FC Bayern München: "Ich mag ihn!" Thomas Tuchel verteilt nach Disput ein Lob

Thomas Tuchel gerät beim Sieg in Dortmund mit Deniz Aytekin aneinander. Nach dem Spiel lobt der Trainer den Schiri.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel hat beim 4:0-Sieg des FC Bayern München bei Borussia Dortmund die Gelbe Karte wegen Meckerns gesehen. Trotzdem lobte der FCB-Trainer anschließend Schiedsrichter Deniz Aytekin.

WAS WURDE GESAGT? "Das war emotionales Coaching", sagte Tuchel bei Sky: "Es ist ganz normal, es war alles im Rahmen, ich habe niemanden beleidigt. Deniz Aytekin ist ein absoluter Top-Schiedsrichter, ich mag ihn. Wir hatten unterschiedliche Meinungen, aber er hat es mir dann erklärt - alles gut."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Grund für den Disput zwischen Tuchel und dem Unparteiischen war eine Szene in der 42. Minute. BVB-Profi Salih Özcan wusste sich in einem Zweikampf mit Leroy Sané nicht mehr zu helfen und stoppte den Münchner mit einem Zerren und Stoßen.

Für Tuchel eine klare Gelbe Karte, für Aytekin ein normales Foulspiel. Da sich der Coach zu heftig beklagte, sah er dafür die Gelbe Karte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Stats Perform

WIE REAGIERTE AYTEKIN? "Es war ganz normal. Wir haben ruhig miteinander gesprochen", sagte Aytekin über das anschließende Gespräch mit Tuchel: "Es ist klar, dass man bei so einem Spiel eine gewisse Anspannung hat. Wenn man ruhig mit Menschen spricht, reden sie manchmal auch ruhig zurück und so hat es sich eben aufgelöst."