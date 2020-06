FC Bayern München II vs. 1860 München live im TV und LIVE-STREAM: Das Derby und die Übertragung der 3. Liga heute

In der 3. Liga kommt es zum Derby zwischen dem FC Bayern II und 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr live im TV und LIVE-STREAM dabei sein könnt.

Bühne frei für die , es steht ein echtes Stadtderby an: die zweite Mannschaft des empfängt . Anpfiff der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße ist heute Abend um 20.30 Uhr.

Durch einen Sieg kann der FC Bayern wieder an Eintracht Braunschweig vorbeiziehen und Platz eins zurückerobern. Allerdings darf die Vertretung nicht in die 2. aufsteigen, das besagen die Regularien. Eine Meisterschaft wäre allerdings wichtig fürs Prestige - und ein Sieg im Derby gegen die Münchner Löwen umso schöner.

1860 darf sich derweil noch ganz leise Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Bei noch vier verbleibenden Spieltagen haben die Sechzger aktuell sechs Punkte Rückstand auf einen Relegations- und acht auf einen direkten Aufstiegsplatz. Bei einer Niederlage gegen den FC Bayern München II müssten die Löwen wohl aber alle Hoffnungen von einer Rückkehr in die zweite Liga begraben.

Mehr Teams

Der FC Bayern München II gegen den TSV 1860 München! Goal liefert alle Informationen, wo das Derby heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt, beziehungsweise übertragen wird. Außerdem gibt es alle Infos zur Aufstellung beider Teams und einem LIVE-TICKER, mit dem Ihr aus den vollen 90 Minuten keine Sekunde verpasst.

FC Bayern München II vs. 1860 München: Die 3. Liga auf einen Blick

Duell FC Bayern München II - 1860 München Datum Mittwoch, 24. Juni 2020 | 20.30 Uhr Ort Grünwalder Stadion, München Zuschauer Geisterspiel - keine Zuschauer zugelassen

FC Bayern München II vs. 1860 München: Die 3. Liga heute live im TV schauen

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München gegen den Stadtrivalen TSV 1860 München - und Ihr wollt live im TV dabei sein? Dann seid Ihr hier genau richtig: Goal liefert alle Infos, wo die 3. Liga heute live im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Es gibt gute Nachrichten für alle Fans der dritthöchsten deutschen Spielklasse, denn das Duell aus dem Grünwalder Stadion in München wird heute live übertragen.

FC Bayern München II vs. 1860 München heute live im Free-TV beim BR sehen - geh das?

Schlechte Nachrichten für alle Fans von 1860 und dem FC Bayern: Das Duell wird leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Normalerweise überträgt der BR regelmäßig Spiele aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse, aber nur an den Wochenenden. Spiele unter der Woche sind zwar auch zu sehen, aber nur im Pay-TV.

Mehr Informationen dazu findet Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

FC Bayern München II vs. 1860 München heute live im Pay-TV sehen: So geht's

Das bayrische Derby kommt also nicht im Bayerischen Rundfunk. Wie bereits erwähnt, gibt es aber eine Möglichkeit, live mit von der Partie zu sein: MagentaTV - so lautet die Antwort auf diese Frage

MagentaTV zeigt FC Bayern München II vs. 1860 München heute live im Pay-TV. Wollt Ihr die Begegnung in voller Länge live im deutschen Fernsehen sehen, dann ist MagentaTV die einzige Möglichkeit, das auch zu tun.

Für die Nutzung von MagentaTV muss man eine Gebühr bezahlen. Monatlich zahlt Ihr bei MagentaTV 9,95 Euro, alle weiteren Infos findet Ihr auf der Angebotsseite des Senders. Wollt Ihr dagegen ohne zu zögern live zu FC Bayern München II vs. 1860 München gelangen, dann hier entlang.

FC Bayern München II vs. 1860 München heute live bei Magenta TV sehen

Das Münchner Stadtderby heute live sehen - das geht also mit dem Angebot von Magenta Sport. Der Kanal ist der Sender mit dem größten Rechtepaket an Übertragungen der 3. Liga. Die Übertragung beginnt heute um 20.15 Uhr, also genau 15 Minuten vor Anpfiff der Partie. Als Kommentator ist Oskar Heirler für Euch am Mikrofon.

Bei MagentaTV Sport werden übrigens alle 38 Spieltage live in der Einzelschaltung und in der Konferenz gezeigt. Der hauseigene Sender der Telekom überträgt somit auch https://www.magentasport.de/event/fc-bayern-muenchen-ii-1860-muenchen/465170/160052 heute live auf MagentaSport.

Alternativ zur Übertragung der Begegnung live im Fernsehen gibt es auch einen LIVE-STREAM zum Spiel. Alle Infos folgen im nächsten Abschnitt.

Quelle: imago images / Holger John

FC Bayern München II vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Das Kräftemessen zwischen dem FC Bayern München II und dem TSV 1860 kommt heute live im Bezahlfernsehen. Aber Ihr könnt natürlich auch einen LIVE-STREAM nutzen. Was Ihr dafür tun müsst, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München II vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM von Magenta Sport sehen

Das Derby zwischen den beiden Mannschaften aus München kommt bei Magenta Sport im TV, der Kanal zeigt auch die vollen 90 Minuten via LIVE-STREAM. Voraussetzung ist ein Abo. Das müsst Ihr abschließen, bevor Ihr FC Bayern München II vs. 1860 München anschauen könnt.

Die vollen 90 Minuten laufen live im Stream von magenta.de. Die Anfangszeit und der Kommentator ist natürlich deckungsgleich mit der Übertragung aus dem Pay-TV. Bei Magenta TV habt Ihr zudem die Wahl, die Konferenz zu schauen Denn zeitgleich finden heute um 20.30 Uhr noch drei weitere Spiele statt.

In der Konferenz von Magenta TV laufen heute folgende Spiele:

SG Sonnenhof-Großaspach - SV Meppen

FC Bayern München II - 1860 München

- Waldhof Mannheim

Hallescher FC - Carl Zeiss Jena

FC Bayern München II vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM auf br.de sehen?

FC Bayern München II vs. 1860 München ist kein Spiel, das im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Das habt Ihr ganz oben im Text bereits erfahren können. Daher wird es auch im Internet keine kostenlose Übertragung der Partie aus dem Stadion an der Grünwalder Straße geben.

Quelle: imago images / Werner Scholz

FC Bayern München II vs. 1860 München: Die Aufstellung

Sobald die Aufstellungen beider Kontrahenten veröffentlicht wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

FC Bayern München II vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

FC Bayern München II vs. 1860 München: Ihr habt keine Option, die vollen 90 Minuten live im TV oder im LIVE-STREAM zu schauen? Dann ladet Euch die Goal-App herunter und verfolgt die ganze Partie im LIVE-TICKER.

Goal offeriert einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel, bei dem die ganze Partie bestens beschrieben wird.

Sobald der Ball rollt, fliegen hier alle wichtigen Ereignisse wie Tore, Wechsel, Gelbe oder Rote Karten in Echtzeit rein. Zudem werden alle relevanten Szenen ausführlich beschrieben. Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch kostenlos.

FC Bayern München II vs. 1860 München: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?