundesliga BBL und die Deutsche Eishockey Liga (DEL).

Wer bereits Telekom-Kunde ist - egal, um welchen Vertrag es sich handelt - kann MagentaSport deutlich vergünstigt sehen. Ein komplettes Jahr kann MagentaSport kostenlos zum bestehenden Telekom-Vertrag hinzugebucht werden, anschließend kostet es 4,95 Euro monatlich.

Wer keinen Telekom-Vertrag hat, der muss tiefer in die Tasche greifen. Das Monatsabo kostet für alle Neulinge 16,95 Euro, das Jahresabo schlägt mit einem Monatspreis in Höhe von 9,95 Euro zu Buche.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: So empfangt Ihr MagentaSport

MagentaSport kann über verschiedene Geräte empfangen werden. Mit einem TV-Stick oder einer App für Euren Smart-TV holt Ihr euch das Programm sogar ganz bequem auf Euren Fernseher, ohne zusätzlichen Kabelsalat.

Wer unterwegs ist, der kann das Spiel zwischen den "kleinen" Bayern und Rostock heute auch im LIVE-STREAM auf dem Handy, dem Tablet oder dem Laptop sehen. Alle Infos zum Empfang von MagentaSport gibt es auch unter diesem Link.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: Darum wird das Spiel nicht im Free-TV gezeigt

MagentaSport zeigt alle 380 Spiele der 3. Liga live, nur vereinzelte Spiele sind auch frei empfangbar in den dritten Programmen der ARD zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch fast ausnahmslos um Samstagsspiele. Partien am Freitagabend sind daher exklusiv bei MagentaSport zu sehen.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen vorliegen, bekommt Ihr sie schnellstmöglich an dieser Stelle nachgereicht